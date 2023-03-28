أسماء أولاد بحرف العين مميزة مع معانيها

إن لكل امرئ من اسمه نصيب، فأول شيء يتبادر في ذهن الوالدين بعد معرفة نوع جنينهما الذين يترقبون قدومه بفارغ الصبر هو تسمية ذلك الطفل واختيار الاسم المناسب له، فيبحثون عن أسماء أولاد ثلاثية أو رباعية أو حتى خماسية، وينقبون عن معناها ليختاروا لهم أرقى وأجمل المعاني.

حيث أن بعض الآباء والأمهات يفضلون لأسماء أولادهم أن تبدأ بأحرف معينة، كـ حرف العين مثلاً فهناك أسماء أولاد بحرف العين رقيقة وبسيطة وسهلة اللفظ وجميلة في المناداة ولها معان قيمة أو دلالات على شخصيات عظيمة، وأجمل الأسماء هي أسماء أولاد بحرف العين سواء كانت أسماء عصرية حديثة أو كانت أسماء تاريخية.

أسماء أولاد بحرف العين مميزة

إن اسم طفلك يستحق منك أن تبحث وتجتهد وتفكر جيداً لتختار له في النهاية اسم جميل يكون محط اعتزاز وفخر له، ولا يعرضه لأي شكل من أشكال التنمر أو الإحراج سواء في طفولته أو مراهقته أو كبره، وسنقدم لكم في هذا المقال أسماء أولاد بحرف العين ونشرح معانيها ونساعدكم في اختيار أسماء مميزة لأولادكم ونذكر بعضها:

عادل : ويأتي بمعنى الشخص الذي يحكم بالعدل، أو رجل الحق كما يطلق عليه.

: ويأتي بمعنى الشخص الذي يحكم بالعدل، أو رجل الحق كما يطلق عليه. عياش : وهو أحد الأسماء الغريبة المخصصة للذكور، والتي تبدأ بحرف العين، حيث أن هذا الاسم يشير إلى الشخص ذو العمر الطويل، كما أنه يتم إطلاقه على الشخص الذي عادة ما يعاون الأفراد من حوله على العيش، والذي ينشر الود والسرور في الأرجاء.

: وهو أحد الأسماء الغريبة المخصصة للذكور، والتي تبدأ بحرف العين، حيث أن هذا الاسم يشير إلى الشخص ذو العمر الطويل، كما أنه يتم إطلاقه على الشخص الذي عادة ما يعاون الأفراد من حوله على العيش، والذي ينشر الود والسرور في الأرجاء. علاء : اسم جميل جداً ويعني الرفعة والعلو، أو الأماكن العالية.

: اسم جميل جداً ويعني الرفعة والعلو، أو الأماكن العالية. عابد : اسم علم مذكر، معناه الشخص المؤمن أو الملازم بشيء ما.

: اسم علم مذكر، معناه الشخص المؤمن أو الملازم بشيء ما. عاطف :اسم جميل ومعناه أجمل، وهو الرحيم الحنون الذي يعطف على الناس.

:اسم جميل ومعناه أجمل، وهو الرحيم الحنون الذي يعطف على الناس. عاهد : ويأتي بمعنى الوكيل أو الشخص الذي ينتقل إليه العهد.

: ويأتي بمعنى الوكيل أو الشخص الذي ينتقل إليه العهد. عتبه : وهو اسم جميل يعني الرضا والقناعة بما يملك.

: وهو اسم جميل يعني الرضا والقناعة بما يملك. عزمي : يحمل صفة العزم أو الشخص ذو الهمة العالية.

: يحمل صفة العزم أو الشخص ذو الهمة العالية. عارف : وهو الصبور العالم بالشيء، أو رجل من أهل الدين.

: وهو الصبور العالم بالشيء، أو رجل من أهل الدين. عليام : اسم غريب جداً، هو ضخم البنية المرتفع الشريف.

: اسم غريب جداً، هو ضخم البنية المرتفع الشريف. عبدون : ويأتي بمعنى الشخص الذي يتبع طريقة أهل الأندلس بالخادم، أو الشخص المطيع لله.

: ويأتي بمعنى الشخص الذي يتبع طريقة أهل الأندلس بالخادم، أو الشخص المطيع لله. عنان : فهو السحاب أو ما يظهر أمامك ويمكن أن يطلق على الرجل الشريف ذو السيادة.

