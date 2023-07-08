البوابة - القهوة المثلجة هي طريقة منعشة ولذيذة للاستمتاع بالقهوة في الصيف. يتم تحضيرها عن طريق تخمير القهوة ثم تبريدها إما في الثلاجة أو عن طريق إضافة مكعبات الثلج. هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل القهوة المثلجة ، لكن الخطوات الأساسية هي نفسها.



أسرع طريقة لتحضير القهوة المثلجة في المنزل بطريقة ستاربكس

وصفة قهوة ستاربكس المثلجة السريعة:

المكونات:

1 كوب قهوة مطحونة خشن

4 أكواب ماء

مكعبات ثلج

حليب، اختياري

سكر اختياري



الطريقة:

تحضر القهوة باستخدام آلة صنع القهوة بالتنقيط أو آلة الضغط الفرنسية. تصب القهوة في إبريق عازل للحرارة وتوضع في الثلاجة لتبرد. بمجرد أن تبرد القهوة ، أضف مكعبات الثلج إلى الكمية التي تريدها. إذا أردت ، يمكنك إضافة الحليب والسكر حسب الرغبة.



قهوة ستاربكس المثلجة مع كريمة الفانيليا الحلوة: (Starbucks Iced Coffee with Vanilla Sweet Cream) هذا مشروب ستاربكس مشهور مصنوع من شراب الفانيليا والكريمة. لتحضيره في المنزل ، أضف ملعقة كبيرة من شراب الفانيليا وملعقة كبيرة نصف ونصف إلى كوب القهوة المثلجة.

قهوة ستاربكس المثلجة بالرغوة الباردة: (Starbucks Iced Coffee with Cold Foam) هذا مشروب ستاربكس أحدث مصنوع من رغوة باردة ، وهي رغوة كثيفة كريمية مصنوعة من الحليب. لتحضيره في المنزل ، ما عليك سوى خفق بعض الحليب حتى تتكوّن قمم صلبة. ثم ضع الرغوة الباردة فوق القهوة المثلجة.



نصائح هامة عند تحضير القهوة المثلجة:

لفنجان أقوى من القهوة ، استخدم المزيد من القهوة المطحونة.

للحصول على فنجان أكثر اعتدالًا من القهوة، استخدم القليل من القهوة المطحونة أو خفف القهوة بالماء.

إذا كنت تستخدم آلة الضغط الفرنسية ، يمكنك إضافة مكعبات الثلج إلى الدورق قبل الضغط على القهوة. سيساعد ذلك في تبريد القهوة بسرعة أكبر.

يمكنك أيضًا إضافة نكهات أخرى إلى القهوة الخاصة بك ، مثل مستخلص الفانيليا أو شراب الشوكولاتة أو صلصة الكراميل.



الأنواع المختلفة من القهوة المثلجة:

قهوة باردة: هذا نوع من القهوة المثلجة يُصنع بنقع القهوة المطحونة في الماء البارد لعدة ساعات. ينتج عن ذلك فنجان قهوة أكثر نعومة وأقل حمضية.

قهوة نيترو الباردة: هذا نوع من القهوة الباردة المشبعة بغاز النيتروجين. هذا يعطي القهوة ملمسًا كريميًا ناعمًا.

أفوجاتو: هذه حلوى إيطالية مصنوعة من مغرفة من آيس كريم الفانيليا وكوب صغير من الإسبرسو الساخن.



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