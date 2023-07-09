البوابة - موسم الصيف هو موسم قطف وتخزين الفواكه الشهية، وصنع المربى ومن أبرزها مربى المشمش الذي يعتبر من أكثر أنواع المربى شعبية هذا لأنه يناسب الكثير من وصفات الحلويات. تعالوا نتعرف على أهم وأسرع طرق تحضير مربى المشمش.

أسرع وأسهل وصفات منزلية لصنع مربى المشمش

3مكونات لعمل مربى المشمش: هذه الوصفة بسيطة وسريعة التحضير ، وتتطلب 3 مكونات فقط: المشمش والسكر وعصير الليمون. يمكنك تقشير المشمش إذا كنت تريد مربى أنعم ، لكن هذا ليس ضروريًا. ما عليك سوى تقطيع المشمش إلى قطع صغيرة وإضافة السكر وعصير الليمون وتركه طوال الليل. في اليوم التالي ، يُطهى المزيج على نار متوسطة حتى يصل إلى قوام المربى. مربى المشمش مع البكتين: تستخدم هذه الوصفة البكتين للمساعدة في ضبط المربى بسرعة أكبر. البكتين هو عامل التبلور الطبيعي الموجود في الفاكهة ، لذلك فهو خيار جيد إذا كنت ترغب في صنع مربى لا يتطلب الكثير من وقت الطهي. لصنع هذا المربى ، ستحتاج إلى المشمش والسكر وعصير الليمون والبكتين. ما عليك سوى اتباع التعليمات الموجودة على عبوة البكتين لعمل المربى. مربى المشمش منخفضة السكر: هذه الوصفة خيار جيد إذا كنت تبحث عن مربى صحي أكثر. فهي تستخدم سكرًا أقل من وصفات المربى التقليدية ، مع الاحتفاظ بنكهة لذيذة. لصنع هذا المربى ، ستحتاج إلى المشمش والماء وعصير الليمون وتحلية من اختيارك. ما عليك سوى اتباع التعليمات لعمل المربى.



بغض النظر عن الوصفة التي تختارها ، فإن صنع مربى المشمش طريقة رائعة للحفاظ على النكهة اللذيذة للمشمش الصيفي. سيكون المربى محلي الصنع إضافة لذيذة إلى الخبز المحمص أو الكيك أو الفطائر عندما يصبح الطقس بارداً



إليك بعض النصائح لعمل مربى المشمش في المنزل:

استخدم المشمش الناضج. يجب أن يكون المشمش طريًا وحلوًا ، لكن ليس طريًا جداً. يساعد البكتين في تكوين المربى ، لذلك إذا كنت لا تستخدم البكتين ، فستحتاج إلى طهي المربى لفترة أطول من الوقت. لاختبار ما إذا كان المربى قد تم ضبطه ، ضع كمية صغيرة من المربى على طبق بارد. إذا تجعد المربى عند تمرير إصبعك عليه ، فهو جاهز. اترك المربى يبرد تمامًا قبل تخزينه في البرطمانات.



استمتع بمربى المشمش محلي الصنع!

اقرأ أيضاً:

أسرع طريقة لتحضير القهوة المثلجة في المنزل بطريقة ستاربكس

أفضل 5 حلويات للاحتفال بيوم عاشوراء

