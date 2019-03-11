ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ؟

الدوخة وفقدان الوعي تعد من أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

هناك عدة أعراض يشعر بها المصاب بارتفاع ضغط الدم، منها :

- الصداع؛ حيث يعد من أحد أهم الأعراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم .

- الدوخة وفقدان الوعي تعد من أعراض الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم .

- الشّعور الدّائم بالغثيان والإعياء وهذه أيضا تعتبر من أعراض الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم .

- الآلام الشديدة في مؤخرة الرأس تعد من أعراض الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم .

- الإحساس بالتّعب الشّديد والخمول والكسل بشكل دائم .

- الشّعور الدّائم بالتوتّر والتّفكير الشّديد وعدم الاستقرار تعدّ من أعراض الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم .

- الإصابة بطنين في الأذنين بشكل دائم أو بأوقات متقطّعة تعدّ من أعراض الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم .

- من الأعراض المصاحبة للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم الإصابة بنزيف دائم في الأنف .

- الإصابة الدائمة بارتعاشات عديدة في العضلات تعدّ من الأعراض المصاحبة لمرض ارتفاع ضغط الدم.

- حدوث تسارع شديد في نبضات القلب أيضاً تعدّ من أعراض الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم .

- تتأثر الرؤية كثيراً عند مصاب مريض ارتفاع ضغط الدم .

- يشعر مريض ارتفاع ضغط الدّم بثقلٍ كبيرٍ في جسده، وصعوبة في السّيطرة على خمول أعضائه .

- مريض ارتفاع ضغط الدم يتعرّض للإصابة بصعوبة كبيرة في عملية التنفّس.

- يصاب مريض ارتفاع ضغط الدّم بالتهابٍ حادٍّ في المسالك البوليّة ممّا يؤدّي إلى حدوث احمرار في لون البول مع الشّعور بحرقة أثناء عملية التبوّل.

- حدوث تورّم في الأطراف وخاصّة السفليّة منها تعدّ من الأعراض المصاحبة للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم

- يحدث تسارعٍ في نبضات القلب لدى مصاب مريض ارتفاع ضغط الدم .

- تصاب عضلة قلب مريض ارتفاع ضغط الدم بالتوقّف وعدم المقدرة على إتمام العمل والقيام بوظائفها.

المشاكل الّتي يسبّبها الارتفاع الشّديد في ضغط الدّم

هناك العديد من المشاكل الّتي يعاني منها مريض ارتفاع ضغط الدم، والّتي قد تؤدّي إلى مشاكل خطيرة إذا لم يتم السيطرة على الضغط، منها:

- يتسبّب ارتفاع ضغط الدّم بشكل كبير في الإصابة بأمراض القلب فتتضخّم عضلة القلب مما يجعلها غير قادرة على عمليّة ضخ الدم ، ويتضخّم جدار القلب نتيجة الضغط الهائل الّذي يتعرّض له، ويمكن الإصابة بضعف القلب .

- تعدّ الإصابة بأمراض تصلّب الشّرايين من أعراض الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم، فقد يصاب الجدار الدّاخلي للشرايين بالتّلف، وقد يتعرّض للتصلّب النّاتج عن التشقّقات المصاحبة للتلف، ممّا يفسح المجال لعمليّة ترسّب الدّهون بشكل سهل، ويجعلها تعمل على انسداد الشرايين وحرمانها من الأكسجين الّلازم لتغذية العضلات وغيرها.

- يتسبّب ارتفاع ضغط الدّم في زيادة القابليّة للإصابة بأمراض الكلى الناتجة عن التضيّق الّذي يصيب الشرايين المغذّية للكليتين ممّا يمنع الدّم من الوصول إليهما، ويعيق الوظائف الّتي تقوم بها، فيؤدّي ذلك في النّهاية إلى الإصابة بتلف الكليتين.

- يتسبّب ارتفاع ضغط الدّم إلى تعرّض الشرايين المغذّية للدّماغ للتصلّب مما يؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدّماغيّة، فالتعرّض للتضيّقات في الشرايين تمنع الدّم من التدفّق، وتقلّل من نسبة الأكسجين اللازمة لتغذيته، ويمكن حدوث انفجار في الشرايين المخيّة بسبب الارتفاع الشّديد في ضغط الدّم والّذي بدوره يقوم بإضعاف جدار الشرايين المخيّة.

- تعتبر السّكتات الدماغيّة النّاتجة عن ارتفاع ضغط الدم من أحد الأسباب المؤدّية إلى فقدان القدرة على النّطق، وفقدان القدرة على الإحساس والإدراك.

- يتسبّب ارتفاع ضغط الدم في زيادة الضّرر اللاحق بالجهاز العصبي نتيجة الضّغط الحاصل عليه .

شاهدي أيضاً:

10 أعراض للسرطان لا يجب تجاهلها.. تعرفي عليها

10 خطوات لتجنب أعراض مرض الربو المزمن

4 نصائح للتخفيف من أعراض انقطاع الكافيين خلال رمضان

هرمون الغدة الدرقية... أعراض، أسباب وعلاج