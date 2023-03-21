أسماء أولاد بحرف النون جميلة مع شرح معانيها

منذ أن تعلم الأم باقتراب موعد مجيء طفلها الصغير، تبدأ بالبحث عن أسماء أولاد بحرف النون؛ حيث أنها تتميز بالرقة والجمال ودائمًا ما نجد جميع الأمهات يتفننون في اختيار أسماء مواليدهم خاصةً إذا كان الطفل هو المولود الأول لها، كما أن أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف النون تتناسب بشكل كبير مع معظم الأسماء، فهناك أم تبحث عن أسم يتماشى مع اسم زوجها أو اسم يتماشى مع باقي الأخوات، لذلك يصبح الأمر محيرًا في بعض الأوقات، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نعرض لكم باقة كبيرة ومميزة من أجمل و أرق أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف النون.

أسماء أولاد بحرف النون

إذا كنتِ تبحثين عن اسم مميز لمولودك وتفضلين اختيار أسماء مواليد ذكور تبدأ بحرف النون، فهناك عدد كبير جدًا من الأسماء التي تبدأ بحرف النون وذات معاني قيمة، ويختلف معنى الاسم من دولة لأخرى؛ فهناك أسماء عربية وأجنبية وغيرها تركية، كما أن هناك بعض أسماء الأنبياء وأسماء من القرآن الكريم، ونظرًا لرغبة العديد من السيدات في تسمية طفلها باسم مميز، جمعنا لكم العديد من الأسماء الرائعة التي نتناولها معكم في السطور القادمة.

أسماء أولاد بحرف النون عربية

لما لها من معنى رائع وجميل وذو قيمة عالية، فإن أسماء أولاد بحرف النون تمتلك أعلى معدلات بحث عند اختيار الأسماء، وفيما يلي سوف نتعرف على أفضل الأسماء التي تنتمي إلى أصل عربي، وجميعها تحمل معاني رائعة، ومن أهمها:

نذير: يدل على الشخص المخلص الذي يعمل دائمًا على تحذير الآخرين من الوقوع في الشر.

يدل على الشخص المخلص الذي يعمل دائمًا على تحذير الآخرين من الوقوع في الشر. نعمان: هذا الاسم يطلق على معنى من معاني الدم في اللغة، كما أنه يدل على النعمة والهبة وكثرة العطاء.

هذا الاسم يطلق على معنى من معاني الدم في اللغة، كما أنه يدل على النعمة والهبة وكثرة العطاء. نواف: يشير اسم نواف إلى السمو والمكانة العالية.

يشير اسم نواف إلى السمو والمكانة العالية. نضال: يدل على الدفاع عن المبادئ التي يؤمن بها صاحبه، وهو اسم يصلح للإناث والذكور.

يدل على الدفاع عن المبادئ التي يؤمن بها صاحبه، وهو اسم يصلح للإناث والذكور. نور: يعني الضوء القوي الساطع ويطلق أيضًا على البنات والأولاد.

يعني الضوء القوي الساطع ويطلق أيضًا على البنات والأولاد. نسيم: اسم مأخوذ من النسمة الآتية من الهواء العالي الرقيق.

اسم مأخوذ من النسمة الآتية من الهواء العالي الرقيق. نزار: يدل على الشيء القليل في كل شيء بما في ذلك المشاعر والاهتمام وغيره.

يدل على الشيء القليل في كل شيء بما في ذلك المشاعر والاهتمام وغيره. نوح: اسم يدل على كثرة البكاء فهو مشتق من النواح كما أنه اسم نبي الله نوح.

اسم يدل على كثرة البكاء فهو مشتق من النواح كما أنه اسم نبي الله نوح. ناهل: اسم مشتق من النبع ويعني الشخص الذي يحب مساعدة الآخرين وإعطاء النصائح الهامة لغيره.

اسم مشتق من النبع ويعني الشخص الذي يحب مساعدة الآخرين وإعطاء النصائح الهامة لغيره. ناصر: اسم يدل على النصر ومناصرة الغير وأيضًا انتصار الشخص المظلوم.

