أسماء أولاد بحرف الباء مميزه مع معانيها

إذا أخبركِ طبيبك أنكِ حاملاً في ولد، فيجب عليك حسن اختيار الاسم قبل تسميته به؛ فهذا الأمر من أهم حقوق الطفل في الحياة؛ حيث يتوقف عليه الكثير من الأمور الهامة مستقبلاً، وحسن اختيار الاسم يزيد من شعوره بالسعادة عندما يكبر، وإليك أفضل أسماء أولاد بحرف الباء، لأن هذا الحرف من الحروف الرائعة والمميزة.

أسماء أولاد بحرف الباء من القرآن

يحمل القرآن الكريم العديد من أسماء الأولاد، مع العلم بأن معظم الآباء يفضلون تسمية أبنائهم من الأسماء التي تم ذكرها في القرآن؛ لأنهم يعتبرونها بشرى سارة بصلاح أبنائهم في المستقبل، وهو كذلك خير كتاب يقتبس منه ما نريد سواء من حيث الأسماء أو المواعظ والحكم الرائعة التي نستفيد منها في حياتنا اليومية، مع العلم بأن كل اسم له معنى عميق ومميز؛ حيث لا يوجد أفضل من كتاب الله لكي نختار منه الاسم الذي نريد تسميته.

براء: يطلق هذا الاسم على أول ليلة من الشهر الهجري، ومعناه التعافي والشفاء من المرض بصفة عامة، مع العلم أنه ذكر في سورة الزخرف آية رقم 26.

يطلق هذا الاسم على أول ليلة من الشهر الهجري، ومعناه التعافي والشفاء من المرض بصفة عامة، مع العلم أنه ذكر في سورة الزخرف آية رقم 26. برهان: يدل هذا الاسم على الحجة والدليل الواضح الصريح، وتم ذكره في سورة البقرة آية رقم 11.

يدل هذا الاسم على الحجة والدليل الواضح الصريح، وتم ذكره في سورة البقرة آية رقم 11. بادي: يدل على يبدي الرأي الصحيح، والبادي هو الأمر الظاهر والواضح، ولكن معناه في القرآن هو القادم من السفر، وتم ذكره في سورة الحج آية رقم 25.

يدل على يبدي الرأي الصحيح، والبادي هو الأمر الظاهر والواضح، ولكن معناه في القرآن هو القادم من السفر، وتم ذكره في سورة الحج آية رقم 25. بنيان: وهو الأساس والجدار المتين، وتم ذكره في سورة الصف في الآية رقم 4.

وهو الأساس والجدار المتين، وتم ذكره في سورة الصف في الآية رقم 4. بركات: يدل على الرزق الواسع والخير الوفير، ومعناه في القرآن الفتح ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وتم ذكره في سورة الأعراف آية رقم 96.

يدل على الرزق الواسع والخير الوفير، ومعناه في القرآن الفتح ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وتم ذكره في سورة الأعراف آية رقم 96. بدر: وهو القمر في ليلة تمامه وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر الهجري، وتم ذكره في سورة آل عمران آية رقم 123.

وهو القمر في ليلة تمامه وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر الهجري، وتم ذكره في سورة آل عمران آية رقم 123. بليغ: وهو فصيح اللسان، ويمتلك اللباقة في الكلام، وتم ذكره في سورة النساء آية رقم 63.

وهو فصيح اللسان، ويمتلك اللباقة في الكلام، وتم ذكره في سورة النساء آية رقم 63. بيان: معناه الإرشاد والإشراق والإيضاح، وتم ذكره في سورة آل عمران رقم الآية 138.

معناه الإرشاد والإشراق والإيضاح، وتم ذكره في سورة آل عمران رقم الآية 138. بصير: من الأسماء الرائعة لأنه اسم من أسماء الله الحسنى، وتم ذكره في القرآن في سورة البقرة آية رقم 11 ومعناه العاقل والحكيم والراشد.

من الأسماء الرائعة لأنه اسم من أسماء الله الحسنى، وتم ذكره في القرآن في سورة البقرة آية رقم 11 ومعناه العاقل والحكيم والراشد. بديع: المختلف والمميز الذي لا مثيل له، وتم ذكره في سورة الأنعام آية رقم 101.

أسماء أولاد بحرف الباء إسلامية

من أصعب الأشياء التي يحتار فيها كل أم وأب عند قدوم طفلهم هو الاسم، ولكن يلجأ الجميع إلى اختيار أسماء ذكور إسلامية حيث يكون لها دلائل قوية ،وتأثيرًا كبيرًا على شخصية الطفل عندما يكبر، مع العلم بأن حرف الباء من الحروف الخفيفة التي يفضل البعض تسمية أبنائهم باسم يبدأ به.

