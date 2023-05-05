أسباب نزول افرازات بنية قبل الدورة ب5 ايام ومدتها

مع قدوم الدورة الشهرية تحدث عدة تغيرات لجسم المرأة، تكون على دراية بها وتترقبها المرأة قبل قدوم الدورة الشهرية وبالأخص إذا كانت تخطط لحدوث حمل، من بين تلك الأعراض الإفرازات المهبلية، والتي قد يقع البعض في حيرة حول نزول افرازات بنية قبل الدورة ب5 ايام هل هي من علامات الحمل أم لا؟ وأسباب نزول هذه الافرازات في حال عدم وجود حمل، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.

عوامل نزول افرازات بنية قبل الدورة ب5 ايام

يعتقد البعض أن نزول هذه الإفرازات دليل على وجود حمل، ولكن هناك عدة أسباب أخرى تؤدي إلى نزول هذه الإفرازات، وهي إفرازات مهبلية لا تستدعي القلق، ويرجع نزول افرازات بنية قبل الدورة الشهرية ب5 ايام إلى هذه الأسباب:

أولاً

قد ترجع الإفرازات البنية أو بعض بقع الدم التي تشعر بها السيدة لوجود حمل، وذلك يرجع إلى وصول البويضة الملقحة لجدار الرحم، ويتم ذلك يعد ما يقرب من 6-12 يوم من بعد التلقيح مباشرةً، ويكون لون هذه الإفرازات ما بين اللون الوردي إلى اللون البني، كما أنه لا يشبه نزيف الحيض، لأنه يكون طفيف ويستمر لمدة ساعات قليلة وقد يصل لثلاثة أيام فقط، ويُذكر أن هذه الإفرازات لا تحدث لكل النساء، ولكن قد تشعر بعض النساء بتعب وإعياء وغثيان وتورم في الثديين، وكثرة التبول وغير ذلك من علامات الحمل.

ثانياً

قد لا يكون سبب الإفرازات البنية حدوث حمل، ولكن تكون عبارة عن إفرازات تسبق الحيض، ومن ثم تنزل الدورة الشهرية بكميات كبيرة وبشكل أكثر كثافة.

أسباب أخرى لنزول الإفرازات البنية

يوصي الأطباء في حال استمرار نزول افرازات بنية قبل الدورة ب5 ايام أو زاد عن ذلك يجب مراجعة الطبيب، وقد ترجع الإفرازات إلى عدة أسباب تؤدي إلى نزول إفرازات بنية قبل موعد الدورة أو بعد موعدها، وهذه الأسباب تتمثل في التالي:

التغيرات المفاجئة في الوزن.

حدوث اضطرابات الغدة الدرقية.

مزاولة تمارين رياضية شاقة.

إصابة المرأة بمتلازمة تكيس المبايض.

تناول وسائل منع الحمل الهرمونية.

القلق والتوتر.

إصابة المرأة بمرض الحوض الالتهابي.

قد يرجع لوجود شيء ما عالق بالمهبل.

وصول المرأة لسن اليأس.

بعض الأمراض الجنسية.

هل تستمر الإفرازات البنية فترة طويلة

قد تستمر الإفرازات المهبلية البنية من سبعة أيام إلى خمسة عشر يوماً عند بعض السيدات قبل نزول الطمث، أي نزول افرازات بنية قبل الدورة بخمسة ايام قد يستغرق وقت، تظهر الافرازات البنية إما باللون البني الفاتح أو تكون باللون البني الداكن، قد تكون تلك الإفرازات دم قديم متراكم في الرحم وقد حدث له أكسدة ما تسبب في تغير لونه وظهر باللون البني على هيئة إفرازات.

أعراض الحمل ما قبل الدورة ب5 ايام

تتساءل السيدات المتزوجات عن أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية بخمسة أيام، ولكن في حقيقة الأمر ليس هناك أعراض للحمل قبل نزول الطمث، ولكن عند غياب الدورة عن موعدها المعروف إذا كانت منتظمة، قد يشير إلى وجود حمل، ولكن أي عرض قبل الدورة الشهرية يدل على متلازمة ما قبل الدورة الشهرية حيث تتشابه أعراض الحمل مع أعراض ما قبل الطمث، وبعد أن تعرفنا على نزول افرازات بنية قبل الدورة بخمس أيام، نعرض لكم علامات الحمل المبكرة في التالي:

1. القيء والغثيان

من أكثر أعراض الحمل شيوعاً هو غثيان الصباح، والذي يؤدي لنفور السيدة الحامل من الطعام، حيث يظهر هذا العرض مبكراً بعد أسبوعين تقريباً من حدوث الحمل، بمعنى أنه يكون في الأسبوع الرابع من الحمل وقبل أن تغيب الدورة الشهرية بأيام قليلة.

2. الشعور بالإعياء

الشعور بالإرهاق من الأعراض الأولية عند حدوث الحمل، فقد تلاحظ معظم السيدات شعورهن بالتعب والإعياء قبل معرفتها بالحمل، في حقيقة الأمر تشعر السيدة بالتعب بمرور أسبوع واحد من الحمل؛ نتيجة الاضطرابات المفاجئة في نسبة الهرمونات، وبالأخص هرمون البروجسترون.

3. كثرة التبول

تتأثر عدد مرات التبول خلال اليوم، بتناول العديد من السوائل والماء، ولكن يزيد الحمل من كمية الدم في جسم السيدة الحامل، مما يجعل كلا الكليتين لدى الحامل تدفع المزيد من الفضلات والسوائل للتخلص منها، لذا في حال وجود الحمل فسوف تلاحظين أنك تتبولين بكمية أكثر من الطبيعي وهو من الأعراض التي تبدأ مبكراً، ويظل خلال فترة الحمل، وتشعرين قبل ذلك نزول افرازات بنية قبل الدورة ب5 ايام.

