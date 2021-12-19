أسباب زيادة ضربات القلب السريعة، زيادة ضربات القلب السريعة هو الشعور بخفقان سريع أو اضطراب في ضربات القلب أو سرعتها، وقد يسبب الإجهاد أو ممارسة التمارين أو تناول أدوية أو مشكلة طبية في حالات نادرة تحفيز خفقان القلب.

أعراض زيادة ضربات القلب السريعة

ضرباته تتسارع

يرفرف بسرعة

ينبض بسرعة كبيرة

يخفق

يتخبط

ضيق النفس

الدوار

سرعة معدل ضربات القلب

خفقان القلب؛ ضربات قلب سريعة أو غير مريحة أو غير منتظمة وشعور "بتخبط" في الصدر

ألم في الصدر

الإغماء (الغثيان)

أسباب زيادة ضربات القلب السريعة

استجابات عاطفية قوية، كالتوتر أو القلق أو نوبات الهلع

الاكتئاب

ممارسة التمارين الشاقة

المنشطات مثل الكافيين والنيكوتين والكوكايين والأمفيتامينات وأدوية البرد والسعال التي تحتوي على السودوإيفيدرين

الحُمّى

التغيُّرات الهرمونية المرتبطة بالحيض أو الحمل أو انقطاع الطَّمث

الهرمون الدرقي مفرط النشاط أو الخامل

عوامل خطر الإصابة في زيادة ضربات القلب السريعة

تشعر بضغط عصبي شديد

لديك اضطراب القلق أو تصيبك نوبات هلع مُنتظمة

امرأة حاملاً

تتناول أدوية تحتوي على منشطات، مثل بعض أدوية البرد أو الربو

لديك نشاط زائد في الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

لديك مشاكل أخرى في القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو عيوب في القلب أو التعرض سابقًا لنوبة قلبية أو الخضوع سابقًا لجراحة في القلب

مضاعفات زيادة ضربات القلب السريعة

الإغماء: في حالة سرعة نبضات القلب، قد ينخفض ضغط الدم مسبِّبًا حدوث إغماء، قد تكون أكثر عرضةً في حالة إصابتك بمشكلة في القلب، مثل أمراض القلب الخِلْقية أو مشكلات محددة في الصمام.

في حالة سرعة نبضات القلب، قد ينخفض ضغط الدم مسبِّبًا حدوث إغماء، قد تكون أكثر عرضةً في حالة إصابتك بمشكلة في القلب، مثل أمراض القلب الخِلْقية أو مشكلات محددة في الصمام. توقُّف القلب: نادرًا ما يحدث خفقان القلب نتيجةً لاضطراب في نظم القلب الذي يمثِّل تهديدًا للحياة، ويمكن أن يتسبب في توقف القلب عن النبض بفعالية.

نادرًا ما يحدث خفقان القلب نتيجةً لاضطراب في نظم القلب الذي يمثِّل تهديدًا للحياة، ويمكن أن يتسبب في توقف القلب عن النبض بفعالية. السكتة الدماغية: إذا كان الخفقان نتيجةً لحالة يحدث فيها رجفان للغرفتين العلويتين في القلب بدلًا من النبض السليم (الرجفان الأذيني)، فمن الممكن أن يتجمع الدم ويسبب تكوُّن الجلطات، إذا تفتَّتت الجلطة، فقد تسدُّ أحدَ شرايين الدماغ؛ مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.

إذا كان الخفقان نتيجةً لحالة يحدث فيها رجفان للغرفتين العلويتين في القلب بدلًا من النبض السليم (الرجفان الأذيني)، فمن الممكن أن يتجمع الدم ويسبب تكوُّن الجلطات، إذا تفتَّتت الجلطة، فقد تسدُّ أحدَ شرايين الدماغ؛ مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية. الفشل القلبي: قد يحدث هذا في حالة عدم ضخ القلب للدم بفعالية لفترة طويلة نتيجةً لأحد اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني. في بعض الأحيان، قد يسهم التحكم في معدل اضطراب نظم القلب المؤدي إلى حدوث فشل القلب، في تحسن وظيفة القلب.

طرق الحفاظ على صحة القلب

ممارسة الرياضة

الحرص على نظام غذائي صحي قليل الدهون غني بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.

التحكّم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

الامتناع عن التدخين

التقليل من تناول الكافيين

الابتعاد عن التوتر والضغط

هل دقات القلب السريعة خطيرة؟

إذا تُركت دقات القلب السريعة دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي تسرّع القلب إلى تعطيل وظائف القلب الطبيعية؛ ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تتضمن: فشل القلب السكتة الدماغية.

ما هو المشروب الذي يهدئ ضربات القلب؟

الكركديه يحتوي على الكثير من مادة البوليفينول، بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن مستخلص الكركديه يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، خفف الالتهابات وحافظ على معدل ضربات قلبك .

أسباب ضربات القلب السريعة بدون مجهود

تناول كميات كبيرة من المشروبات الغنية بالكافيين مثل: الشاي، والقهوة.

التعرض للقلق والتوتر الشديد.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

اضطراب في مستوى ضغط الدم.

الإصابة بأورام الغدة الكظرية.

ممارسة الرياضة لفترات طويلة قبل النوم.

انقطاع الطمث لدى السيدات.

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