بسيل: وله أكثر من معنى، فهو الشخص عبوس الوجه وكثير الغضب، وهو أيضًا من أسماء الأسد، كما يطلق على ما تبقى في الإناء.

وله أكثر من معنى، فهو الشخص عبوس الوجه وكثير الغضب، وهو أيضًا من أسماء الأسد، كما يطلق على ما تبقى في الإناء. بتار: يطلق على الرجل الشديد الصارم القوي الذي يتميز بقراراته الحاسمة، وكذلك على السيف القاطع.

يطلق على الرجل الشديد الصارم القوي الذي يتميز بقراراته الحاسمة، وكذلك على السيف القاطع. بسول: يطلق على الرجل ذو القلب الميت الذي يهاجم أعداءه بكل ما أوتي من قوة وشجاعة، علاوة على كونه لا يخاف أحدًا مهما كانت قوته.

يطلق على الرجل ذو القلب الميت الذي يهاجم أعداءه بكل ما أوتي من قوة وشجاعة، علاوة على كونه لا يخاف أحدًا مهما كانت قوته. براح: يطلق على الأرض الواسعة التي لا يوجد بها زرع ولا نبات ولا أشخاص، كما يطلق على أشعة الشمس في كامل ظهورها.

يطلق على الأرض الواسعة التي لا يوجد بها زرع ولا نبات ولا أشخاص، كما يطلق على أشعة الشمس في كامل ظهورها. بيلان: المنح والهدايا، ويطلق على الشخص الذي يعطي بلا مقابل.

المنح والهدايا، ويطلق على الشخص الذي يعطي بلا مقابل. بيراك: يطلق على الشيء النقي والخالي من الشوائب.

يطلق على الشيء النقي والخالي من الشوائب. بيران: وهو الشخص الملتزم في الصلاة، كما يطلق على الشيء الغير تقليدي.

وهو الشخص الملتزم في الصلاة، كما يطلق على الشيء الغير تقليدي. باسيم: يطلق على الشخص الذي يضحك دون إخراج صوت بالإضافة إلى أنه صاحب الوجه البشوش.

يطلق على الشخص الذي يضحك دون إخراج صوت بالإضافة إلى أنه صاحب الوجه البشوش. بيجان: البطل المقاتل الشجاع.

البطل المقاتل الشجاع. بلال: هو كل شيء خفيف يدخل الحلق ويكون سهلًا ولينًا، كما يطلق على الماء وهو اسم بلال بن رباح.

هو كل شيء خفيف يدخل الحلق ويكون سهلًا ولينًا، كما يطلق على الماء وهو اسم بلال بن رباح. بيبرس: الشخص القوي المحارب.

الشخص القوي المحارب. بتال: هو الشخص الذي لا توجد صلة بينه وبين الدنيا بكل ما فيها؛ فهو متفرغ فقط لعبادة الله والمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد.

هو الشخص الذي لا توجد صلة بينه وبين الدنيا بكل ما فيها؛ فهو متفرغ فقط لعبادة الله والمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد. باقوم: هو اسم الصحابي باقوم الذي بنى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

هو اسم الصحابي باقوم الذي بنى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بسيم: يطلق على الشخص جميل الشكل والهيئة، والذي يضحك كثيرًا مهما كانت ظروفه، والذي يمتلك منزلة كبيرة عند الآخرين.

أسماء أولاد بحرف الباء تركية

تعد الأسماء التركية من أكثر الأسماء المميزة التي انتشرت في الفترة السابقة؛ ويرجع ذلك إلى انتشار المسلسلات والأفلام التركية، ومن هنا جاءت فكرة تسمية الأولاد بأسماء تركية جديدة، ومنها:

باريش: معناه السلام ويدل على التسامح.

معناه السلام ويدل على التسامح. بوراك: يطلق على الحيوان الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج.

يطلق على الحيوان الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. بارت: كل شيء يشبه الدب ويرمز إلى القوة.

أسماء أولاد بحرف الباء أجنبية

يحاول البعض تقليد الأجانب في عاداتهم وتقاليدهم وكل شيء آخر، لدرجة أنهم يريدون تقليدهم عند اختيار أسماء أبنائهم؛ وذلك لأن الأسماء الأجنبية تكون غير دارجة في الدول العربية؛ لذلك يبحث الجميع عن أسماء ذكور مميزة بحيث تكون طريقة نطقها رقيقة وجميلة للغاية، ونذكر بعضًا من هذه الأسماء أدناه:

بيتر: وهو الصخر أو الحجر كما يدل على الشيء الصلب.

وهو الصخر أو الحجر كما يدل على الشيء الصلب. بيروت: يطلق على المشرق.