: فهو السحاب أو ما يظهر أمامك ويمكن أن يطلق على الرجل الشريف ذو السيادة. عرادة : من أسماء الذكور المميزة، وهو نوع من أنواع الشجر الذي لا يحترق.

: من أسماء الذكور المميزة، وهو نوع من أنواع الشجر الذي لا يحترق. عطوان : ويعتبر من الأسماء الجميلة ويشير إلى شخص كثير العطاء.

: ويعتبر من الأسماء الجميلة ويشير إلى شخص كثير العطاء. عجلان : اسم علم مذكر، وهو الرجل السريع فيه مشيه، أو المتعجل على الشيء، والنسبة إليه عجلاني، وهو اسم أسرة.

: اسم علم مذكر، وهو الرجل السريع فيه مشيه، أو المتعجل على الشيء، والنسبة إليه عجلاني، وهو اسم أسرة. عواد : هذا الاسم من الأسماء الغير مألوفة تبدأ بحرف العين، ومعناه الضارب على العود، وهو أيضاً يشير إلى صانع العيدان التي يتم الطرق عليها.

: هذا الاسم من الأسماء الغير مألوفة تبدأ بحرف العين، ومعناه الضارب على العود، وهو أيضاً يشير إلى صانع العيدان التي يتم الطرق عليها. عشماوي : من الأسماء النادرة ويقصد به الجلاد، أو رجل المعضلة.

: من الأسماء النادرة ويقصد به الجلاد، أو رجل المعضلة. علوي: احد الأسماء القديمة التي تطلق على الذكور، والتي تبدأ بحرف العين، كما أن المميز في هذا الاسم هو كونه يرجع إلى أصول عربية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يشير إلى علو المكانة والمنزلة، والشرف والرفعة التي تتسم بها شخصية حامل هذا الاسم.

أسماء بحرف العين نادرة

هناك أسماء أولاد بحرف العين نادرة تميز الذكور الذين يحملونها فهي قليلة الانتشار وتتمثل بالأسماء التالية:

عافي : وهو اسم علم مذكر يرمز للمسامحة والغفران، وله دلالات أخرى مثل المتأمل بالصحة التامة والمتأمل بالمساعدة من الآخرين.

: وهو اسم علم مذكر يرمز للمسامحة والغفران، وله دلالات أخرى مثل المتأمل بالصحة التامة والمتأمل بالمساعدة من الآخرين. عوض : معنى هذا الاسم الثواب والعطايا من الله عز وجل.

: معنى هذا الاسم الثواب والعطايا من الله عز وجل. عون : اسم علم مذكر ،يعني التعاون والتكاتف بين الآخرين.

: اسم علم مذكر ،يعني التعاون والتكاتف بين الآخرين. عاطر : الذي يحب العطر والرائحة الجميلة.

: الذي يحب العطر والرائحة الجميلة. عصام : يعتبر من الأسماء المشهورة، وهو الشخص الذي يحمي نفسه.

: يعتبر من الأسماء المشهورة، وهو الشخص الذي يحمي نفسه. عادن : ويقصد به عامل المعدن، أي الذي يعمل في المنجم.

: ويقصد به عامل المعدن، أي الذي يعمل في المنجم. عجير : من الأسماء الغريب ويقصد به الغليظ أو السمين أي ضخم البطن.

: من الأسماء الغريب ويقصد به الغليظ أو السمين أي ضخم البطن. عوف : يشير اسم عوف إلى الذئاب، ويدل على المكانة المرموقة والقوة التي يعرف بها صاحب الاسم، وهو من الأسماء المميزة.

: يشير اسم عوف إلى الذئاب، ويدل على المكانة المرموقة والقوة التي يعرف بها صاحب الاسم، وهو من الأسماء المميزة. عيد : يعود تسميته لمناسبة العيد التي تسبب الفرح والسعادة في قلوب الكثير ،وتزرع الحب والراحة في قلب الشخص.

: يعود تسميته لمناسبة العيد التي تسبب الفرح والسعادة في قلوب الكثير ،وتزرع الحب والراحة في قلب الشخص. عدي : المقصود به السباق واغتنام الفرصة والمبادرة في شن الهجوم على العدو.

: المقصود به السباق واغتنام الفرصة والمبادرة في شن الهجوم على العدو. عدوية : من الأسماء المشهورة والمتداولة بكثرة ويرمز إلى الجري السريع.

