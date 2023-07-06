البوابة – هل لديك ضيوف هذا المساء؟ نقدم لكم مقبلات صيفية مثالية تناسب اللقاءات الاجتماعية وحفلات الصيف والشواء. ننصحك بتحضير هذه المقبلات مسبقاً حتى تتمكني من طهيها بسرعة عندما يحضر الضيوف.

أفضل 5 مقبلات مثالية لحفلات الشواء الصيفية

أسياخ الجمبري المشوي مع صلصة الأناناس: هذه الأسياخ خفيفة ومنعشة ومليئة بالنكهة. يتم طهي الجمبري المشوي بشكل مثالي وتضيف صلصة الأناناس لمسة من الحلاوة.



أسياخ كابريزي: هذه الأسياخ هي مقبلات صيفية كلاسيكية. الموزاريلا الطازجة والطماطم والريحان هي مطابقة مصنوعة في الجنة.



توست الأفوكادو مع السلمون: هذا الخبز المحمص طريقة صحية ولذيذة لبدء يومك. الأفوكادو كريمي ولذيذ ، ويضيف السلمون لمسة من البروتين.



خبز البيتا والحمص: هذا هو مقبلات شرق أوسطي كلاسيكي يكون دائمًا ممتعًا للجمهور. الحمص كريمي ولذيذ ، وخبز البيتا هو الوسيلة المثالية للغموس.



كعك السلطعون الصغير: كعك السلطعون خفيف ومقرمش، وهو مثالي لحفلات الشواء الصيفية. من السهل أيضًا إجراؤها مسبقًا ، حتى تتمكن من الاسترخاء والاستمتاع بحفلتك.



فطائر الكوسا: هذه الفطائر طريقة صحية ولذيذة للاستمتاع بالكوسا. إنها مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ، وهي مثالية للغمس في الصلصة المفضلة لديك.



الذرة المشوية مع زبدة الكزبرة والليمون: تُشوى هذه الذرة بشكل مثالي ثم تُقلب في زبدة الليمون الكزبرة اللذيذة. إنها مقبلات الصيف المثالية أو طبق جانبي.



كوكتيل الروبيان: هذا الكوكتيل الكلاسيكي دائمًا ما يكون ناجحًا في الحفلات الصيفية. يُطهى الروبيان بشكل مثالي ويُقدم في صلصة كوكتيل منعشة.



هذه ليست إلا مجموعة قليلة من العديد من وصفات الطعام اللذيذة في الصيف التي يمكنك صنعها. مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، من المؤكد أنك ستجد شيئًا سيحبه الجميع.

بعض الكوكتيلات غير الكحولية التي يمكنك تجربتها مع هذه المأكولات:

1. فيرجين موهيتو: هذا الكوكتيل المنعش مصنوع من عصير الليمون والنعناع والسكر والصودا. إنها الطريقة المثالية للاستمتاع بطعم موخيتو بدون الكحول.

2. شيرلي تمبل: هذا الكوكتيل الكلاسيكي مصنوع من الزنجبيل ، الرمان ، والكرز. إنه مشروب حلو ولاذع ومثالي للأطفال والكبار على حدٍ سواء.

3. فيرجن بينيا كولادا: هذا المشروب الاستوائي مصنوع من عصير الأناناس وحليب جوز الهند والثلج. إنها الطريقة المثالية للاسترخاء في يوم حار.

4. فيرجن بالفراولة: يتكون هذا الكوكتيل بالفواكه من الفراولة وعصير الليمون والشراب البسيط. إنه مشروب لذيذ ومنعش ومثالي لفصل الصيف.

5. موكتيل مارغريتا: يتكون هذا الكوكتيل اللاذع والمنعش من عصير الليمون ، ونكتار الأغاف ، والصودا. إنه بديل رائع لمارغريتا التقليدية.

6. جنجر بير: هذا المشروب المنعش مصنوع من بيرة الزنجبيل وآيس كريم الفانيليا وعصير الجير. إنه مشروب لذيذ وسهل التحضير ومثالي لأي مناسبة.

7. كومبوتشا : هذا المشروب الغازي مصنوع من الكمبوتشا ، الصودا ، والفاكهة. إنه مشروب صحي ومنعش ومثالي لأي وقت من اليوم.

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