يطلق على المشرق. باران: ويطلق على المطر.

ويطلق على المطر. باتريك: يطلق على أحد تلاميذ المسيح.

يطلق على أحد تلاميذ المسيح. بالان: وهو يدل على الشباب والقوة.

وهو يدل على الشباب والقوة. برفين: يطلق على الشخص الذي تسبب في النصر وهزيمة الأعداء.

يطلق على الشخص الذي تسبب في النصر وهزيمة الأعداء. بتال: الشخص المتفرغ للعبادة فقط دون فعل أي شيء آخر.

الشخص المتفرغ للعبادة فقط دون فعل أي شيء آخر. بأنه: يطلق على الشجر المستقيم معتدل القوام.

يطلق على الشجر المستقيم معتدل القوام. بريدة: يطلق على الشيء أو الشخص عالي المقام كما يدل على الرفعة.

يطلق على الشيء أو الشخص عالي المقام كما يدل على الرفعة. برادي: يطلق على الأشخاص الطيبة الحسنة.

يطلق على الأشخاص الطيبة الحسنة. براين: وهو الشيء العالي.

وهو الشيء العالي. بايلي: ويطلق على الفناء الذي يوجد داخل جدران القلعة.

ويطلق على الفناء الذي يوجد داخل جدران القلعة. باري: وهو التل العظيم.

أسماء أولاد بحرف الباء مسيحية

طبيعي أن يقوم الآباء بتسمية أبنائهم بالأسماء المميزة في دينهم، ويفعل المسيحيون ما يفعله المسلمون عند ولادة الطفل؛ حيث يبدؤون في البحث عن اسم له يناسب عقيدتهم وأفكارهم، ويبحثون في أكثر من موضع لأجل اختيار أفضل اسم، ويمكن أن نجد العديد من أسماء أولاد بحرف الباء مسيحية ومنها:

بارتلمي: اسم من أصل يوناني، ويقصد به "ابن تولماي" الذي بُشر في الشرق ولكنه مات شهيدًا، وهو اسم مقدس لدى المسيحيين؛ حيث تم ذكره في الإنجيل.

اسم من أصل يوناني، ويقصد به "ابن تولماي" الذي بُشر في الشرق ولكنه مات شهيدًا، وهو اسم مقدس لدى المسيحيين؛ حيث تم ذكره في الإنجيل. باترك: من الأسماء المميزة ويطلق على شيخ القبيلة أو القوم.

من الأسماء المميزة ويطلق على شيخ القبيلة أو القوم. باخوم: من الأسماء التي تدل على القوة، ويطلق على النسر.

من الأسماء التي تدل على القوة، ويطلق على النسر. بارباس: يطلق على ابن الأب.

يطلق على ابن الأب. باسل: وهو أحد أسماء الأسد، كما يدل على الشجاعة.

وهو أحد أسماء الأسد، كما يدل على الشجاعة. باسيليوس: ويطلق على الشيء الملكي أو النظام بشكل عام.

ويطلق على الشيء الملكي أو النظام بشكل عام. بربارة: وهو اسم علم مذكر معناه غريبة.

وهو اسم علم مذكر معناه غريبة. برسوم: ويعتبر هذا الاسم من الأسماء المفضلة لدى معظم المسيحيين، وهو مأخوذ من اللغة السريانية بمعنى ابن سوم؛ حيث أن بر تعني الابن

ويعتبر هذا الاسم من الأسماء المفضلة لدى معظم المسيحيين، وهو مأخوذ من اللغة السريانية بمعنى ابن سوم؛ حيث أن بر تعني الابن برنابا: يدل على ابن الوعظ وهو اسم علم مذكر.

يدل على ابن الوعظ وهو اسم علم مذكر. بسطوروس: معناه الصليب ولهذا فهو من أشهر الأسماء لدى المسيحيين.

معناه الصليب ولهذا فهو من أشهر الأسماء لدى المسيحيين. بفنوتيوس: معناه التابع لله، ولكنه من الأسماء المميزة.

أسماء أولاد بحرف الباء مميزة

باتت أسماء الأولاد المميزة ضمن أكثر عمليات البحث في هذا الوقت، وهناك أسماء أولاد بحرف الباء معروفة منذ قديم الزمان ولكنها غير معروفة للبعض، وها نحن الآن نسلط الضوء على بعض منهم:

باقي: يطلق على الشيء الموجود بصفة مستمرة ودائمة.

يطلق على الشيء الموجود بصفة مستمرة ودائمة. بَاهِي: يطلق على المكان الواسع الخالي، ومعناه الجميل، كما يطلق على الشخص جميل الشكل الأنيق.

