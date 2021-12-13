أسباب جفاف جفون العين وطرق الوقاية والعلاج

يعد الجلد الموجود على جفون العين مميزًا عند مقارنته بأجزاء أخرى من جسمك، حيث أن جلد الجفن رقيق، بالإضافة إلى إن الجفون والمناطق المحيطة بها وعائية، مما يعني أن الكثير من الدم يتدفق عبر الأوعية الدموية حول العين، لذلك، قد تؤثر المهيجات أو أمراض الجلد على جفنك أكثر من الأجزاء الأخرى من جسمك.

علامات وأعراض جفاف جفون العين

يمكن أن يتسبب جفاف الجلد على جفون العين في تقشر الجفون وخشونتها، وتشمل الأعراض التي قد تصاحب جفاف الجلد على الجفن التهيج والحكة، من بين أمور أخرى.

وإذا كانت جفونك جافة، فقد تعاني أيضًا من نزيف وقد تتشكل قشرة على جفونك ورموشك، أيضًا قد ترى احمرارًا في جفون العين وحولها، وقد تختلف الأعراض أيضًا بناءً على الحالة الأساسية.

أسباب جفاف جفون العين

هناك أسباب عديدة لجفاف الجلد على الجفون، حيث يمكن أن تسبب المهيجات الخارجية وبيئتك والشيخوخة جفاف الجفون، وهناك عوامل أخرى تسبب جفاف الجلد على جفون العين والتي قد تتطلب المزيد من الرعاية الطبية.

البيئة

يمكن أن تسبب بيئتك جفاف جفون العين، فمثلًا عندما يصبح الجو أكثر برودة، يكون هناك رطوبة أقل في الهواء، ويمكن أن تسبب المناخات الجافة والطقس البارد جفاف البشرة، أيضًا الغرف التي لا تحتوي على الكثير من الرطوبة يمكن أن تجفف الجلد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تعرضت مرارًا وتكرارًا للماء الساخن، فقد تعاني أيضًا من جفاف الجفون. قد يكون هذا من الاستحمام الساخن أو غسيل الوجه.

الشيخوخة

مع تقدمك في السن، قد تكون بشرتك أكثر عرضة للجفاف، وقد تحتاج إلى الاعتناء ببشرتك أكثر مع تقدمك في العمر، خاصة إذا كان عمرك 40 عامًا أو أكبر.

ومن الشائع أن تفقد الزيت والغدد العرقية مع تقدمك في العمر، ووبمرور الوقت، يصبح الجلد أرق ويفقد الدهون ويمكن أن يفقد مظهره الناعم، لهذه الأسباب، قد تؤدي الشيخوخة إلى جفاف جفون العين.

التهاب الجلد التلامسي

قد يكون جفاف الجلد على الجفون نتيجة التهاب الجلد التلامسي، وتحدث هذه الحالة عندما تواجه بشرتك مادة مزعجة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد واحمراره وتهيجه وتقشره.

وفي الحقيقة، قد تشمل المهيجات التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد التلامسي، منتجات الشعر، بما في ذلك الشامبو والبلسم ومنتجات التصفيف، غسل الوجه، المرطبات، المكياج، واقي من الشمس، أجهزة تجعيد الرموش أو الملاقط، كلور من حمام السباحة، والغبار.

والمنتجات التي تحتوي على العطور والمعادن (مثل النيكل) وبعض المواد الكيميائية قد تسبب أيضًا التهاب الجلد التلامسي، ويمكنك حتى التعرض لالتهاب الجلد التلامسي في عينك دون علم، حيث يمكن أن يحدث هذا عندما تلمس يديك جفنك بعد ملامستها لمادة مهيجة، أو عندما تنظف وجهك بمنشفة أو غطاء وسادة به مهيج.

التهاب الجفن

يحدث التهاب الجفن على الجفن وينتج عن بكتيريا أو حالة صحية أخرى، حيث يحدث على خط الرموش أو الحافة الداخلية للعين حيث يلتقي بمقلة عينيك، وينتج عن التهاب الجفن التهيج والاحمرار والحرق والتمزق والقشور والمزيد.

علاجات منزلية لجفاف جفون العين

قد تتعلم بمرور الوقت ما الذي يسبب جفاف الجلد على جفنك وتحدد أفضل طريقة لعلاجه في المنزل، وقد يكون الجلد الجاف على جفنك معزولًا وقد يتلاشى مع تغييرات طفيفة في نمط الحياة.

وفيما يلي طرق لعلاج جفاف الجلد على جفون العين، وتشمل:

أضف الرطوبة إلى بيئتك، مثل المرطب.

تجنبي التعرض للماء الساخن عن طريق الاستحمام وحاول الاستحمام بماء البارد وبوقت قصير، ولا تغسل وجهك إلّا مرة واحدة فقط في اليوم.

نظفي وجهك بالصابون ومنظفات الوجه الخالية من العطور واللطيفة على بشرتك.

نظفي جفونك بمنظفات آمنة.

رطبي بشرتك باستخدام مستحضرات أو كريمات خالية من العطور.

حاولي ألا تلمسي عينيك وجفنيك بأصابعك.

ضعي كمادات باردة على جفونك لتهدئة البشرة الجافة والمتهيجة والحكة.

حافظي على نظافة يديك وضعي كمادات دافئة على العين إذا كنت تشكين في التهاب الجفن.

وفي الحقيقة، يعد منع جفاف البشرة طريقة مهمة لتجنب الأعراض غير المرغوب فيها، وبالنسبة لأولئك المصابين بالتهاب الجلد، فإن تجنب ملامسة المواد التي تهيج الجفن أمر ضروري، ويجب عليك أيضًا التفكير في ارتداء نظارات واقية لتجنب الجزيئات الضارة من ملامسة جفنك وعينك.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب زيارة طبيب العيون إذا كنت تشكين في حالة صحية أكثر خطورة مثل التهاب الجلد التلامسي، حيث سيقوم طبيبك بمراجعة الأعراض وإجراء فحص جسدي لتشخيص الحالة، ايضًا يجب عليك زيارة الطبيب إذا كانت جفونك جافة لفترة طويلة وكانت الحالة تزداد سوءً، أو أذا كنت قلقة من أنها قد تكون مرتبطة بمشكلة صحية أكبر.

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