انسدال الصمام التاجي الخلقي: تعريفه، أعراضه، علاجه، هل يتطور مع الوقت؟

انسدال الصمام التاجي الخلقي أو اندال الصمام التاجي الخلقي أو تهدل الصمام التاجي الخلقي، وهو مرض خلقي، يحمل الكثير من الاسماء، منتشر بين النساء في أنحاء العالم، وهو يصيب النساء اكثر من الرجال، انسدال الصمام التاجي الخلقي ليس له خطورة على حياة الشخص.

الصمام التاجي هو صمام ثنائي الأورطي يقع بين الأذين الأيسر للقلب والبطين الأيسر، تلعب صمامات القلب دورًا حاسمًا في ضمان تدفق الدم أحادي الاتجاه من الأذين إلى البطينين، أو من البطين إلى الأبهر أو الجذع الرئوي.

هو عدم انغلاق الصمام الفاصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر بشكل صحيح، وهو يصيب نحو 2-3٪ من مجموع السكان،وهو متساوٍ في الجنسين وعند انقباض البطين الأيسر يتدلى الصمام باتجاه الأذين الأيسر.

قد يسبب ذلك في بعض الأحيان عودة الدم إلى الأذين الأيسر وهو ما يسمى بقصور الصمام التاجي، وعند الغالبية العظمى من الناس لا يشكل انسدال الصمام التاجي أي خطورة على الحياة، ولا يتطلب أي علاج.

اسباب انسدال الصمام التاجي للقلب

عندما يعمل القلب بشكل سليم، ينغلق الصمام التاجي بشكل تام أثناء انقباض البطين الأيسر، ويمنع عودة الدم إلى الأذين الأيسر. وعند الأشخاص المصابين بانسدال الصمام التاجي تكون وريقات الصمام متسمكة وتنسدل أثناء الإنقباض كالمظلة داخل الأذين الأيسر.

وقد ينسدل الصمام داخل الأذين الأيسر مع بقاء الانغلاق محكماً تماماً، ما يمنع عودة الدم إلى الأذين، أو قد يسبب الانسدال عودة الدم بشكل بسيط جداً. وفي هذه الحال لا يشكو المريض من أية اعراض، أما عندما يعود الدم إلى الأذين بشكل متوسط، أو شديد فيسبب ذلك أعراضاً كضيق النفس.

مضاعفات انسدال الصمام التاجي للقلب

قصور الصمام التاجي

من مضاعفات انسدال الصمام التاجي للقلب قصور الصمام التاجي أكثر مضاعفات انسدال الصمام التاجي حدوثا هو القصور التاجي (عدم انغلاق الصمام) ما يعني عودة جزء من الدم من البطين الأيسر الى الأذين الايسر عبرهذا الصمام. ومما يزيد هذا القصور:

ارتفاع التوتر الشرياني و البدانة

وعندما يصبح القصور شديدا يحتاج المريض إلى عمل جراحي لإصلاح الصمام أو تبديله قبل تطور الحالة إلى قصور القلب.

اضطرابات نظم القلب

اضطرابات نظم القلب قد تحدث في المرضى المصابين بانسدال الصمام التاجي، وهي عادة تكون غير خطيرة وتزداد بشكل خاص عند المرضى الذين لديهم قصور شديد.

التهاب الصمام الجرثومي

التهاب الصمام الجرثومي (التهاب الشغاف)، يحتوي القلب كما هو معلوم، على أربعة أجواف وأربعة صمامات مغطاة بغشاء رقيق يسمى شغاف القلب، والتهابه (توضع الجراثيم عليه) يسمى التهاب الشغاف.

تزداد نسبة الإصابة بهذا المرض عند المرضى المصابين بانسدال الصمام التاجي، لذلك يجب استشارة الطبيب المعالج قبل بعض الإجراءات السنية أو العمليات الجراحية لوصف المضاد الحيوي المناسب قبل هذه الاجراءات.

الفحوصات المتممة والتشخيص

يمكن للطبيب تشخيص انسدال الصمام التاجي في أي عمر، وذلك من خلال الفحص السريري بالسماعة العادية، حيث يمكن سماع صوت إضافي "تكة"، إضافة لسماع نفخة انقباضية في حال وجود قصور تاجي مرافق. وتتضمن الفحوصات المشخصة الأخرى ما يلي:

التصوير بالأمواج فوق الصوتية

التصوير بالأمواج فوق الصوتية ايكوغرافي، يعتبر التصوير بالأمواج فوق الصوتية من أهم الاختبارات المشخصة لهذا المرض، حيث يمكننا هذا الإختبار من رؤية القلب بشكل كامل، بما فيه الصمامات وحساب نسبة القصور الصمامي في حال وجوده.