يطلق على المكان الواسع الخالي، ومعناه الجميل، كما يطلق على الشخص جميل الشكل الأنيق. بَاكر: معناه بداية كل شيء مثل بداية الشمس أو بداية النهار.

معناه بداية كل شيء مثل بداية الشمس أو بداية النهار. باهر: يطلق على الشخص الذي يقوم بعمل شيء مهم بكل إتقان، كما يشير إلى الشيء المضيء أيضًا.

يطلق على الشخص الذي يقوم بعمل شيء مهم بكل إتقان، كما يشير إلى الشيء المضيء أيضًا. بحير: وهو التعمق في العلم لدرجة كبيرة.

وهو التعمق في العلم لدرجة كبيرة. بكار: هو الشخص الذي يأتي قبل أي شخص، وهو الخروج في وقت باكر.

هو الشخص الذي يأتي قبل أي شخص، وهو الخروج في وقت باكر. بسام: ويطلق على الشخص كثير الضحك والابتسام.

ويطلق على الشخص كثير الضحك والابتسام. بدران: الشخص الذي يسرع في إنهاء أي شيء بسرعة.

الشخص الذي يسرع في إنهاء أي شيء بسرعة. بخيت: وهو الشخص كثير الحظ.

وهو الشخص كثير الحظ. بحر: الماء الغزير والمالح.

الماء الغزير والمالح. بهاء: وهو المنظر الخلاب الذي يجذب العين من بهجته وجماله.

وهو المنظر الخلاب الذي يجذب العين من بهجته وجماله. بهيج: كل شيء يدل على الفرح والسرور والبهجة.

كل شيء يدل على الفرح والسرور والبهجة. بَندر: وهو الشخص الذي يمتلك المال الكثير.

وهو الشخص الذي يمتلك المال الكثير. بَحيري: وهو اسم الراهب الذي بشر الرسول بأنه آخر الأنبياء.

أسماء أولاد بحرف الباء خفيفة من أربع حروف

الأسماء السهلة يفضلها معظم الآباء والأمهات؛ لأنها تكون بسيطة في النطق وفي الكتابة أيضًا، مع العلم بأن حرف الباء من الحروف الخفيفة التي ينطقها الأطفال عند الكلام، ولو لاحظنا أن معظم الصغار ينطقون كلمة بابا قبل كلمة ماما؛ لأنه لا يحتاج بذل أي مجهود أثناء النطق، وفيما يلي نذكر بعض الأسماء الخفيفة بحرف الباء:

باشق: ويطلق على الشخص الذي يوضح العلم ويذكر معناه.

ويطلق على الشخص الذي يوضح العلم ويذكر معناه. باشر: وهو الشخص الذي يضحك ويجعل الجميع يضحكون معه.

وهو الشخص الذي يضحك ويجعل الجميع يضحكون معه. بارح: ويطلق على الشيء الثابت في مكانه.

ويطلق على الشيء الثابت في مكانه. بديل: وهو اسم صحابي جليل، أعلن إسلامه في فتح مكة، مع العلم أنه شارك مع الرسول في العديد من الغزوات.

وهو اسم صحابي جليل، أعلن إسلامه في فتح مكة، مع العلم أنه شارك مع الرسول في العديد من الغزوات. باسق: يدل على المكانة العالية بين الناس وعلو الشأن، كما يطلق على الشخص ذو الصوت العالي في الحق.

يدل على المكانة العالية بين الناس وعلو الشأن، كما يطلق على الشخص ذو الصوت العالي في الحق. بارق: معناه التوهج والضوء، كما يطلق على الشخص الناصر للحق الكرّاه للباطل.

معناه التوهج والضوء، كما يطلق على الشخص الناصر للحق الكرّاه للباطل. بارح: يطلق على الأشياء التي من المستحيل إزالتها من مكانها.

يطلق على الأشياء التي من المستحيل إزالتها من مكانها. باذخ: يطلق على الشخص الذي يتباهى بين الناس ويتعالى عليهم، مع العلم أنه غير معروف بين الناس.

يطلق على الشخص الذي يتباهى بين الناس ويتعالى عليهم، مع العلم أنه غير معروف بين الناس. باحث: يطلق على الشخص الذي يحب العلم وتجربة التجارب العلمية الكثيرة، ويجتهد دائمًا من أجل التطلع إلى كل ما هو جديد ومميز.

في النهاية من منا لا يحب أن يسمي أبنه بأفضل الأسماء وأخفها نطقًا على اللسان! بالتأكيد الجميع يرغب في ذلك؛ ولهذا السبب عرضنا أمامكم ثلة من أسماء أولاد بحرف الباء؛ حتى تختاروا ما يروق لكم وتجدوه مُحببًا إلى قلوبكم.

