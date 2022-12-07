أسباب حدوث الزلازل

تتركز حركة الزلازل على طول امتداد الفوالق وهي كسر يحدث في الصخور على الحدود الفاصلة بين الصفائح التكتونية، وفي بعض بقاع العالم تحتك هذه الصفائح الضخمة، وتشهد حركة تصادم وتغمر لوحات أخرى وتتكدس الطاقة على طول الفوالق.

وعند الوصول الحدود عن مقاومة الصخور نشهد كسوراً وتتحرر الطاقة المكدسة ويهز زلزالاً على الأرض، وبعد الهزة الرئيسية يحدث هزات ارتدادية تكون في بعض الأحيان مدمرة، وهي تشير إلى إصلاح في الكتل القريبة من الفالق.

وتقع مناطق الزلازل الأكثر نشاطاً في آسيا، أفغانستان، تركيا، وشمال أفريقيا، والأمريكيتين، إلى ذلك يقيس مقياس ريختر درجة الزلازل أي الطاقة المحررة خلال حدوث الزلزال، نظرياً لا حدود لهذا المقياس، أما على أرض الواقع فلم يتخطى زلزال الدرجات 9,5 منذ ذلك حين هزت تشيلي عام 1960.

فوائد الزلازل

انفلاق بذور النباتات وتساعد على سرعة نموها وازدياد خضرة المراعي

ازدياد تولد الكهربية في التربة

كثرة تولد غاز ثاني أكسيد الكربون

انتشار السوائل المعدنية في التربة

أنواع الزلازل

الزلازل التكتونية

الزلازل الانهيارية

الزلازل الانفجارية

الزلازل البركانية

هل الدعاء وقت الزلازل مستجاب؟

نعم، الدعاء وقت الزلازل مستجاب ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء وأن يصلي في المنزل منفرداً، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال :" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به"، رواه مسلم .

ما هي الدولة الأكثر تعرضًا للزلازل في العالم؟

الصين، تعتبر من أكثر دول العالم التي تتعرض لخطر الأعاصير، العواصف والفيضانات.

ما اخطر أنواع الزلازل؟

اخطر أنواع الزلازل هو زلزال تشيلي في 22 مايو عام 1960، حيث ضرب زلزال تشيلي مدينة فالديفيا بقوة 9.5 على مقياس ريختر، وأيضاً تضررت مناطق أخرى جنوبي البلاد، مما تسبب بمقتل ما يقرب من 5000 شخصًا وترك الملايين بلا مأوى.

نصائح في حالات الزلازل والهزات الأرضية

إذا كنت في المدرسة أو في المكتب أو المنزل يجب أن تخرج إذا كانت المسافة لا تزيد عن 50 متر وإلا فأبق في مكانك ولا تحاول أخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية.

أما إذا كنت في المدرسة فاحتمي تحت الطاولة مباشرة وابتعد تماماً عن النافذة أو أستند تحت أو إلى حائط أساسي.

إذا كنت في فناء في الشارع أو المدرسة عليك الابتعاد عن حواف المبنى.

أبداً لا تحاول البحث في الأنقاض عن أغراض شخصية تريدها أو تكون مهمة بالنسبة لك فقد يتسبب ذلك في إصابتك نتيجة انهيارات لاحقة.

وإذا كنت في السيارة أو حافلة المدرسة حاول أن تبقى في مكانك حتى يقف السائق وإذا كنت تقود السيارة فبادر إلى الوقوف واستمع إلى المذياع.

إذا بقيت في المنزل حاول أن تستند إلى حائط أساسي تحت الأعمدة ويجب تحديد هذا الموقع مسبقاً لك ولأسرتك .

إذا كنت خارج المدرسة أو المنزل أو المكتب حاول الابتعاد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفسيحة.

لا تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فقد يعقبها هزات أخرى تابعة والأفضل أن تبقى هادئ لفترة بعد الهزة الأولى.

يجب قطع الكهرباء والغاز عن المنشأة حتى لا تكون سبباً في حدوث حريق.

استمع إلى نصائح وإرشادات الدفاع المدني ونفذها وحاول أن تتعاون معه، وذلك لسلامتك ولا تجعل الفزع والخوف والهلع يسيطر عليك لكي لا تحدث إرباكاً قد يؤدي إلى إصابتك.

دعاء الزلازل

اللهم يا رب إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك.

اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم يا رب إني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

أسباب حدوث ظاهرة الزلازل

10 تعليمات في حالات الزلازل والهزات الأرضية

دعاء الزلازل والهزات الأرضية‎