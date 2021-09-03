كيف تحافظ على صحة عينيك وبصرك؟!

صحة العينين تتطلب عناية واهتمام خاص، فالبصر من بين أهم الحواس الخمس، ووفقا لموقع "إن جي جوسيبس" يمكنك الحفاظ على صحة عينيك وبصرك من خلال اتباع الطرق الخطوات التالية:

الغذاء

يلعب الطعام الذي تتناوله دورًا كبيرًا في صحة عينيك، حيث يتطلب الحفاظ على صحة عيناك عناصر غذائية وفيتامينات مثل أوميغا 3 وبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين وفيتامينات C وA و E.

ويمكنك الحصول على هذه المغذيات الأساسية من خلال تناول الأسماك مثل التونة والسلمون والبيض والسبانخ والكرنب.

التدخين

التدخين لا يضر رئتيك فقط، بل يؤذي العينين أيضا، ويؤثر على الأعصاب التي تسمح بتدفق الدم إلى العينين، كما أنه يسبب إعتام عدسة العين والضمور البقعي، ولذلك ينصح بالإقلاع عن التدخين.

النظارات الشمسية

يساعد استخدام النظارات الشمسية على حماية العينين من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ولذلك احرص على ارتداء نظارتك الشمسية لحماية عينيك والوقاية من الالتهاب وأمراض العين الأخرى.

استخدام الشاشات

الضوء الأزرق الناتج عن الشاشات الالكترونية يضر في الضوء العادي، كما يصبح أكثر ضررا ومدمرا لصحة العين والبصر عند استخدام الهاتف والشاشات الأخرى في اضاءة منخفضة.

غسل اليدين وتجنب لمس العينين

يمكن أن يؤدي لمس عينيك بأيدي متسخة إلى الإصابة بأمراض مثل البرد أو الأنفلونزا أو احمرار العينين، لذلك من الضروري أن تغسل يديك دائمًا مع تجنب استخدامها لحك العينين.

تاريخ العائلة الطبي

بعض أمراض العيون وراثية، ولذلك من المهم معرفة ما إذا كان أي شخص في عائلتك مصابًا بها، حيث يمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض العين.

عوامل الخطر الأخرى

مع التقدم في العمر، تصبح العينين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، ولذلك من المهم أن اخذ عوامل الخطر في الاعتبار لأنك قد تكون قادرًا على تقليل المخاطر عن طريق تغيير بعض السلوكيات وانماط الحياة.

الراحة

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في استخدام الكمبيوتر، فمن الممكن أن تنسى أن تغمض عينيك مما يؤدي إلى ارهاق عينيك وإجهادها، ولذلك من الضروري أن تحرص على راحة عينيك لـ 20 ثانية على الأقل كل 20 دقيقة.

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