إذا أخبركِ طبيبك أنكِ حاملاً في ولد، فيجب عليك حسن اختيار الاسم قبل تسميته به؛ فهذا الأمر من أهم حقوق الطفل في الحياة؛ حيث يتوقف عليه الكثير من الأمور الهامة مستقبلاً، وحسن اختيار الاسم يزيد من شعوره بالسعادة عندما يكبر، وإليك أفضل أسماء أولاد بحرف الباء، لأن هذا الحرف من الحروف الرائعة والمميزة.

أسماء أولاد بحرف الباء من القرآن

يحمل القرآن الكريم العديد من أسماء الأولاد، مع العلم بأن معظم الآباء يفضلون تسمية أبنائهم من الأسماء التي تم ذكرها في القرآن؛ لأنهم يعتبرونها بشرى سارة بصلاح أبنائهم في المستقبل، وهو كذلك خير كتاب يقتبس منه ما نريد سواء من حيث الأسماء أو المواعظ والحكم الرائعة التي نستفيد منها في حياتنا اليومية، مع العلم بأن كل اسم له معنى عميق ومميز؛ حيث لا يوجد أفضل من كتاب الله لكي نختار منه الاسم الذي نريد تسميته.

براء: يطلق هذا الاسم على أول ليلة من الشهر الهجري، ومعناه التعافي والشفاء من المرض بصفة عامة، مع العلم أنه ذكر في سورة الزخرف آية رقم 26.

يطلق هذا الاسم على أول ليلة من الشهر الهجري، ومعناه التعافي والشفاء من المرض بصفة عامة، مع العلم أنه ذكر في سورة الزخرف آية رقم 26. برهان: يدل هذا الاسم على الحجة والدليل الواضح الصريح، وتم ذكره في سورة البقرة آية رقم 11.

يدل هذا الاسم على الحجة والدليل الواضح الصريح، وتم ذكره في سورة البقرة آية رقم 11. بادي: يدل على يبدي الرأي الصحيح، والبادي هو الأمر الظاهر والواضح، ولكن معناه في القرآن هو القادم من السفر، وتم ذكره في سورة الحج آية رقم 25.

يدل على يبدي الرأي الصحيح، والبادي هو الأمر الظاهر والواضح، ولكن معناه في القرآن هو القادم من السفر، وتم ذكره في سورة الحج آية رقم 25. بنيان: وهو الأساس والجدار المتين، وتم ذكره في سورة الصف في الآية رقم 4.

وهو الأساس والجدار المتين، وتم ذكره في سورة الصف في الآية رقم 4. بركات: يدل على الرزق الواسع والخير الوفير، ومعناه في القرآن الفتح ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وتم ذكره في سورة الأعراف آية رقم 96.

يدل على الرزق الواسع والخير الوفير، ومعناه في القرآن الفتح ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وتم ذكره في سورة الأعراف آية رقم 96. بدر: وهو القمر في ليلة تمامه وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر الهجري، وتم ذكره في سورة آل عمران آية رقم 123.

وهو القمر في ليلة تمامه وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر الهجري، وتم ذكره في سورة آل عمران آية رقم 123. بليغ: وهو فصيح اللسان، ويمتلك اللباقة في الكلام، وتم ذكره في سورة النساء آية رقم 63.

وهو فصيح اللسان، ويمتلك اللباقة في الكلام، وتم ذكره في سورة النساء آية رقم 63. بيان: معناه الإرشاد والإشراق والإيضاح، وتم ذكره في سورة آل عمران رقم الآية 138.

معناه الإرشاد والإشراق والإيضاح، وتم ذكره في سورة آل عمران رقم الآية 138. بصير: من الأسماء الرائعة لأنه اسم من أسماء الله الحسنى، وتم ذكره في القرآن في سورة البقرة آية رقم 11 ومعناه العاقل والحكيم والراشد.

من الأسماء الرائعة لأنه اسم من أسماء الله الحسنى، وتم ذكره في القرآن في سورة البقرة آية رقم 11 ومعناه العاقل والحكيم والراشد. بديع: المختلف والمميز الذي لا مثيل له، وتم ذكره في سورة الأنعام آية رقم 101.

أسماء أولاد بحرف الباء إسلامية

من أصعب الأشياء التي يحتار فيها كل أم وأب عند قدوم طفلهم هو الاسم، ولكن يلجأ الجميع إلى اختيار أسماء ذكور إسلامية حيث يكون لها دلائل قوية ،وتأثيرًا كبيرًا على شخصية الطفل عندما يكبر، مع العلم بأن حرف الباء من الحروف الخفيفة التي يفضل البعض تسمية أبنائهم باسم يبدأ به.

