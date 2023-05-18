البوابة - بمناسبة اقتراب موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، والمقرر في الأول من يونيو المقبل، شارك الديوان الملكي الشعار الرسمي لعقد قران العروسين مع وسم #نفرح_بالحسين الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية وتصدر تويتر في الأردن.

ونحن في البوابة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة رجوة آل سيف بمناسبة عقد القران.

أسرار شعار عقد قران الأمير حسين والآنسة رجوة

بطاقة دعوة حفل الزفاف والشعار الرسمي

وكان قد تمَّ في وقت سابق الكشف عن بطاقة دعوة الزفاف، التي وجهها الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله للمدعوين لحضور حفل الزفاف الملكي، الذي سيقام في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان. إضافة إلى ذلك، وجَّه الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا بطاقة دعوة لعدد من كبار الشخصيات ووجهاء العشائر الأردنية لحضور مأدبة عشاء، يوم الـ22 من مايو 2023 في مضارب بني هاشم.

تفاصيل بطاقة دعوة حفل زفاف الأمير حسين والآنسة

كشف المصمم الجرافيك الأردني محمد فحماوي عن أسرار الشعار الرسمي في حسابه الخاص على تطبيق إنستغرام، والذي حمل صيغة الجمع "نفرح"، وأشار إلى أنه جاء بمثابة دعوة عامة لكل الأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة الكبيرة.

وأضاف فحماوي أن اختيار كلمة "الفرح" جاء للدلالة على موضوع الحدث، لافتًا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول (الحاء) لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف (الراء) لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.

وأوضح فحماوي أنه تم استخدام خط الثلث العربي لكتابة الشعار، وذلك لكونه بسيطاً ولإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.

كما طبع على البطاقة الآية الـ21 من سورة الروم، باللون الذهبي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً". والتي تضمنت كذلك شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كُتب تحته اسما الحسين ورجوة.

المصدر: صفحة الملكة رانيا العبدالله / فحماوي / الديوان الملكي



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