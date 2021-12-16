حلويات عيد الكريسماس 2021: كعكة الفواكه المجففة

الفواكه المجففة تعتبر غنية بالمعادن مثل: الفوسفات، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ب، والحديد، والأحماض الدهنية.

الفواكه المجففة مصدر طاقة بديل وأفضل بكثير عن الشوكولاته والحلويات لمن يعانون من نقص الوزن، ويمكن أن تكون الفواكه المجففة والمكسرات وجبة خفيفة ومغذية عند تناولها بصورة مدروسة.

أنواع الفواكه المجففة

الزبيب.

التمر.

البرقوق.

التين.

المشمش.

المانجا.

الأناناس.

التفاح.

الموز.

وبمناسبة اقتراب عيد الكريسماس أو الميلاد يقدم لكم "موقع البوابة" كعكة الفواكه المجففة المفيدة والخفيفة والشهية، حيث يمكنك تقديمها مع الشاي أو القهوة.

كعكة الفواكه المجففة

مقادير كعكة الفواكه المجففة:

1 كوب الا ربع زبدة لينة

1 كوب ونص سكر بودرة

5 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب طحين منخول

¼ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

1 كوب فواكه مجففة مقطعة

¼ كوب زبيب منقوع بالماء مدة ربع ساعة ومصفى جيدا من الماء حتى يصبح طريا

سكر بودرة

طريقة تحضير كعكة الفواكه المجففة:

أولاً قومي بخفق الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي.

ثم أضيفي البيض والفانيليا تدريجيًا واخفقي جيداً.

ضعي طبق اخر اخلطي الطحين مع البيكنغ باودر والبيكنغ صودا والفواكه المجففة والزبيب.

تضاف المواد السابقة تدريجيا لخليط الزبدة والبيض واستمري بالخفق حتى تمتزج جميع المكونات.

يسكب الخليط في قالب مناسب مدهون بالزيت النباتي والطحين.

يدخل القالب في فرن ساخن بحرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

يخرج القالب بعد النضج وانتظريه ليبرد.

ويقلب الكيك بعد ان يبرد تماما.

وأخيراً يرش بالسكر الناعم ويقدم، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

مسجات عيد الكريسماس أو الميلاد 2021