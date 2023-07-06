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أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 06 تمّوز / يوليو 2023 - 02:00
أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية
أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية

البوابة – هل لديك ضيوف هذا المساء؟ نقدم لكم مقبلات صيفية مثالية تناسب اللقاءات الاجتماعية وحفلات الصيف والشواء. ننصحك بتحضير هذه المقبلات مسبقاً حتى تتمكني من طهيها بسرعة عندما يحضر الضيوف.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية

أسياخ الجمبري المشوي مع صلصة الأناناس: هذه الأسياخ خفيفة ومنعشة ومليئة بالنكهة. يتم طهي الجمبري المشوي بشكل مثالي وتضيف صلصة الأناناس لمسة من الحلاوة.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


أسياخ كابريزي: هذه الأسياخ هي مقبلات صيفية كلاسيكية. الموزاريلا الطازجة والطماطم والريحان هي مطابقة مصنوعة في الجنة.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


توست الأفوكادو مع السلمون: هذا الخبز المحمص طريقة صحية ولذيذة لبدء يومك. الأفوكادو كريمي ولذيذ ، ويضيف السلمون لمسة من البروتين.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


خبز البيتا والحمص: هذا هو مقبلات شرق أوسطي كلاسيكي يكون دائمًا ممتعًا للجمهور. الحمص كريمي ولذيذ ، وخبز البيتا هو الوسيلة المثالية للغموس.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


كعك السلطعون الصغير: كعك السلطعون خفيف ومقرمش، وهو مثالي لحفلات الشواء الصيفية. من السهل أيضًا إجراؤها مسبقًا ، حتى تتمكن من الاسترخاء والاستمتاع بحفلتك.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


فطائر الكوسا: هذه الفطائر طريقة صحية ولذيذة للاستمتاع بالكوسا. إنها مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ، وهي مثالية للغمس في الصلصة المفضلة لديك.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


الذرة المشوية مع زبدة الكزبرة والليمون: تُشوى هذه الذرة بشكل مثالي ثم تُقلب في زبدة الليمون الكزبرة اللذيذة. إنها مقبلات الصيف المثالية أو طبق جانبي.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية


كوكتيل الروبيان: هذا الكوكتيل الكلاسيكي دائمًا ما يكون ناجحًا في الحفلات الصيفية. يُطهى الروبيان بشكل مثالي ويُقدم في صلصة كوكتيل منعشة.
 

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية

هذه ليست إلا مجموعة قليلة من العديد من وصفات الطعام اللذيذة في الصيف التي يمكنك صنعها. مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، من المؤكد أنك ستجد شيئًا سيحبه الجميع.

بعض الكوكتيلات غير الكحولية التي يمكنك تجربتها مع هذه المأكولات:

1. فيرجين موهيتو: هذا الكوكتيل المنعش مصنوع من عصير الليمون والنعناع والسكر والصودا. إنها الطريقة المثالية للاستمتاع بطعم موخيتو بدون الكحول.

2. شيرلي تمبل: هذا الكوكتيل الكلاسيكي مصنوع من الزنجبيل ، الرمان ، والكرز. إنه مشروب حلو ولاذع ومثالي للأطفال والكبار على حدٍ سواء.

3. فيرجن بينيا كولادا: هذا المشروب الاستوائي مصنوع من عصير الأناناس وحليب جوز الهند والثلج. إنها الطريقة المثالية للاسترخاء في يوم حار.

4. فيرجن بالفراولة: يتكون هذا الكوكتيل بالفواكه من الفراولة وعصير الليمون والشراب البسيط. إنه مشروب لذيذ ومنعش ومثالي لفصل الصيف.

5. موكتيل مارغريتا: يتكون هذا الكوكتيل اللاذع والمنعش من عصير الليمون ، ونكتار الأغاف ، والصودا. إنه بديل رائع لمارغريتا التقليدية.

6. جنجر بير: هذا المشروب المنعش مصنوع من بيرة الزنجبيل وآيس كريم الفانيليا وعصير الجير. إنه مشروب لذيذ وسهل التحضير ومثالي لأي مناسبة.

7. كومبوتشا : هذا المشروب الغازي مصنوع من الكمبوتشا ، الصودا ، والفاكهة. إنه مشروب صحي ومنعش ومثالي لأي وقت من اليوم.

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