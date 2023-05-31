البوابة - بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف نقدم باقة حلوى مميزة من المملكة العربية السعودية ، هذه المجموعة من الحلويات السعودية شعبية وسهلة التحضير وتقدم في المناسبات الاجتماعية الهامة، وبالطبع ذات نكهات رائعة.

بمناسبة زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة باقة حلوى سعودية



حلوى المراهيف ، لهوح

على غرار الكريب الفرنسي ، يشترك اللحوح من المدينة المنورة والمراهيف من القصيم في نفس الشكل والمكونات. ومع ذلك ، فإنها تختلف في طريقة تحضيرها ، حيث تحتوي المراهيف على عجينة أخف ، مما ينتج عنه كريب أرق. من ناحية أخرى ، فإن اللحوح له قوام أكثر سمكًا. كلاهما يقدم على شكل طبقات، مغطاة بمسحوق السكر والهيل.

التمر اللذيذ: عفوسة ، حنيني ، هيسة أفوسة ، حنيني ، هيسة

تنتج المملكة العربية السعودية عددًا من أفضل التمور في العالم ، والتي يتم دمجها في المطبخ السعودي لقيمتها الغذائية العالية ، مع أطباق شهية مثل أفوسا في الشرق ، والحنيني في نجد ، والهيصة في الغرب. وهي أطباق طرية تقدم ساخنة.

حلوى المعصوب ، مرصح ، معصوب ، مرسا

بساطة المكونات المستخدمة في صنع هذه النسخة السعودية من بودنغ الخبز جعلته الطبق الأكثر شهرة في جميع أنحاء المملكة. يُعرف الطبق باسم "المعصوب" داخل منطقة الحجاز ، و "مرسا" في جنوب السعودية ، ويتكون الطبق من خليط من الموز الناضج وقطع الخبز ، مغطاة بالعسل والقشدة الحامضة.

حلوى الدبيازة

طبق تقليدي ينتقل من جيل إلى جيل في الحجاز ، مصنوع من عجينة الفواكه المجففة مثل المربى (المشمش ، التين أو التمر) مع رشة من المكسرات. عادة ما يتم تقديمه كوجبة فطور أساسية مع الخبز وفي الأعياد والمناسبات الخاصة.



قهوة اللوز والكرك

يعد الاستمتاع بمشروب دافئ في أمسية باردة واحدة من أعظم ملذات الحياة. وهناك مشروبان شتويان شهيران للغاية في السعودية هما قهوة اللوز ، المصنوعة من الحليب الدافئ واللوز المحمص ، بالإضافة إلى شاي الكرك المليء بالتوابل العطرية مثل جوزة الطيب والقرنفل والهيل. سواء كنت من محبي القهوة أو الشاي ، فإن هذين الخيارين هما المشروبان المثاليان للبقاء دافئًا هذا الشتاء.

العصيدة

العصيدة هو طبق تقليدي محبوب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، ولكل منها طبقة خاصة ، ولكن بطريقة تحضير موحدة: يتم طهي الدقيق بالماء على نار خفيفة ، حتى يتكاثف الخليط ويتحول إلى عجينة متماسكة. تُوزّع العجينة في طبق دائري وتُقدّم مع السمن أو حليب الزبدة المحلى في المنتصف.

حلوى المصبيب ، مراسي ، قطايف

بقدر ما تكون الفطائر الصغيرة خفيفة ، تُطهى المصبيب في فرن حجري ساخن وتقدم دافئة مع العسل أو دبس التمر لتغمس فيه. أما النوع اللذيذ ، المراسي ، فهو أكثر سمكًا ، في حين أن القطايف الحجازي مصنوع من الدقيق الأبيض ، محشوة بالقشدة أو المكسرات ، وشراب السكر.



بلاليط ، الشعيرية

بلاليط هو طبق نجدي شهير يتكون من شعيرية حلوة ، مغطاة بعجة ، ويتم تناولها على الإبمناسبة زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة باقة حلوى سعوديةفطار. كما يشتهر هذا الطبق في منطقة الحجاز باسم "شعيرية حلوة" ، وفي المنطقة الشرقية بالمثل تحت اسم "السوية" المليء بالنكهات الحلوة والرائحة من الهيل والزعفران.



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