اسم يدل على النصر ومناصرة الغير وأيضًا انتصار الشخص المظلوم. ناجي: يدل على النجاة من الظلم والأشياء المخيفة، وهو شخص يمكنه النجاة من كارثة يتعرض لها.

يدل على النجاة من الظلم والأشياء المخيفة، وهو شخص يمكنه النجاة من كارثة يتعرض لها. ناثر: اسم مشتق من النثر وهو شخص ماهر في الكتابة، كما أن له معنى آخر وهو الشخص الذي يقوم بنثر الورد والروائح العطرة المميزة.

اسم مشتق من النثر وهو شخص ماهر في الكتابة، كما أن له معنى آخر وهو الشخص الذي يقوم بنثر الورد والروائح العطرة المميزة. نابغ: اسم يدل على الذكاء والنبوغ والتفوق.

اسم يدل على الذكاء والنبوغ والتفوق. نجم: مشتق من اسم النجوم المنتشرة في السماء، والتي تبعث الضوء واللمعة الصافية.

مشتق من اسم النجوم المنتشرة في السماء، والتي تبعث الضوء واللمعة الصافية. نبال: يدل على صفة النبل والكرم والشهامة وهو اسم مشتق من اسم نبيل.

يدل على صفة النبل والكرم والشهامة وهو اسم مشتق من اسم نبيل. نهاد: يدل على المكانة الراقية والعالية، ومن الممكن أن يكون اسم ولد أو بنت.

يدل على المكانة الراقية والعالية، ومن الممكن أن يكون اسم ولد أو بنت. نائل: اسم نائل هو اسم مشتق من فعل نال؛ فهو يدل على صاحب الحظ المميز الذي ينال ما يسعى له دائمًا.

اسم نائل هو اسم مشتق من فعل نال؛ فهو يدل على صاحب الحظ المميز الذي ينال ما يسعى له دائمًا. نديم: النديم هو الشخص المهذب الراقي اللبق، ويشير أيضًا إلى الصاحب الجيد والرفيق دومًا لأصحابه.

النديم هو الشخص المهذب الراقي اللبق، ويشير أيضًا إلى الصاحب الجيد والرفيق دومًا لأصحابه. نجاح: هو اسم مأخوذ من صفة النجاح؛ لذلك يوحي دائمًا بالطموح والتفوق، ويشير إلى تحقيق ما يسعى إليه صاحبه.

هو اسم مأخوذ من صفة النجاح؛ لذلك يوحي دائمًا بالطموح والتفوق، ويشير إلى تحقيق ما يسعى إليه صاحبه. نجد: يحمل اسم نجد أكثر من معنى؛ فهو يعني الشخص الشهم الذي يبادر دائمًا بمساعدة غيره، كما أنه يشير إلى المكان الخالي من جميع الأشجار.

يحمل اسم نجد أكثر من معنى؛ فهو يعني الشخص الشهم الذي يبادر دائمًا بمساعدة غيره، كما أنه يشير إلى المكان الخالي من جميع الأشجار. نبيه: اسم عربي أصيل ومعناه الشخص الفطن شديد الذكاء سريع الفهم والبديهة.

أسماء أولاد بحرف النون أجنبية

بعد أن تناولنا قائمة كبيرة من أسماء أولاد بحرف النون عربية، سوف نتعرف معكم على قائمة تتضمن أسماء أولاد بحرف النون أجنبية؛ حيث توجد فئة كبيرة من السيدات والأمهات ممن يفضلن اختيار الأسماء الأجنبية التي تحمل معاني مميزة؛ حيث يكون الاسم جديد ومميز وغير منتشر مثل باقي الأسماء، وإليكم قائمة من أفضل أسماء الأولاد الأجنبية التي تبدأ بحرف النون:

ناي: اسم معناه يدل على الحزن والصوت الناعم الصادر من آلة العزف المعروفة بالناي.

اسم معناه يدل على الحزن والصوت الناعم الصادر من آلة العزف المعروفة بالناي. نوبل: اسم يعني الارستقراطية، وهو اسم من أصل لاتيني مأخوذ من اسم ألفريد نوبل.