الصورة الشعاعية للصدر

الصورة الشعاعية للصدر، وهي وسيلة مساعدة تمكننا من رؤية القلب والرئتين، وكذلك الشرايين الكبيرة التي تخرج من القلب.

تخطيط القلب الكهربائي

تخطيط القلب الكهربائي، وهو فحص سهل يتم من خلاله تسجيل الشحنة الكهربائية المتولدة من القلب أثناء كل ضربة، ويمكننا ذلك من كشف عدم انتظام ضربات القلب الذي قد يرافق هذا المرض.

اختبار الجهد

يمكن لاختبار الجهد أن يفيدنا في التفريق بين الألم الصدري الناجم عن مشكلة في الشرايين الإكليلية والألم الصدري، بسبب انسدال الصمام التاجي، كذلك مدى الجهد الذي يمكن للمريض المصاب بانسدال صمام التاجي مع قصور في الصمام، القيام به.

القسطرة القلبية

قد يحتاج المريض المصاب بانسدال الصمام التاجي، مع قصور شديد في الصمام لإجراء قسطرة إكليلية قبل إجراء العمل الجراحي، وخاصة لمعرفة حالة الشرايين الإكليلية، ولقياس الضغوط داخل أجواف القلب، وخاصة ضغط الشريان الرئوي الذي يؤثر في قرار الجراحة.

في جال وجود انسدال صمام تاجي من دون وجود أعراض، يجب إجراء فحص دوري كل ثلاث إلى خمس سنوات، حسب الحالة.

علاج انسدال الصمام التاجي للقلب

أغلب المرضى المصابين بانسدال الصمام التاجي، وخاصة المرضى غير العرضيين، لا يحتاجون لأي علاج. أما المرضى العرضيين فيمكن أن يحتاجوا لعلاج دوائي أو جراحي حسب شدة الحالة.

العلاج الدوائي

هناك العديد من الأدوية المستخدمة، أهمها ما يسمى بحاصرات بيتا لتنظيم ضربات القلب، والوقاية من التسرعات، والأسبرين للوقاية من الجلطات الدماغية، خصوصاً عند الأشخاص الذين لديهم سوابق عائلية.

اذا وصف الطبيب الوارفارين فيجب أن يتناول المريض كميات محددة يومياً من الخضرة الورقية، ولا يجب أن تتغير هذه الكمية لأنها تؤثر على عمل الوارفارين.

يجب أيضاً يجب أن يتحدث المريض مع طبيبه فوراً إذا عانى من أي نوع نزيف.

الجراحة

أغلب المرضى المصابين بانسدال الصمام التاجي لا يحتاجون لأي تدخل جراحي، عدا المرضى الذين لديهم قصور تاجي شديد، حيث يكون العلاج لديهم جراحياً ويفضل إجراء الجراحة باكراً في حال القصور الشديد قبل أن يتضخم القلب وتضعف قوته لدرجة لا يمكن إجراء العمل الجراحي.

وهناك نوعان من العمل الجراحي لإصلاح القصور التاجي، وتحتاج كلاهما إلى عملية قلب مفتوح:

اصلاح الصمام: وهو ما يعني المحافظة على الصمام الطبيعي، وإصلاحه، وهو ما يتم غالباً لدى مرضى انسدال الصمام التاجي.

وهو ما يعني المحافظة على الصمام الطبيعي، وإصلاحه، وهو ما يتم غالباً لدى مرضى انسدال الصمام التاجي. تبديل الصمام: ونلجأ عادة لتغيير الصمام عند عدم إمكانية الإصلاح، وهناك نوعان من الصمامات الصنعية:

ونلجأ عادة لتغيير الصمام عند عدم إمكانية الإصلاح، وهناك نوعان من الصمامات الصنعية: الصمام المعدني: ويتميز بأنه طويل الأمد، ولكنه يحتاج إلى علاج بمضادات التخثر "كومادين" مدى الحياة.

