البوابة - تعتبر القهوة الأردنية العربية سراً من أسرار العائلة الأردنية وطقساً مقدساً من الطقوس اليومية التي يداوم عليها أغلب الأردنيون سواء في المدن أو الأرياف أو البادية، فهي مشروب ثقافي، اجتماعي، سياسي تقوم عليه المناسبات السعيدة والأحداث المؤسفة. وتتنافس العشائر الأردنية في حمل لقب العشيرة صاحبة فنجان القهوة الذي لا يرد، فهي دلالة على السلطة والعزوة والعزيمة والكرامة. وعندما توضع أمام الشيوخ وكبار الشخصيات، ينتهي الكلام، وتبقى ردة الفعل أما قبول الفنجان أو رفضه.

أسرار القهوة الأردنية بمناسبة زفاف الأمير الحسين

تميز القهوة الأردنية السمراء بالمذاق المر، فهي مصنوعة من حبوب البن الطازجة المحمصة جيداً والمطحونة يدوياً فيما يُعرف بالمهباش وهو يتكون من هاون ووعاء مصنوعان من الخشب، يستخدمان لدق حبوب القهوة، وغالباً ما يقوم الرجال بهذه المهمة.

ومن أسرار تقديم القهوة العربية ارتباطها الوثيق بالعادات البدوية الأردنية الجميلة فالمضيف يقوم بتحميص حبوب البن في المحماسة ثم يقوم بدق حبوب القهوة المحمصة مباشرة أمام الضيوف تعبيراً عن ترحيبه بهم وتقديمه الأفضل لهم، بالإضافة إلى إعلام الجيران والمحيطين بأن لديه ضيوف، وهي دعوة للجميع لاحتساء القهوة الطازجة معهم. فمن النادر جداً أن يمر شخص من أمام جماعة يحتسون القهوة العربية دون أن يحاول المضيف أن يقدم له فنجاناً من القهوة.

أسرار القهوة الأردنية بمناسبة زفاف الأمير الحسين

يعتبر البن المحمص وحبات الهيل ذات الرائحة النفاذة من المكونات الأساسية للقهوة الأردنية التي لا تكتمل القهوة من دونها. ومن الطقوس أيضاً، ترديد الاهازيج الشعبية اثناء اعداد القهوة للترحيب بالضيوف. ومن شروط تقديم القهوة البدء من الجهة اليمنى مع تقديم كبار السن والشخصيات الأكثر علماً وخبرة على الضيوف الأصغر سناً وهكذا، ويمسك المضيف بفنجان القهوة باليد اليمنى والدلة باليد اليسرى، ويصب للضيوف ثلاث مرات، أما الذي لا يرغب في شرب القهوة فعليه إمالة أو هز الفنجان. وغالباً ما ينتظر المضيف حتى الفنجان الثالث قبل أن يسأل الضيف عن حاجته أو سبب زيارته.

ولقد رأينا في الفيديو الخاص بليلة وداع العزوبية الذي أقامه الأمير عمر نجل الأمير فيصل بن الحسين لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله عشية حفل زفافه، رجلاً باللباس الأردني البدوي الأصيل يحمل دلة القهوة والفناجين ويقوم بتقديمها للضيوف، فهي جزء من أرثنا العربي الأردني ولا تحلو الأحاديث والمناسبات من دونها.

لذلك يجب أن تتذوقوا القهوة الأردنية العربية، لقد وضعنا لكم وصفة سهلة وسريعة:

المكونات:

بن أخضر

هيل أخضر

الطريقة:

1. نحمص البن الأخضر في المقلاة جيداً حتى تبرز رائحة القهوة الشهية وتتحول الحبوب الى اللون الأسمر .

2. تدق حبوب البن المحمصة في المهباش أو مدقة نظيفة غير مستخدمة لدق الثوم.

3. تضاف حبات الهيل حسب الرغبة ولكننا لا ننصح بكثرتها.

4. يوضع لتر من الماء في قدر ليغلي على النار، يضاف 2 فنجان من القهوة المطحونة.

5. يمكنك إضافة القليل من البن المطحون والهيل إذا شعرت بأن القهوة ليست كثيفة.

6. يترك ليغلي حتى يتقمش أو تظهر رغوة قماشية من الفقاقيع.

7. يوضع القدر جانباً حتى تهدئ المكونات.

8. يصب في دلة القهوة .

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