بسيل: وله أكثر من معنى، فهو الشخص عبوس الوجه وكثير الغضب، وهو أيضًا من أسماء الأسد، كما يطلق على ما تبقى في الإناء.

وله أكثر من معنى، فهو الشخص عبوس الوجه وكثير الغضب، وهو أيضًا من أسماء الأسد، كما يطلق على ما تبقى في الإناء. بتار: يطلق على الرجل الشديد الصارم القوي الذي يتميز بقراراته الحاسمة، وكذلك على السيف القاطع.

يطلق على الرجل الشديد الصارم القوي الذي يتميز بقراراته الحاسمة، وكذلك على السيف القاطع. بسول: يطلق على الرجل ذو القلب الميت الذي يهاجم أعداءه بكل ما أوتي من قوة وشجاعة، علاوة على كونه لا يخاف أحدًا مهما كانت قوته.

يطلق على الرجل ذو القلب الميت الذي يهاجم أعداءه بكل ما أوتي من قوة وشجاعة، علاوة على كونه لا يخاف أحدًا مهما كانت قوته. براح: يطلق على الأرض الواسعة التي لا يوجد بها زرع ولا نبات ولا أشخاص، كما يطلق على أشعة الشمس في كامل ظهورها.

يطلق على الأرض الواسعة التي لا يوجد بها زرع ولا نبات ولا أشخاص، كما يطلق على أشعة الشمس في كامل ظهورها. بيلان: المنح والهدايا، ويطلق على الشخص الذي يعطي بلا مقابل.

المنح والهدايا، ويطلق على الشخص الذي يعطي بلا مقابل. بيراك: يطلق على الشيء النقي والخالي من الشوائب.

يطلق على الشيء النقي والخالي من الشوائب. بيران: وهو الشخص الملتزم في الصلاة، كما يطلق على الشيء الغير تقليدي.

وهو الشخص الملتزم في الصلاة، كما يطلق على الشيء الغير تقليدي. باسيم: يطلق على الشخص الذي يضحك دون إخراج صوت بالإضافة إلى أنه صاحب الوجه البشوش.

يطلق على الشخص الذي يضحك دون إخراج صوت بالإضافة إلى أنه صاحب الوجه البشوش. بيجان: البطل المقاتل الشجاع.

البطل المقاتل الشجاع. بلال: هو كل شيء خفيف يدخل الحلق ويكون سهلًا ولينًا، كما يطلق على الماء وهو اسم بلال بن رباح.

هو كل شيء خفيف يدخل الحلق ويكون سهلًا ولينًا، كما يطلق على الماء وهو اسم بلال بن رباح. بيبرس: الشخص القوي المحارب.

الشخص القوي المحارب. بتال: هو الشخص الذي لا توجد صلة بينه وبين الدنيا بكل ما فيها؛ فهو متفرغ فقط لعبادة الله والمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد.

هو الشخص الذي لا توجد صلة بينه وبين الدنيا بكل ما فيها؛ فهو متفرغ فقط لعبادة الله والمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد. باقوم: هو اسم الصحابي باقوم الذي بنى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

هو اسم الصحابي باقوم الذي بنى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بسيم: يطلق على الشخص جميل الشكل والهيئة، والذي يضحك كثيرًا مهما كانت ظروفه، والذي يمتلك منزلة كبيرة عند الآخرين.

أسماء أولاد بحرف الباء تركية

تعد الأسماء التركية من أكثر الأسماء المميزة التي انتشرت في الفترة السابقة؛ ويرجع ذلك إلى انتشار المسلسلات والأفلام التركية، ومن هنا جاءت فكرة تسمية الأولاد بأسماء تركية جديدة، ومنها:

باريش: معناه السلام ويدل على التسامح.

معناه السلام ويدل على التسامح. بوراك: يطلق على الحيوان الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج.

يطلق على الحيوان الذي حمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. بارت: كل شيء يشبه الدب ويرمز إلى القوة.

أسماء أولاد بحرف الباء أجنبية

يحاول البعض تقليد الأجانب في عاداتهم وتقاليدهم وكل شيء آخر، لدرجة أنهم يريدون تقليدهم عند اختيار أسماء أبنائهم؛ وذلك لأن الأسماء الأجنبية تكون غير دارجة في الدول العربية؛ لذلك يبحث الجميع عن أسماء ذكور مميزة بحيث تكون طريقة نطقها رقيقة وجميلة للغاية، ونذكر بعضًا من هذه الأسماء أدناه:

بيتر: وهو الصخر أو الحجر كما يدل على الشيء الصلب.

وهو الصخر أو الحجر كما يدل على الشيء الصلب. بيروت: يطلق على المشرق.