ويتميز بأنه طويل الأمد، ولكنه يحتاج إلى علاج بمضادات التخثر "كومادين" مدى الحياة. الصمام الحيوي أو الحيواني: ويتميز بعدم الحاجة إلى تناول مضادات التخثر، وهو مصنوع من أنسجة حيوانية. وغالباً ما يتليف ويتكلس بعد عدة سنوات ويحتاج إلى تبديل مرة ثانية.

أعراض انسدال الصمام التاجي عند النساء

اختلال ضربات القلب أو تسارُعها (عدم انتظام نبضات القلب)

الدوخة أو الدُّوَار

صعوبة في التنفُّس أو قِصَر النَّفَس عند ممارسة نشاط بدني أو عند الاستلقاء

الإرهاق

هل يتطور انسدال الصمام التاجي؟

لا داعي للقلق، فيمكنك أن تعيش حياتك طبيعية دون أي مشاكل، لكن يجب الوقاية من عدوى سواء كانت عن طريق الاسنان أو من أي التهاب جلدي أو غيره وهذا يستوجب اعلام طبيبك قبل أي تدخل علاجي للأسنان أو أي تدخل علاجي أخر لكي يصف لك مضاض حيوي قبل وبعد التدخل واذا اصيبت بأي عدوى عليك أن تعالجها دون تلكؤ مع الاستمرار بمراجعة طبيبك كل ستة أشهر أو حسب الفترة التي يراها مناسبة لحالتك، واذا قمت بكل هذه الخطوات البسيطة لن يكون هناك أي فرق بينك وبين أي شخص طبيعي آخر.

هل يؤثر انسدال الصمام التاجي على الزواج؟

يعتمد على مُستوى الانسدال ودرجته وما يُصاحبه من أعراض، في أغلب الحالات يكون بسيط ولا يؤثر ابداً.

انسدال الصمام التاجي الخلقي والجنس

انسدال الصمام التاجي الخلقي ليس حالة خطيرة وغير مهدد للحياة، وقد لا يتطلب علاج، أو تغيرات في أسلوب الحياة، وقد لا يُظهر الشخص المصاب أي أعراض، ومع ذلك قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتخاء الصمام الميترالي إلى العلاج.

يمكن أن يحدث ارتخاء الصمام الميترالي التاجي في أي شخص في أي عمر، ولكن الأعراض الخطيرة لارتخاء الصمام التاجي تميل إلى الحدوث في أغلب الأحيان عند الرجال الأكبر من 50 عامًا. بالتأكيد مضاعفات ارتخاء الصمام الميترالي التي قد تصل إلى فشل القلب ومنع القلب من ضخ الدم بشكل فعال تؤثر سلبيًا على الحياة الجنسية، وتسبب بالتأكيد ضعف الانتصاب.

هل يشفى مريض ارتخاء الصمام التاجي؟

مشكلة ارتخاء الصمامات شائعة لدى العديد من الأشخاص، ولكن ما يجعلها مهمة هو أن الصمامات يمكن أن تتطور بشكل طبيعي بمرور الوقت حيث يمكن أن يتسبب الارتخاء في ارتجاع الصمامات التاجية، وقبل أن يتطور الارتخاء قد يكون العلاج دوائيًا فقط، وذلك عن طريق وصف بعض الأدوية التي تنظم ضربات القلب، وقد لا يحتاج المريض إلى أي علاج دوائي.

هل يزيد ارتخاء الصمام مع الخوف؟

لا يزيد لكن يسبب في ارتفاع في نبضات القلب.

نصائح عامة لمرضى انسدال الصمام التاجي الخلقي

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تجنب الملح والأطعمة الحارة

اتباع نصائح الطبيب بشأن تناول الأدوية الموصوفة بدقة.

تجنب التدخين لأنه له تأثير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

يجب زيارة الطبيب بشكل منتظم.

هل يتطور انسدال الصمام التاجي الخلقي؟

مشكلة انسدال الصمام التاجي الخلقي شائعة لدى العديد من الأشخاص، ولكن ما يجعلها مهمة هو أن الصمامات يمكن أن تتطور بشكل طبيعي بمرور الوقت حيث يمكن أن يتسبب الارتخاء في ارتجاع الصمامات التاجية، وقبل أن يتطور الارتخاء قد يكون العلاج دوائيًا فقط، وذلك عن طريق وصف بعض الأدوية التي تنظم ضربات القلب، وقد لا يحتاج المريض إلى أي علاج دوائي آخر.

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