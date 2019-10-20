أسباب فقدان الشهية لدى الأطفال وأغذية تساعد على فتحها

غالباً ما تلجأ بعض الأمهات إلى المكملات الغذائية والأدوية التي يصفها الأطباء لفتح شهية الأطفال، غير أنه يمكن اختيار بعض الأنواع من الأطعمة الفاتحة للشهية. الدكتور «محمد أبو داوود» اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، يوضح لكِ ما هي أفضل فواتح الشهية للأطفال:

أغذية تفتح شهية الأطفال

الأطعمة التي تحتوي على الحديد، لأن نقص الحديد يؤدي لفقدان شهية الطفل للطعام. لذا عليك تقديم البيض، العدس السبانخ وكبدة الدجاج له، كما يفضل البيض المسلوق.

الأطعمة التي تحتوي على الزنك، فالزنك عنصر طبيعي يفتح الشهية ويتوفّر في السبانخ، جنين القمح والمكسرات المهروسة جيداً.

منقوع الحلبة أو مغلي بذورها، ويمكن تقديم الحلبة المطحونة وكذلك مغلي أوراق الزعتر.

اللبن الزبادي، يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي لا يعاني الطفل من أي تلبك معويّ يمنعه من تناول الطعام، كالغازات، الانتفاخ وعسر الهضم.

تقديم بعض الفواكه التي تفتح الشهية للطفل، مثل الخوخ.

أسباب ضعف شهية الطفل

نقص الحديد.

وضعه النفسي.

سوء تقديم الطعام له وعدم اختيار الوقت المناسب.

إصابة الطفل بالديدان المعوية والطفيليات.

تناول بعض الأدوية ذات الطعم غير المحبّب، فيكره الطفل الطعام.

التهاب الحلق عند الطفل يؤدي لرفضه الطعام وفقدان شهيته.

علاج ضعف شهية الطفل

فحص نسبة الحديد في دمه.

فحص نسبة الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك وفيتامين ب12.

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