: من الأسماء المشهورة والمتداولة بكثرة ويرمز إلى الجري السريع. عزوز : يكثر تداوله بدول الخليج معناه البسالة والجأش.

: يكثر تداوله بدول الخليج معناه البسالة والجأش. عرفات : كناية عن جبل عرفات ،ومعناه طموح الشخص بالوصول إلى مرتبة عالية بالمجتمع.

: كناية عن جبل عرفات ،ومعناه طموح الشخص بالوصول إلى مرتبة عالية بالمجتمع. عاصي : من الأسماء المميزة جداً، هو الشخص الذي يأبى الاستماع إلى غيره ولا يأخذ نصيحة من أحد ويكون متشبث برأيه، وهو من الأسماء التي تستخدم بشكل كبير عند العرب.

: من الأسماء المميزة جداً، هو الشخص الذي يأبى الاستماع إلى غيره ولا يأخذ نصيحة من أحد ويكون متشبث برأيه، وهو من الأسماء التي تستخدم بشكل كبير عند العرب. عبادي :من يؤمن بالله عز وجل ويتقرب منه، ومعناه كثير العبادة والتقوى، والالتزام بالفرائض.

:من يؤمن بالله عز وجل ويتقرب منه، ومعناه كثير العبادة والتقوى، والالتزام بالفرائض. عبده : اسم ديني يرمز إلى الشخص الذي لا يعصي أوامر الله ويتصف بالأخلاق الحميدة.

: اسم ديني يرمز إلى الشخص الذي لا يعصي أوامر الله ويتصف بالأخلاق الحميدة. عدلي : يدل على نصرة المظلوم واحقاق الحقيقة والمساواة بين الناس ،ويرمز إلى بياض قلب الشخص وبأنه يقول الحق مهما كانت الظروف.

: يدل على نصرة المظلوم واحقاق الحقيقة والمساواة بين الناس ،ويرمز إلى بياض قلب الشخص وبأنه يقول الحق مهما كانت الظروف. علي : اسم علم مذكر ،وهو من الأسماء التي ذكرت بكتاب الله تعالى نسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو من الأسماء التي يتم تداولها بكثرة.

: اسم علم مذكر ،وهو من الأسماء التي ذكرت بكتاب الله تعالى نسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو من الأسماء التي يتم تداولها بكثرة. عروة : اسم راقي ويعني العروة الثقة التي ذكرت بالقرآن الكريم، والتي تدل على الثقة والمعولة، وهو من أصول عربية.

: اسم راقي ويعني العروة الثقة التي ذكرت بالقرآن الكريم، والتي تدل على الثقة والمعولة، وهو من أصول عربية. عاكف : هو الإنسان التقي الذي يلجأ للأعمال الحسنة ليزيد تقربه من الله عز وجل.

: هو الإنسان التقي الذي يلجأ للأعمال الحسنة ليزيد تقربه من الله عز وجل. عرندس : من الأسماء المميزة التي تطلق على الذكور، ومعناه الأسد العظيم، السيل الكبير، الثابت، المتين، القوي.

: من الأسماء المميزة التي تطلق على الذكور، ومعناه الأسد العظيم، السيل الكبير، الثابت، المتين، القوي. عسوب : يقصد به الرئيس الكبير.

: يقصد به الرئيس الكبير. عشور : اسم جميل ويقصد به المخالط، الأنيس، كثير العشرة.

: اسم جميل ويقصد به المخالط، الأنيس، كثير العشرة. عسيب : يشير هذا الاسم إلى جريدة النخل المستقيمة، وهو من الأسماء الغريبة.

: يشير هذا الاسم إلى جريدة النخل المستقيمة، وهو من الأسماء الغريبة. عباس : وهو الأسد الشجاع الذي تهرب منه الأسود، كثير العبوس.

: وهو الأسد الشجاع الذي تهرب منه الأسود، كثير العبوس. عجيب : معناه ما يتعجب به، المدهوش.

: معناه ما يتعجب به، المدهوش. عاشق : اصل الاسم عربي، ومعناه المفرط في الحب والوله، ويعتبر من أجمل الأسماء وأرقها.

: اصل الاسم عربي، ومعناه المفرط في الحب والوله، ويعتبر من أجمل الأسماء وأرقها. عاقل: ويقصد به الحكيم والمدرك والمتدبر للأمور ودافع الدية، والمطلع على أسرار الدين.

