تعتبر "أم علي" من الحلويات العربية السهلة، المعروفة والمحببة من الجميع، ولا تأخذ الكثير من الوقت لإعدادها ولكن وجدنا مؤخراً طريقة بسيطة جداً لعمل حلى "أم علي"، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبح ترند وهو أسرع طريقة لعمل حلى أم علي من بسكويت كات كات تات ومناسب لفصل الشتاء.

بسكويت كات كات تات هو من الحلويات الهشة معروفة منذ الزمن القديم محشو بكريمة الكاكاو بطعم الشوكولاتة وتتكون العلبة من 24 حبة.

أسرع طريقة أم علي من بسكويت كات كات تات

المقادير:

حليب

حليب مكثف

قشطة

بسكويت كات كات تات

مكسرات

طريقة التحضير:

نحضر طبق ونضع عليه حليب ثم حليب مكثف

ثم نضع بسكويت كات كات تات القطع حسب حجم الطبق أو عدد الاشخاص.

ثم نضع القشطة ثم المكسرات ونضعها على الفرن مدة 10 دقائق أو ربع ساعة أو على الحطب حتى يتشرب البسكويت بالحليب، وصحتين وعافية.

طريقة عمل أم علي بالكرواسون

مقادير أم علي بالكرواسون

5 قطع كبيرة من الكرواسون.

5 أكواب من الحليب.

زبدة ربع كوب

جوز الهند ربع كوب

البندق المجروش ربع كوب

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبيب

نصف كوب فول السوداني.

قرفة ملعقة حجم صغير

فانيلا ملعقة حجم صغير

كوب كريمة سائلة ملعقة حجم صغير

طريقة تحضير أم علي بالكرواسون

أولاً قومي بتسخين الفرن لدرجة حرارة مئة وثمانين مئوية.

ثم تثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن.

ثم قطعي حبات الكرواسون إلى جزئين بالعرض ثم قطعي كل جزء إلى جزئين آخرين.

ضعي قطع الكرواسون في أطباق التقديم لتغطي قاع الأطباق ووضع جهة القطع لأسفل.

وزعي البندق والزبيب والجوز والفول السوداني على قطع الكرواسون بالأطباق.

ثم ضعي الزبدة والسكر و الحليب والفانيلا و القرفة في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة ويسخن الحليب.

اسكبي الحليب الساخن على قطع الكرواسون وغمرها بالحليب تماماً.

ثم ضعي الأطباق في الفرن لمدة خمس عشرة دقيقة حتى يصبح لون الكرواسون ذهبياً ويتشرب الكرواسون الحليب، وصحتين وعافية.

مشروبات الشتاء: طريقة عمل السحلب

حلويات عيد الكريسماس 2021: كعكة الفواكه المجففة