يطلق على المشرق. باران: ويطلق على المطر.

ويطلق على المطر. باتريك: يطلق على أحد تلاميذ المسيح.

يطلق على أحد تلاميذ المسيح. بالان: وهو يدل على الشباب والقوة.

وهو يدل على الشباب والقوة. برفين: يطلق على الشخص الذي تسبب في النصر وهزيمة الأعداء.

يطلق على الشخص الذي تسبب في النصر وهزيمة الأعداء. بتال: الشخص المتفرغ للعبادة فقط دون فعل أي شيء آخر.

الشخص المتفرغ للعبادة فقط دون فعل أي شيء آخر. بأنه: يطلق على الشجر المستقيم معتدل القوام.

يطلق على الشجر المستقيم معتدل القوام. بريدة: يطلق على الشيء أو الشخص عالي المقام كما يدل على الرفعة.

يطلق على الشيء أو الشخص عالي المقام كما يدل على الرفعة. برادي: يطلق على الأشخاص الطيبة الحسنة.

يطلق على الأشخاص الطيبة الحسنة. براين: وهو الشيء العالي.

وهو الشيء العالي. بايلي: ويطلق على الفناء الذي يوجد داخل جدران القلعة.

ويطلق على الفناء الذي يوجد داخل جدران القلعة. باري: وهو التل العظيم.

أسماء أولاد بحرف الباء مسيحية

طبيعي أن يقوم الآباء بتسمية أبنائهم بالأسماء المميزة في دينهم، ويفعل المسيحيون ما يفعله المسلمون عند ولادة الطفل؛ حيث يبدؤون في البحث عن اسم له يناسب عقيدتهم وأفكارهم، ويبحثون في أكثر من موضع لأجل اختيار أفضل اسم، ويمكن أن نجد العديد من أسماء أولاد بحرف الباء مسيحية ومنها:

بارتلمي: اسم من أصل يوناني، ويقصد به "ابن تولماي" الذي بُشر في الشرق ولكنه مات شهيدًا، وهو اسم مقدس لدى المسيحيين؛ حيث تم ذكره في الإنجيل.

اسم من أصل يوناني، ويقصد به "ابن تولماي" الذي بُشر في الشرق ولكنه مات شهيدًا، وهو اسم مقدس لدى المسيحيين؛ حيث تم ذكره في الإنجيل. باترك: من الأسماء المميزة ويطلق على شيخ القبيلة أو القوم.

من الأسماء المميزة ويطلق على شيخ القبيلة أو القوم. باخوم: من الأسماء التي تدل على القوة، ويطلق على النسر.

من الأسماء التي تدل على القوة، ويطلق على النسر. بارباس: يطلق على ابن الأب.

يطلق على ابن الأب. باسل: وهو أحد أسماء الأسد، كما يدل على الشجاعة.

وهو أحد أسماء الأسد، كما يدل على الشجاعة. باسيليوس: ويطلق على الشيء الملكي أو النظام بشكل عام.

ويطلق على الشيء الملكي أو النظام بشكل عام. بربارة: وهو اسم علم مذكر معناه غريبة.

وهو اسم علم مذكر معناه غريبة. برسوم: ويعتبر هذا الاسم من الأسماء المفضلة لدى معظم المسيحيين، وهو مأخوذ من اللغة السريانية بمعنى ابن سوم؛ حيث أن بر تعني الابن

ويعتبر هذا الاسم من الأسماء المفضلة لدى معظم المسيحيين، وهو مأخوذ من اللغة السريانية بمعنى ابن سوم؛ حيث أن بر تعني الابن برنابا: يدل على ابن الوعظ وهو اسم علم مذكر.

يدل على ابن الوعظ وهو اسم علم مذكر. بسطوروس: معناه الصليب ولهذا فهو من أشهر الأسماء لدى المسيحيين.

معناه الصليب ولهذا فهو من أشهر الأسماء لدى المسيحيين. بفنوتيوس: معناه التابع لله، ولكنه من الأسماء المميزة.

أسماء أولاد بحرف الباء مميزة

باتت أسماء الأولاد المميزة ضمن أكثر عمليات البحث في هذا الوقت، وهناك أسماء أولاد بحرف الباء معروفة منذ قديم الزمان ولكنها غير معروفة للبعض، وها نحن الآن نسلط الضوء على بعض منهم:

باقي: يطلق على الشيء الموجود بصفة مستمرة ودائمة.

يطلق على الشيء الموجود بصفة مستمرة ودائمة. بَاهِي: يطلق على المكان الواسع الخالي، ومعناه الجميل، كما يطلق على الشخص جميل الشكل الأنيق.

