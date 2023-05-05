كيف يكون شكل إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام

هناك أكثر من شكل للإفرازات المهبلية التي يُمكن أن تلاحظ المرأة وجودها في أوقات متفرقة؛ نتيجة التغييرات الهرمونية التي تطرأ على الجسم، لكن رؤية إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام تشتتها كثيرًا، فهي لا تعرف هل من الممكن أن يكون الحمل قد حدث بالفعل أم أنه اختلط عليها الأمر؟ لذا جدير بالذكر أن هناك علامات تميّز بين إفرازات الحمل والأنواع الأخرى من الإفرازات، يجب أن تكون كل امرأة على دراية بها.

إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام

نزول الإفرازات المهبلية بمختلف أشكالها وألوانها من الأمور الشائعة لدى النساء، سواء في الوقت المتوقع للحمل أو غير ذلك، لكن أوضح الأطباء أن نزول إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام يُمكن تمييزه بسهولة.

يُمكن أن تكون الإفرازات بنية اللون، وهي ما تُشير إلى انغراس البويضة في الرحم، ويُمكن التأكد من الحمل إذا استمر نزولها لمدة يوم أو يومين.

أيضًا يُمكن أن تكون بيضاء ذات ملمس كريمي رقيق، وتزداد كلما تقدم الحمل، وفي الشهور الأخيرة من الحمل تحتوي الإفرازات على خطوط من المخاط السميك، وربما القليل من الدم.

ظهور إفرازات بيضاء ثقيلة قبل الدورة بخمسة أيام

تُعرف الإفرازات البيضاء الثقيلة التي تظهر قبل الدورة باسم (الثر الأبيض)، لكن ما زال هناك عدد كبير من نساء لا يعرفون عنها شيء، فهي تتكون من السوائل الساقطة من الجدران الداخلية للمهبل، وقد تظهر بلون أبيض صافِ أو غير صافِ، ووراء ظهورها هناك مسببات طبيعية وأخرى غير طبيعية تُشير إلى الإصابة بالتهابات كثيرة، وتتمثل في الحالات التالية:

1- جزء طبيعي من الدورة الشهرية

أحيانًا تتسبب زيادة مستويات هرمون البروجستيرون في الجسم بسبب قرب موعد الدورة في ظهور إفرازات بيضاء ثقيلة قبلها، وذلك خلال الفترة ما بين اليوم 15-28 من الدورة الشهرية.

2- الإصابة بالتهابات المهبل الفطرية

يجب التفريق بين إفرازات الحمل قبل الدورة بخمس أيام وبين إفرازات الالتهابات المهبلية الفطرية، وذلك بالمعرفة أن إفرازات الحمل تكون رقيقة مقارنةً بإفرازات الالتهابات التي تكون أكثر سُمكًا، وتتشابه في قوامها مع قوام الجبنة، إذ تنزل نتيجة زيادة نمو الفطريات الذي يحدث بشكل اعتيادي قبل الدورة، وتسبب مجموعة من الأعراض، من أبرزها الشعور بالحكة والحرقة في منطقة المهبل.

3- التهابات المهبل البكتيرية

يحدث هذا النوع من الالتهابات بسبب اضطرابات مستويات البكتيريا في المهبل، ويرجع ذلك لعدة أسباب، من أبرزها استخدام الدش المهبلي، ورُغم أنها قد تظهر مثل إفرازات الحمل قبل الدورة الشهرية بخمسة أيام، لكن يُمكن تمييزها كونها مائلة إلى اللون الرمادي، وذات رائحة غير مستحبة.

4- الإصابة بمرض منقول جنسيًا

يُمكن للمرأة التفريق بين نزول إفرازات الحمل قبل الدورة ب5 أيام، وبين الإفرازات الناتجة عن الأمراض الجنسية، حيث يوجد عدد كبير منها يُسبب نزول إفرازات بيضاء ثقيلة، مثل السيلان والمتدثرة، لكن إفرازات الأمراض تميل بعض الشيء إلى اللون الأصفر، وتُشبه القيح في شكلها.