أسماء أولاد بحرف العين قديمة ودينيه

إن العديد من الأسماء تحمل طابعاً دينياً إسلامياً، وبعض الأهل يفضلون تسمية أولادهم بأسماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما نبحث عن أسماء قديمة وخاصة في العصور الإسلامية نجد أسماء ذكور إسلامية نادرة وجميلة يمكن أن نستعين بها ونقتبسها لأسماء أولادنا فهي بعظمتها قادرة على إحاطة حاملها بالقوة والاعتزاز، منها:

عكاشة : وهو اسم نادر جداً ويعني شبكة أو بيت العنكبوت.

: وهو اسم نادر جداً ويعني شبكة أو بيت العنكبوت. عقيل : من الأسماء المميزة جداً ومعناه العقل أو الشخص ذو الرزانة، وأيضا يمكن أن يفسر بمعنى المعقود.

: من الأسماء المميزة جداً ومعناه العقل أو الشخص ذو الرزانة، وأيضا يمكن أن يفسر بمعنى المعقود. عكرمة : إنها أنثى الحمامة.

: إنها أنثى الحمامة. عيام : تشير إلى المكان المليء والمزدحم.

: تشير إلى المكان المليء والمزدحم. عصمت : من الأسماء المميزة جداً، ومعناه القدرة على التخلص من الصعاب.

: من الأسماء المميزة جداً، ومعناه القدرة على التخلص من الصعاب. عناد : هو أحد الأسماء القديمة التي تعني العفة والصدق.

: هو أحد الأسماء القديمة التي تعني العفة والصدق. عمار : اسم لقوي الإيمان حتى وفاته، ويقصد به أيضاً الرجل طويل العمر، أو الرجل مزين المجالس.

: اسم لقوي الإيمان حتى وفاته، ويقصد به أيضاً الرجل طويل العمر، أو الرجل مزين المجالس. عويمر : اسم مصغر لاسم عامر، ويعني هذا الاسم الضبع أو صاحب العمر الطويل.

: اسم مصغر لاسم عامر، ويعني هذا الاسم الضبع أو صاحب العمر الطويل. عمران : من أجمل الأسماء، ومعناه ما يصعد به البلد والسكن والمكوث فيه.

: من أجمل الأسماء، ومعناه ما يصعد به البلد والسكن والمكوث فيه. عيسى : اسم مميز جداً وهو اسم النبي عيسى بن مريم عليهما أفضل الصلاة والسلام.

: اسم مميز جداً وهو اسم النبي عيسى بن مريم عليهما أفضل الصلاة والسلام. عمير : اسم علم مذكر يجوز تسميته بالدين الإسلامي، وهو تصغير لاسم عمر ويعني المكان الممتلئ بالرزق والخيرات، وهو مشتق من العمرة.

: اسم علم مذكر يجوز تسميته بالدين الإسلامي، وهو تصغير لاسم عمر ويعني المكان الممتلئ بالرزق والخيرات، وهو مشتق من العمرة. عنترة : وهو اسم مشابه لاسم عنتر يختلف عنه بإضافة التاء المربوطة ويشير إلى الذباب الأزرق الذي يعلق بذيل الدابة.

: وهو اسم مشابه لاسم عنتر يختلف عنه بإضافة التاء المربوطة ويشير إلى الذباب الأزرق الذي يعلق بذيل الدابة. عزيز: اسم علم مذكر ،يجوز تسميته بالدين الإسلامي لأنه من أسماء أنبياء الله ولكن هناك بعض الاشاعات تقول بأن رجلا ذو أخلاق نبيلة سمي به في اسرائيل.

أسماء مركبة بحرف العين

هناك الكثير من أسماء أولاد بحرف ع، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن أسماء مميزة لأولادهم تبدأ بحرف العين كونه من الحروف الأبجدية التي تستخدم في إنشاء أسماء مميزة، ويوجد عدد كبير من أحلى أسماء أولاد بحرف العين تحمل معان عدة ومنها:

عبد القهار: من الأسماء المستحب تسميتها في الدين الإسلامي، وهو اسم من الأصول العربية التي تبدأ بحرف العين، ويشير هذا الاسم إلى الذي يقهر عباده، عادة يحمل صاحب هذا الاسم بعض الصفات التي تتنوع بين قوة الشخصية والتهذيب، بالإضافة لامتلاكه بعض الصفات الحميدة.

