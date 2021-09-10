عندما تكونين حاملًا للمرة الأولى، قد تتوقعين اختبار الاعراض الشائعة المرتبطة بالحمل التي سمعت عنها، مثل غثيان الصباح، زيادة الوزن، تورم الكاحلين وربما حرقة في المعدة.

ولكن ما قد لا تتوقعينه هو أن يحدث لديك حكة في البطن أو حكة في السرة، ولكن بحسب العديد من النساء الحوامل سابقًا، فإن الحكة أثناء الحمل أمر اعتيادي وشائع أيضًا، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على أسباب حكة البطن أثناء الحمل وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.



أسباب حكة البطن أثناء الحمل

تمدد الجلد

مع اقتراب موعد الولادة يتمدد الجلد على البطن ليصبح مناسبًا للحجم الذي أصبح عليه الجنين، وفي هذه المرحلة قد تلاحظين وجود سلسلة من الخطوط الحمراء أو الوردية عبر البطن، وقد تصل علامات تمدد الجلد إلى الثديين و الفخذين والأرداف أثناء الحمل، ويمكن أن يكون تمدد الجلد هو السبب في الشعور بالحكة أو التهيج أو الألم.

جفاف الجلد

الجلد الجاف هو أيضًا سبب شائع لحكة الجلد في أي مكان من الجسم بما في ذلك بطنك المتمدد من الحمل، كما تعاني العديد من النساء الحوامل من جفاف الجلد نتيجة التغيرات الهرمونية التي تجعل الجلد يفقد بعض الرطوبة والمرونة، وقد يكون بعض التقشر في الجلد أيضًا.

طفح الحمل

تتسبب هذه الحالة في ظهور نتوءات وخلايا حمراء صغيرة على الجلد في الأشهر الأخيرة من الحمل، ويمكن أن تخلق هذه النتوءات بقعًا على البطن تسبب حكة شديدة، وقد تنتشر لتصل إلى الفخذين والأرداف، وتعد هذه الحالة أكثر شيوعًا في الثلث الثالث من الحمل أو بعد الولادة مباشرة.

الركود الصفراوي داخل الكبد أثناء الحمل

يسبب الركود الصفراوي أثناء الحمل حكة شديدة في اليدين والقدمين، وقد تنتشر الحكة لتصل لأجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك البطن، وفي الواقع هي ليست حالة مزعجة تسبب الحكة وحسب، بل أنها حالة تمنع الكبد من إفراز العصارة الصفراوية والتي تساعد عادة على تكسير الأطعمة أثناء الهضم، نتيجة لذلك تتراكم الصفراء في الكبد ثم تتسرب إلى مجرى الدم مما يسبب الحكة.

كيف يمكن التخلص من حكة البطن أثناء الحمل؟

استخدام المرطب

ضع طبقة سميكة من المرطب على بطنك بالكامل للمساعدة في التخلص من الحكة على الجلد الجاف، وأفضل وقت لوضع المرطب هو بعد الاستحمام مباشرة.

الاستحمام بالماء الفاتر

الماء الساخن معروف بتسببه في جفاف الجلد، ولكن الماء الفاتر لن يكون له نفس التأثير، أيضًا استخدمي خلال الاستحمام منظفًا لطيفًا لا يسبب تهيجًا لبشرتك وجففي نفسك جيدًا بعد الانتهاء من الاستحمام.

الكورتيكوستيرويدات الموضعية

قد تقلل بعض المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بعض الحكة، ولكن يفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل وضع أي نوع من أنواع الكريمات الموضعية على بطنك.

مضادات الهيستامين

قد يكون مضاد الهيستامين الفموي مجرد حل مؤقت لتقليل الحكة، ولكن كما هو الحال مع أي دواء جديد، تأكدي من أن طبيبك موافق على تناولك للدواء.

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