5- استخدام حبوب منع الحمل

هناك الكثير من السيدات التي تتناول حبوب منع الحمل يعانين من الأعراض الجانبية، والتي تشمل فيما بينها نزول إفرازات بيضاء ثقيلة تُشبه إفرازات الحمل؛ بسبب فعالية الحبوب التي تُحدث اضطراب في الهرمونات، خاصةً في وقت الدورة الشهرية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإفرازات، لكنّه عَرض لا يستدعي القلق على الإطلاق.

أسباب نزول إفرازات بنية قبل الدورة الشهرية بخمسة أيام

لا يستدعي نزول إفرازات بنية قبل الدورة ب5 أيام القلق، إذ يُشير إلى عِدة تفسيرات، بعضها قد يحدث بشكل اعتيادي، وأخرى تُشير إلى حالة مرضية، لا سيّما إن صاحبتها بعض الأعراض، مثل آلام أسفل البطن أو الظهر.

1- حدوث الإباضة

يُمكن أن تنزل الإفرازات البنية بسبب حدوث التبويض، وتتميز بلونها البني المائل إلى الوردي، علاوةً على ذلك يصاحبها الشعور بالألم في المنطقة السفلية من البطن والظهر، مع تغيرات ملحوظة في درجة حرارة الجسم.

2- الدورة الشهرية

أحيانًا يعلق دم الدورة الشهرية السابقة في الرحم، ويتأكسد فيتحول لونه إلى البني، ومن ثم يخرج قبل بدء الدورة الشهرية التالية، وفي بعض الحالات يكون دليل على بدء دورة جديدة، إذ يكون معدل التدفق خفيف في بدايتها.

3- الاقتراب من سن اليأس

تحدث الكثير من التغيرات الهرمونية في جسم المرأة قبل انقطاع الطمث عنها نهائيًا بحوالي عشر سنوات، تاركة أثرها على الدورة الشهرية، ومن ضمن تأثيراتها نزول إفرازات بنية قبل الدورة الشهرية بأيام، وهو شيء طبيعي لا يستدعي القلق.

4- الأدوية الهرمونية لمنع الحمل

يؤثر هذا النوع من الأدوية على مستويات هرمون الأستروجين في الجسم، وهو ما يُسبب عِدة أعراض يبدأ ظهورها منذ الشهر الثالث وتمتد حتى الشهر السادس من استخدام الأدوية، ومن أهمها نزول إفرازات بنية، وفي بعض الحالات تنزل الإفرازات البنية عند عدم الانتظام في أخذ الجرعات المحددة من حبوب منع الحمل.

5- حالة مرضية

مهما كانت الأدلة قوية لا يُمكن الاعتماد على النتائج المتوقعة، لذا عند نزول إفرازات بنية من المهبل لا بُد من استشارة الطبيب المختص، حيث يُمكن أن تكون إشارة للإصابة بمشكلة صحية، مثل:

الألياف الرحمية.

العدوى المهبلية.

تكيسات المبيض.

مرض منقول جنسيًا.

بطانة الرحم المهاجرة.

أعراض تدل على الحمل قبل الدورة بخمسة أيام

يُعد اختبار الحمل المنزلي هو الوسيلة الأكثر دقة للكشف عن وجود الحمل من عدمه، لكن في البداية قد تظهر أعراض الحمل قبل الدورة بخمس أيام، وهو ما يُشتت عقل المرأة، فهي تعلم أن غياب الدورة الشهرية هو أبرز أعراض حدوث الحمل، فكيف بالإمكان أن تظهر الأعراض قبل غيابها، لكنها الأعراض المبكرة التي تتمثل فيما يلي:

1- الغثيان الصباحي والقيء

الغثيان الصباحي هو العَرض الأكثر شيوعًا بين أعراض الحمل المبكرة، وفي بعض الحالات يصاحبه القيء، وغالبًا ما تظهر تلك الأعراض بعد الأسبوع الثاني من الحمل، أي قبل غياب الدورة الشهرية بأيام معدودة.

