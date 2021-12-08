6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال لا شيء أكثر صعوبة من محاولة السيطرة على أطفالك في وسط مركز تجاري مزدحم خلال موسم العطلات والأعياد. إذا لم تتعلم كيفية إتقان فن التسوق في عيد الميلاد مع الأطفال ، فإن قضاء وقتًا ممتعًا مع الأطفال يمكن أن يتحول بسرعة إلى كابوس لكل أم وأب.

إليكم بعض النصائح لمساعدتك على اجتياز هذه المغامرة العائلية دون نوبات غضب أو توتر:

لا شك أن التسوق خلال موسم العطلات قد يكون مرهقًا في بعض الأحيان وقد يكون أكثر صعوبة عندما يكون الأطفال معك. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لمحاولة جعل رحلة التسوق ممتعة قدر الإمكان. أعتقد أن هذه النصائح ستساعدك أيضًا!

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال

1. تجنب المول إذا كنت تستطيع

من الواضح أن مراكز التسوق الكبيرة والمكتظة ليست المكان المثالي للأطفال الصغار. لذلك ، كلما كان ذلك ممكنًا ، يجب أن تحاول تركهم في المنزل مع شخص بالغ أثناء قيامك بالتسوق في عيد الميلاد. إذا لم يكن ذلك ممكناً لما لا تقم بالتسوق عبر الإنترنت (اونلاين)، توفر بعض المواقع الإلكترونية مثل موقع أمازون خيارات رائعة ومتنوعة مع خدمات توصيل سريعة.

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال

2. استعد لرحلة التسوق مقدمًا

لا تحاول أبدًا ، وأنا أكرر أبدًا ، الذهاب للتسوق في عيد الميلاد إذا لم تكن مستعداً. أنت أفضل شخص يعرف أطفالك لذا تأكد من أنهم سعداء وفي مزاج للتسوق قبل الذهاب. أولا ننصحك قبل مغادرة المنزل بتقديم الطعام لهم لأنه لا يوجد شيء أسوأ من الأطفال الجوعى الذين يعانون من الانهيارات العاطفية في وسط المركز التجاري. أحضر أيضًا وجبات خفيفة ، وملابس إضافية ، وتأكد من أن الأطفال يرتدون أحذية مريحة. حاول أيضًا الذهاب في الصباح أو بعد أن يأخذ الأطفال قيلولة حتى يستريحوا جيدًا. وتأكد من أن رحلة التسوق لن تستغرق أكثر من ساعتين.

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال

3. ذكّر الأطفال بالتوقعات

ذكّر أطفالك بالتوقعات قبل مغادرة المنزل. من الجيد دائمًا تجديد ذاكرتهم حول ما تتوقعه منهم في المركز التجاري. بالطبع ، اجعل التوقعات عبارات بسيطة وحاول أن تخبرهم بما تتوقعه منهم وليس ما لا تريده. هذا سيساعدهم على التذكر بشكل أفضل. على سبيل المثال ، ربما تريد أن تقول ، "أريدك أن تمشي أثناء تواجدك في المركز التجاري" و "أريدك أن تبقى بجانبي أثناء تواجدنا بالداخل" بدلاً من قول "لا تركض في المركز التجاري" أو "لا تتساءل أثناء تواجدك في المركز التجاري."

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال

4. تسوق على فترات قصيرة

يتمتع الأطفال بفترات انتباه قصيرة ، لذا من الأفضل محاولة إبقاء كل جولة تسوق أقل من ساعتين. إذا كان عليك البقاء في المركز التجاري لفترة أطول من ذلك ، حاول تقسيم الرحلة إلى أجزاء مدتها ساعتان. بعد ساعتين ، توقف وخذ استراحة لتناول الآيس كريم مع الأطفال. أيضا ، في العديد من مراكز التسوق هناك مناطق لعب عامة للعائلات. دعهم يقضون نصف ساعة أو نحو ذلك هناك لأخذ قسط من الراحة.

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال

5. كن مستعدًا للمغادرة

إذا رأيت أن أحد الأطفال على وشك الانهيار ، فاستعد للمغادرة. سيوفر هذا لك ولأطفالك الإحراج والإحباط. أنت تعرف العلامات التي تشير إلى أن الانهيار في الطريق. ارحل. يمكنك دائمًا إنهاء التسوق في يوم آخر.

6 نصائح للتسوق في عيد الميلاد مع الأطفال

6. خطط لتناول الطعام بعد المركز التجاري

كافئ الأطفال على السلوك الجيد أو حتى المتوسط التشجيع سوف يساعدك في المرات القادمة خذهم لتناول الطعام في مكانهم المفضل أو اذهبوا لمشاهدة فيلم معا أو لعب لعبة مفضلة لديهم واشكر تعاونهم في المركز التجاري.

هذه بعض الطرق المجربة التي من خلالها ستحق النجاح في رحلات التسوق خلال موسم العطلات.

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