من الأسماء المستحب تسميتها في الدين الإسلامي، وهو اسم من الأصول العربية التي تبدأ بحرف العين، ويشير هذا الاسم إلى الذي يقهر عباده، عادة يحمل صاحب هذا الاسم بعض الصفات التي تتنوع بين قوة الشخصية والتهذيب، بالإضافة لامتلاكه بعض الصفات الحميدة. عبد العزيز: اسم علم مذكر اصله عربي، وهو اسم مركب من جزئيين عبد والعزيز، ومعنى عبد هو العابد لله تعالى والخاضع لأوامره، وأما معنى العزيز هو القوي، المنيع، الغالب، والعزيز هو من أسماء الله تعالى.

اسم علم مذكر اصله عربي، وهو اسم مركب من جزئيين عبد والعزيز، ومعنى عبد هو العابد لله تعالى والخاضع لأوامره، وأما معنى العزيز هو القوي، المنيع، الغالب، والعزيز هو من أسماء الله تعالى. عز الدين: اسم مركب ويعني القوة في الدين، الغلبة، الشدة.

اسم مركب ويعني القوة في الدين، الغلبة، الشدة. عبد الوهاب: اسم علم مذكر، مركب بالإضافة والوهاب هو الله، الواسع العطاء الذي عطاه بلا حدود.

اسم علم مذكر، مركب بالإضافة والوهاب هو الله، الواسع العطاء الذي عطاه بلا حدود. عبد السلام: من الأسماء المميزة، ويعتبر أيضاً من الأسماء العربية الأصل، وهو اسم عربي مركب، حيث يتكون من كلمة عبد وهو الشخص التابع، والسلام هي الله عز وجل البريء من كل عيب، وهو أحد الأسماء المركبة المرتبطة بأسماء الله الحسنى.

من الأسماء المميزة، ويعتبر أيضاً من الأسماء العربية الأصل، وهو اسم عربي مركب، حيث يتكون من كلمة عبد وهو الشخص التابع، والسلام هي الله عز وجل البريء من كل عيب، وهو أحد الأسماء المركبة المرتبطة بأسماء الله الحسنى. عبد الرحمن: من أجمل أسماء الذكور وأحبها إلى الله تعالى، وهو اسم عربي، والرحمن مشتقة من الرحمة وهي رقة النفس والإحسان، وهو احد أسماء الله الحسنى.

أسماء أولاد بحرف العين تركية

لمن يبحث عن أسماء أولاد بحرف العين تركية مميزة، يوجد بعض من الأسماء التركية الجميلة التي تبدأ بحرف العين وهي:

عبة جي: من اصل تركي ويعني صنع العباءات.

من اصل تركي ويعني صنع العباءات. عدناني: وهو اسم من أصول عربية وتركية، يعود مرجعه إلى العدنانيون.

وهو اسم من أصول عربية وتركية، يعود مرجعه إلى العدنانيون. عترة: اسم علم مذكر من اصول تركية، يدل على قوة وصلابة الرجل.

اسم علم مذكر من اصول تركية، يدل على قوة وصلابة الرجل. علاف: اسم جميل وهو بائع الأعلاف.

اسم جميل وهو بائع الأعلاف. عثمان: من الأسماء الجميلة وهو اسم الصحابي الجليل عثمان بن عفان.

من الأسماء الجميلة وهو اسم الصحابي الجليل عثمان بن عفان. علمين: يشير هذا الاسم إلى المعصوم من جميع الأمور.

يشير هذا الاسم إلى المعصوم من جميع الأمور. عطا: ويقصد به العطاء المفرط.

ويقصد به العطاء المفرط. علام: يعني أقصى الشيء أو قمته.

وبذلك نرى أن حرف العين له تأثير قوي على صاحبه لوجود تناغم بين الطاقة المائية والترابية، فأصحابه يدركون ما يريدون ويفضلون أن يكونوا مستقلين بحياتهم منذ نشأتهم، نلاحظ وجود الخصوصية بحياتهم ولا يحبذون أن تكون أمورهم عامة بالعكس يحاولون الاستقلال بكل شيء حتى بممتلكاتهم وقراراتهم التي يأخذونها لوحدهم ولا يستشيرون أحد، مع أنهم يملكون الكثير من العواطف والحنان، نتمنى أن نكون قد وفقنا بسرد تلك الخيارات وشرحنا بشكل سلس معانيها، بحيث نقدم لكم الفائدة المرجوة من هذا المقال، وان نخفف من حيرتكم ونضع نصب أعينكم أكتر عدد من أسماء أولاد بحرف العين.