2- الإعياء والضعف العام

الشعور بالتعب والإعياء غير المبرر في أولى شهور الحمل من أبرز أعراضه، ويحدث بسبب الاضطرابات المفاجئة في مستويات هرمونات الجسم، خاصةً هرمون البروجستيرون، مع العلم أنه يظهر بعد أول أسبوع من الحمل.

3- كثرة التبول

مع ظهور إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام قد تلاحظ المرأة أن رغبتها في التبول زائدة عن المعدل الطبيعي بوضوح، في هذه الحالة عليها التأكد بنسبة كبيرة أنها حامل بالفعل، حيث يُزيد حدوث الحمل من مستوى ضغط الدم في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة السوائل والفضلات في الكليتين، وبالتالي يتم التخلص منها على هيئة البول، ويمتد هذا العَرض طوال فترة الحمل.

4- حساسية تجاه روائح معينة

أثبتت الدراسات التي تم إجراؤها على مجموعة من النساء الحوامل في بداية حملهنّ أن ثلثي نسبتهنّ يصبحنّ أكثر حساسية تجاه الروائح المُحيطة بهم في بداية الحمل، من قبل غياب الدورة الشهرية بأيام وقد يمتد إلى الشعور الثلاثة الأولى من الحمل، ويؤدي بدوره إلى ظهور أعراض أخرى، من أبرزها الغثيان، والنفور من بعض الأطعمة، وزيادة الرغبة في تناول البعض الآخر.

5- الإصابة بالإمساك أو انتفاخات البطن

تسبب اضطرابات الهرمونات في الجسم عِدة نتائج، منها أنها تجعل عملية الهضم أكثر بطئًا، وهو ما يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من الهواء في القناة الهضمية، والإصابة بالإمساك نتيجة لذلك، مع العلم أن درجة الإمساك أو انتفاخات البطن تكون بسيطة في بداية الحمل.

6- الشعور بطعم معدني في الفم

لا تمر جميع النساء بعَرض الطعم المعدني في الفم، لكنه شائع لدى الكثير منهنّ في أول ثلاث شهور من الحمل، وغالبًا ما يظهر قبل غياب الدورة الشهرية بأيام.

7- الشعور بالدوار دون مبرر

في الأوقات المبكرة من الحمل تصبح المرأة أكثر عُرضة لانخفاض ضغط الدم، وهو ما يُصيبها بالدوار والصداع في بعض الحالات، مع العلم أن الدوار من الأعراض الأكثر شيوعًا في الثلث الثاني من الحمل.

8- احتقان الأنف

يُمكن أن تتسبب زيادة تدفق الدم في تضخم الأوعية الدموية، وهو ما يؤدي بدوره إلى احتقان الأنف؛ نظرًا لتأثر الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف، وغالبًا ما يصاحبه العطاس.

9- اضطرابات الحالة المزاجية

نلاحظ بسهولة أن الحامل تصبح أكثر تأثرًا بما يحدث حولها في شهور الحمل، إذ يُمكن لأبسط الأشياء أن تغير من حالتها المزاجية؛ نتيجة التغير المفاجئ الذي طرأ على هرمونات الجسم، وغالبًا ما يرتبط هذا العَرض بأعراض أخرى مصاحبة له، مثل الرغبة المستمرة في البكاء، أو الانفعال الشديد والعصبية.

10- الشعور بألم في الثديين

حين يتأثر الجسم بالتغييرات الهرمونية الناتجة عن الحمل تشعر المرأة بآلام في الثديين، وفي بعض الحالات يُصاب الثدي بالتورم، وهي أحد أبرز أعراض الحمل المبكرة، لكن بمرور أسابيع الحمل يقل الألم بشكل تدريجي.

نزول الإفرازات المهبلية أمر طبيعي يحدث لدى كل النساء، لكن لا يُمكن اعتماد ظهور إفرازات الحمل قبل الدورة بخمسة أيام على أنه علامة على حدوث الحمل بالفعل، بل يجب التحقق بالطرق الطبية.