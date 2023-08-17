جفاف المهبل هو حالة تحدث عندما يقلل المهبل من إفراز المادة المخاطية داخل المهبل مما يؤدي إلى نقص الرطوبة في الغشاء المخاطي المهبلي إلى أن يحصل الجفاف فيه، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير كبير على الراحة الشخصية والصحة الجنسية، وقد تظهر بعض أعراض جفاف المهبل عند النساء وخاصة خلال الجماع مثل الشعور بالألم أثناء الجماع والإحساس بالحرقة حول المهبل.

أسباب جفاف المهبل

انخفاض هرمون الاستروجين المسؤول عن الحفاظ على ليونة وترطيب المهبل.

التغيرات الهرمونية مثل الحمل والرضاعة الطبيعية وأيضاً استخدام وسائل منع الحمل التي تؤثر على توازن الهرمونات مما تسبب جفاف المهبل.

من أسباب جفاف المهبل التقدم في العمر يمكن أن يزداد احتمال حدوث جفاف المهبل نتيجة التغيرات الهرمونية والتغيرات التي تحدث في أنسجة المهبل.

العوامل النفسية والعاطفية مثل القلق والتوتر وضغوط الحياة ويمكن أن تؤثر على استجابة الجسم الجنسية وبالتالي تسبب جفاف في المهبل.

تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمضادات الاستفزازية والعلاجات الهرمونية فهي تؤثر على توازن وجفاف المهبل.

استخدام منتجات التنظيف المهبلي ذات الروائح القوية أو المواد الكيميائية مما تسبب تهيج المهبل وجفافه.

استخدام منتجات نسائية مثل الصابون المعطر أو الشامبو مما يتسبب في تغيير التوازن الطبيعي للمهبل وجفافه.

مرض السكري والاضطرابات الهormonal الأخرى قد تكون مرتبطة بجفاف المهبل.

أعراض جفاف المهبل

تهيج وحكة في منطقة المهبل نتيجة قلة الترطيب والتلامس الجاف.

ألم أثناء الجماع لعدم وجود التزييت الطبيعي الكافي مما يمكن أن يسبب تهيج وألم.

توتر وقلق أثناء الممارسة الجنسية.

نزيف خفيف بعد الجماع أو بسبب الإجهاد الميكانيكي لأنسجة المهبل الجافة.

تغير في كمية ونوعية الإفرازات المهبلية حيث تصبح أقل كثافة وأقل لزوجة.

انخفاض في الرغبة الجنسية والاستمتاع بالجماع مما يمكن أن يؤثر على الحياة الجنسية.

تهيج في المهبل أثناء استخدام منتجات التنظيف المهبلي أو الصابون القاسي.

تهيج أو ألم أثناء استخدام الفوط الصحية.

مشروبات لعلاج جفاف المهبل

عصير الأفوكادو

الكوهوش السوداء

الجينسينغ

عشبة الكافا

القرفة

الزعتر

الكركديه

عصير البطيخ والخيار والبرتقال

زيت جوز الهند

زيت زهرة الربيع المسائية

السمك الدهني مثل السلمون والتونة

بذور الكتان والشيا

شراب البرباشي الطبيعي والمصنوع من عصير الأفوكادو والعسل

أسباب جفاف المهبل للبنت

قلة الإثارة الجنسية قد يؤدي إلى عدم تنشيط غدد المهبل مما يسبب جفاف مؤقت.

التوتر والضغوط النفسية قد تؤثر على استجابة الجسم الجنسية وتسبب جفاف المهبل.

تغيرات في مستويات الهرمونات سواء خلال فترة الحيض أو الحمل أو سن اليأس قد تؤدي إلى تقليل إفرازات المهبل وتسبب الجفاف الجاف.

تناول بعض الأدوية مثل العلاجات الهرمونية ومضادات الاكتئاب قد تؤثر على إفرازات المهبل وتسبب جفافه.

استخدام منتجات غير أصلية أو منتجات تهيج المهبل.

عدم شرب كميات كافية من الماء يمكن أن يؤثر على رطوبة المهبل.

من أسباب جفاف المهبل للبنت التهابات في المهبل مثل التهابات الخميرة أو التهابات بكتيرية مما تسبب جفافًا وازدياد التهيج.

التلوث أو الجو الجاف يمكن أن تؤثر على رطوبة المهبل.

التدخين قد يؤثر على تدفق الدم إلى منطقة المهبل وبالتالي يمكن أن يسبب جفاف.

تغير في توازن البكتيريا المهبلية الطبيعي قد يؤدي إلى جفاف وتهيج.

هل جفاف المهبل يمنع الحمل؟

نعم، جفاف المهبل يمنع الحمل، حيث أن الرطوبة المناسبة في المهبل تلعب دور مهم في عملية الحمل، وعندما يكون المهبل جاف قد يؤثر على حركة الحيوانات المنوية وعلى قدرتها على الوصول إلى البويضة وتخصيبها.