4. الإحساس بطعم معدني في الفم

قد تشعر العديد من السيدات الحوامل، بطعم معدني في أفواههن خلال الحمل، ويكون ذلك بسبب ارتفاع هرمونات الحمل، وبالأخص هرمون الإستروجين، ويكون هذا الطعم المعدني بالفم خلال شهور الحمل الثلاثة الأولى، وقد تشعر به الحامل قبل تأخر الدورة الشهرية.

5. الانتفاخ أو الإمساك

تعددت أعراض الحمل فمنها ما تشعر به المرأة قبل معرفتها بوجود حمل، مثل نزول إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام، فقد تكون من علامات الحمل كما ذكرنا وقد ترجع لسبب آخر، ومن أعراض الحمل أيضاً الانتفاخ والإمساك حيث تقوم الهرمونات خلال فترة الحمل بالتأثير على عملية الهضم، فيتراكم الهواء بالقناة الهضمية، فيتسبب في حدوث الإمساك، وتشعر به الحامل مبكراً من الحمل، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الانتفاخ أو الإمساك يكون طفيف، ويكون ملازم أعراض الحمل المذكورة.

6. حساسية من الروائح

تصبح العديد من النساء أكثر حساسية نحو روائح وأطعمة معينة خلال فترة الحمل، وغالباً ما يستمر هذا الشعور المتزايد في الشهور الثلاثة الأولى أو بعدها، كما يتسبب هذا العرض في وجود أعراض أخرى مثل القيء والغثيان واشتهاء أنواع من الطعام والنفور من أخرى.

7. الشعور بالدوار والصداع

قد يحدث اضطراب في ضغط المرأة، فقد ينخفض ضغط الدم ويتسبب في حدوث دوخة، كما تودي لحدوث الصداع مما يؤدي لزيادة حجم الدم، واضطرابات هرمونية تكون في أول الحمل، فقد يحدث الصداع للحامل في حال أنها تعاني من الجفاف بسبب الغثيان، وتجدر الإشارة إلى أن مع ارتفاع تدفق الدم خلال الحمل، يتسبب ذلك في انخفاض ضغط الدم، مما يتسبب في حدوث الدوخة، ويُذكر أن المرأة الحامل تشعر بالدوخة في الثلث الثاني من شهور الحمل، ولكن قد تشعر بها بعض السيدات مبكراً.

8. تغيرات في الحالة المزاجية

تحدث تغيرات مزاجية بشكل واضح للحامل، وتكون شائعة خلال فترة الحمل، كما أن هذه التغيرات تحدث بشكل مبكر، إذ أن الحامل تتعرض لزيادة في حجم الجسم بشكل مفاجئ، نتيجة لارتفاع هرمون الإستروجين والبروجسترون، وتلازم التغيرات المزاجية بوجود أعراض أخرى كالإعياء والتعب والرغبة في البكاء أو الغثيان.

9. احتقان الأنف

خلال فترة الحمل يزداد تدفق الدم في الأوعية الدموية؛ فيترتب عليه الاحتقان، فقد يكون احتقان الأنف عرض من أعراض الحمل؛ حيث أن الأغشية المخاطية بالأنف تتأثر بالهرمونات، وقد يترتب عليها أيضاً من تدفق الدم بكل الجسم، وقد يتسبب في تضخم الأوعية الدموية؛ فتشعر الحامل بالاحتقان والعطس.

اختبار الحمل

لا يمكن الاعتماد على أعراض الحمل في ثبوت وجوده، إذ أن هناك علامات تتشابه مع أعراض الحمل، فقد يختلط على المرأة نزول افرازات بنية قبل الدورة بخمس ايام، ولكن اختبار الحمل هو الحل الأمثل للتأكد من وجود حمل أو عدم وجوده، ولكن عليك أولاً أنت تعلمين علامات الحمل المبكرة قبل تأخر الطمث.

إذ أن أعراض الحمل المبكرة تختلف من سيدة إلى أخرى، ولكن هناك بعض السيدات تلاحظ التغييرات خلال أسبوع فقط من الحمل، وهناك ما يعرف بالحمل الكاذب الذي قد تشعر به بعض السيدات بأعراض الحمل الحقيقية والتي تتشابه كما ذكرنا مع علامات متلازمة ما قبل الدورة الشهرية؛ لذا وجب التمهل في عمل اختبار الحمل.

الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل

يوصي الأطباء المختصين بعمل فحص الحمل عند تأخر الدورة الشهرية؛ وهذا لأن فحوصات الحمل المتعددة تعمل على قياس مستوى هرمون الحمل HCG أو هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية لدى الأنثى، حيث أن هذا الهرمون يتراكم عند الحمل، وقد يمتد الأمر من ثلاثة لأربعة أسابيع من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، وذلك ليكون الهرمون موجود بالدم بالكمية الكافية التي تسمح له بالظهور عند إجراء اختبار الحمل.

قد تقع بعض السيدات المتزوجات في حيرة أحياناً بسبب الإفرازات المهبلية، لاختلافها واختلاف أسباب وجودها،

مثل عند نزول افرازات بنية قبل الدورة ب5 ايام، فقد تعتقد بعض السيدات أنها دليل على وجود حمل، وقد ترجع لعدة أسباب أخرى، لذا لا يمكن الجزم بوجود حمل عند ظهور أي عرض أو تغيرات على المرأة.