يطلق على المكان الواسع الخالي، ومعناه الجميل، كما يطلق على الشخص جميل الشكل الأنيق. بَاكر: معناه بداية كل شيء مثل بداية الشمس أو بداية النهار.

معناه بداية كل شيء مثل بداية الشمس أو بداية النهار. باهر: يطلق على الشخص الذي يقوم بعمل شيء مهم بكل إتقان، كما يشير إلى الشيء المضيء أيضًا.

يطلق على الشخص الذي يقوم بعمل شيء مهم بكل إتقان، كما يشير إلى الشيء المضيء أيضًا. بحير: وهو التعمق في العلم لدرجة كبيرة.

وهو التعمق في العلم لدرجة كبيرة. بكار: هو الشخص الذي يأتي قبل أي شخص، وهو الخروج في وقت باكر.

هو الشخص الذي يأتي قبل أي شخص، وهو الخروج في وقت باكر. بسام: ويطلق على الشخص كثير الضحك والابتسام.

ويطلق على الشخص كثير الضحك والابتسام. بدران: الشخص الذي يسرع في إنهاء أي شيء بسرعة.

الشخص الذي يسرع في إنهاء أي شيء بسرعة. بخيت: وهو الشخص كثير الحظ.

وهو الشخص كثير الحظ. بحر: الماء الغزير والمالح.

الماء الغزير والمالح. بهاء: وهو المنظر الخلاب الذي يجذب العين من بهجته وجماله.

وهو المنظر الخلاب الذي يجذب العين من بهجته وجماله. بهيج: كل شيء يدل على الفرح والسرور والبهجة.

كل شيء يدل على الفرح والسرور والبهجة. بَندر: وهو الشخص الذي يمتلك المال الكثير.

وهو الشخص الذي يمتلك المال الكثير. بَحيري: وهو اسم الراهب الذي بشر الرسول بأنه آخر الأنبياء.

أسماء أولاد بحرف الباء خفيفة من أربع حروف

الأسماء السهلة يفضلها معظم الآباء والأمهات؛ لأنها تكون بسيطة في النطق وفي الكتابة أيضًا، مع العلم بأن حرف الباء من الحروف الخفيفة التي ينطقها الأطفال عند الكلام، ولو لاحظنا أن معظم الصغار ينطقون كلمة بابا قبل كلمة ماما؛ لأنه لا يحتاج بذل أي مجهود أثناء النطق، وفيما يلي نذكر بعض الأسماء الخفيفة بحرف الباء:

باشق: ويطلق على الشخص الذي يوضح العلم ويذكر معناه.

ويطلق على الشخص الذي يوضح العلم ويذكر معناه. باشر: وهو الشخص الذي يضحك ويجعل الجميع يضحكون معه.

وهو الشخص الذي يضحك ويجعل الجميع يضحكون معه. بارح: ويطلق على الشيء الثابت في مكانه.

ويطلق على الشيء الثابت في مكانه. بديل: وهو اسم صحابي جليل، أعلن إسلامه في فتح مكة، مع العلم أنه شارك مع الرسول في العديد من الغزوات.

وهو اسم صحابي جليل، أعلن إسلامه في فتح مكة، مع العلم أنه شارك مع الرسول في العديد من الغزوات. باسق: يدل على المكانة العالية بين الناس وعلو الشأن، كما يطلق على الشخص ذو الصوت العالي في الحق.

يدل على المكانة العالية بين الناس وعلو الشأن، كما يطلق على الشخص ذو الصوت العالي في الحق. بارق: معناه التوهج والضوء، كما يطلق على الشخص الناصر للحق الكرّاه للباطل.

معناه التوهج والضوء، كما يطلق على الشخص الناصر للحق الكرّاه للباطل. بارح: يطلق على الأشياء التي من المستحيل إزالتها من مكانها.

يطلق على الأشياء التي من المستحيل إزالتها من مكانها. باذخ: يطلق على الشخص الذي يتباهى بين الناس ويتعالى عليهم، مع العلم أنه غير معروف بين الناس.

يطلق على الشخص الذي يتباهى بين الناس ويتعالى عليهم، مع العلم أنه غير معروف بين الناس. باحث: يطلق على الشخص الذي يحب العلم وتجربة التجارب العلمية الكثيرة، ويجتهد دائمًا من أجل التطلع إلى كل ما هو جديد ومميز.

في النهاية من منا لا يحب أن يسمي أبنه بأفضل الأسماء وأخفها نطقًا على اللسان! بالتأكيد الجميع يرغب في ذلك؛ ولهذا السبب عرضنا أمامكم ثلة من أسماء أولاد بحرف الباء؛ حتى تختاروا ما يروق لكم وتجدوه مُحببًا إلى قلوبكم.