ويجب العلم أن إذا تم توفير بيئة مناسبة ورطبة في المهبل سيساعد هذا على تسهيل حركة الحيوانات المنوية وزيادة فرص الحمل، وعزيزتي الزوجة إذا كنت تخططين للحمل وتعانين من جفاف مستمر في المهبل، يفضل مراجعة طبيبك الخاص من أجل تقييم الوضع وتلقي النصائح اللازمة.

علاج جفاف المهبل للمتزوجات

استخدام زيوت طبيعية مزلقات مائية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أثناء الجماع من أجل تحسين الرطوبة وتسهيل الانزلاق.

استخدام منتجات عناية خاصة بالمنطقة المهبلية مثل الصابون اللطيف والمنتجات بنوعية جيدة للحفاظ على توازن البكتيريا وتقليل التهيج.

تناول غذاء صحي ومتوازن يساهم في تعزيز الصحة الجنسية والهرمونية.

تنظيم الهرمونات مثل الهرمونات الموضعية أو الفموية من أجل تحسين رطوبة المهبل.

تناول بعض الأعشاب مثل نبات البوراجو الذي يمكن أن تساعد في تحسين رطوبة المهبل.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي يمكن أن تزيد من التهيج وجفاف المهبل.

ممارسة الجنس بانتظام لأنه يعمل على تحفيز تدفق الدم إلى المنطقة وتحسن الرطوبة.

مراجعة طبيبك الخاص في حالة استمرار أو تفاقم جفاف المهبل.

هل الالتهابات تسبب جفاف المهبل؟

نعم، الالتهابات تسبب جفاف المهبل وتسبب أيضاً تغييرات في التوازن الطبيعي للبكتيريا والفطريات الموجودة في المنطقة، وهذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى تقليل إفرازات المهبل وتقليل مستويات الترطيب، مما يجعل المهبل يبدو جاف، إذا كنتِ تعانين من أعراض الالتهاب المهبلي مثل الحكة، والحرقة، والاحمرار، والإفرازات غير الطبيعية، فقد يكون من الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتقديم العلاج اللازم.

ما سبب جفاف المهبل أثناء العلاقة؟

قلة التحفيز الجنسي

القلق والتوتر

تغيرات في مستويات الهرمونات

تناول مضادات الاكتئاب ومضادات الهستامين

التشوهات الجسدية أو الجراحية

تقدم العمر

استخدام المنتجات الكيميائية

التهيج أو الحساسية

علاج جفاف المهبل في المنزل

شرب كميات كافية من الماء

تعزيز التحفيز الجنسي والإثارة قبل العلاقة الجنسية يمكن أن يساعد في زيادة إفراز السوائل المهبلية وتقليل جفاف المهبل.

تجنب استخدام الصابون أو منتجات العناية التي تحتوي على مواد عطرية.

استخدام مرطبات المهبل، التي لا تحتاج إلى روشتة طبية لبضعة أيام، إن استمرت الأعراض خلال فترة قصيرة من استعمالها يجب زيارة الطبيب المختص.

الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر، وتقليل مستوياته من خلال اتباع تقنيات الاسترخاء والتوتر.

استخدام المزلقات المائية قبل وأثناء العلاقة الجنسية ويمكن أن يخفف من الاحتكاك والجفاف وبالتالي تحسين الراحة.

تجنب استخدام منتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب تهيج وجفاف.

تجنب الملابس الضيقة وارتداء ملابس قطنية والتي تساعد في تهوية المنطقة والحفاظ على رطوبتها.

تجنب غسيل المهبل بشكل مفرط حيث أن الحمامات المتكررة قد تؤدي إلى تجفيف المنطقة.

تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 والفيتامينات مثل فيتامين E فهذه الفيتامينات لها تأثير إيجابي على صحة المهبل ورطوبته.

استخدام منتجات مناسبة للنظافة الشخصية وتجنب استخدام الصابون المعطر.

أسباب جفاف المهبل بعد سن الأربعين

إنخفاض في مستويات الإستروجين وهو هرمون مهم جداً للحفاظ على رطوبة المهبل ومرونته يمكن أن يؤدي إلى جفاف المهبل وتقليل إفرازاته.

تغيرات في تركيب الأنسجة مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في إفرازاته وجفافه.

القلق، التوتر والعوامل النفسية قد تزيد من احتمالية جفاف المهبل.

التدخين واستهلاك الكحول قد تؤثر على توازن الهرمونات وتسبب جفاف المهبل.

استخدام أدوية ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب قد تؤثر على إفرازات المهبل وتسبب جفافًا.

اضطرابات الغدة الدرقية أو مرض السكري قد تؤثر على صحة المهبل ورطوبته.

هل الفطريات تسبب جفاف المهبل؟

نعم، الفطريات تسبب جفاف المهبل وتحدث عادة عندما يزيد نمو الفطريات بشكل غير طبيعي في المنطقة المهبلية، ومن أعراض العدوى بفطريات حكة، حرقة، احمرار، تورم وإفرازات غير طبيعية.