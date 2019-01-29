أسباب جفاف الفم واللسان

مرض السكري من العوامل التي تؤدي إلى جفاف الفم واللسان

هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تؤدي إلى جفاف الفم واللسان، ومن أهمها:

1- الأدوية: هناك ما يزيد عن أربعمائة نوع دواء يمكن أن يتسبب في جفاف الفم، ومنها أدوية الحساسيّة، وضغط الدم، والمثانة العصبيّة، ونزلات البرد، وبعض الأدوية المستخدمة للمشاكل النفسية.

2- علاج السرطان الكيميائي، والإشعاعي.

3- مشكلة في الأعصاب قد تنتج جرّاء إصابة في الرأس، أو في الرقبة.

4- الإصابة بمرض متلازمة شوغرن، وهو من أمراض المناعة الذاتيّة، حيث تقوم الغدد الليمفاوية بالهجوم على الغدد اللعابيّة، ممّا يتسبب في إلحاق الضرر بها، فلا تنتج اللعاب، ويترافق مع جفاف الفم جفاف العيون.

5- مرض السكري.

6- التوتر النفسي.

7- نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

8- تدخين السجائر، أو الشيشة، أو مضغ التبغ.

المزيد:

تجلط الدم: الأسباب، الأعراض

ارتفاع إنزيمات الكبد: الأسباب، العلامات، الأعراض وطرق العلاج

معلومات شاملة حول علاج فقر الدم