اسم يعني الارستقراطية، وهو اسم من أصل لاتيني مأخوذ من اسم ألفريد نوبل. نورمي: اسم يدل على حب الحيوانات؛ فهو يعني الحديقة، وأيضًا هو مكان يتم فيه رعي الحيوانات في مكان معين من المزرعة.

اسم يدل على حب الحيوانات؛ فهو يعني الحديقة، وأيضًا هو مكان يتم فيه رعي الحيوانات في مكان معين من المزرعة. نولان: اسم يعني الشجاعة والقوة ويدل على الحماس، وهو من أصل إيرلندي.

اسم يعني الشجاعة والقوة ويدل على الحماس، وهو من أصل إيرلندي. نيال: اسم ذو أصل إيرلندي بمعنى السحاب، ويمكن تسميته للذكور والإناث.

اسم ذو أصل إيرلندي بمعنى السحاب، ويمكن تسميته للذكور والإناث. نيشان: اسم أجنبي قديم من أصل أرمني، ومن الممكن كتابته هكذا "نشان" ويعني العلامة أو الإشارة.

اسم أجنبي قديم من أصل أرمني، ومن الممكن كتابته هكذا "نشان" ويعني العلامة أو الإشارة. نيهار: يحمل اسم نيهار معنيان مختلفان؛ فهو يدل على سطوع الشمس في النهار، كما يدل أيضًا على الندى المتساقط والضباب.

يحمل اسم نيهار معنيان مختلفان؛ فهو يدل على سطوع الشمس في النهار، كما يدل أيضًا على الندى المتساقط والضباب. نارمر: يعتبر اسم فرعوني قديم ويدل على الشخص القوي الشجاع الذي يحب المغامرات.

يعتبر اسم فرعوني قديم ويدل على الشخص القوي الشجاع الذي يحب المغامرات. نيمار: اسم يدل على الشجاعة والقوة والجرأة؛ حيث أنه مشتق من اسم النمر nimar.

اسم يدل على الشجاعة والقوة والجرأة؛ حيث أنه مشتق من اسم النمر nimar. نهلان: اسم يعني منبع المياه وهو يصلح للإناث والذكور.

اسم يعني منبع المياه وهو يصلح للإناث والذكور. نبراس: هو اسم قديم ولكن ذو أصل أجنبي وله أكثر من معنى؛ فهو يعني المصباح المضيء، كما أنه اسم من أسماء الأسد أيضًا.

أسماء أولاد بحرف النون من القرآن الكريم

تبحث الكثير من الأمهات الحوامل عن أسماء أولاد تاريخية إسلامية في القرآن الكريم؛ حتى تكون أسماء مميزة وذات قيمة ومعنى راقي، ويعتبر القرآن الكريم خير كتاب على وجه الأرض، لذلك فهو خير دليل لنا لاقتباس الأسماء الرائعة منه، وفيما يلي سوف نتعرف على الأسماء التي تبدأ بحرف النون التي تم ذكرها في القرآن الكريم:

نجم: اسم مأخوذ من النجم الذي يضيء في السماء، كما توجد سورة في القرآن تسمى النجم.

اسم مأخوذ من النجم الذي يضيء في السماء، كما توجد سورة في القرآن تسمى النجم. نوح: اسم منسوب إلى نبي الله تعالى نوح، وذكرت في القرآن سورة باسمه ويعني البكاء.

اسم منسوب إلى نبي الله تعالى نوح، وذكرت في القرآن سورة باسمه ويعني البكاء. نور: من أجمل الأسماء التي ذكرت في القرآن وأفضلها؛ حيث توجد سورة كاملة باسم النور وتعني الضوء الساطع.

من أجمل الأسماء التي ذكرت في القرآن وأفضلها؛ حيث توجد سورة كاملة باسم النور وتعني الضوء الساطع. نذير: النذير هو من يقوم بتحذير الآخرين وتذكير غيره بالعقاب القائم على أفعالهم.

أسماء أولاد بحرف النون تركية

وبعد أن قمنا باستعراض أسماء أولاد بحرف النون من القران الكريم، حان الآن موعد التعرف على أجمل وأرق الأسماء التركية التي تبدأ بحرف النون للأولاد؛ حيث أن في هذه الفترة انتشرت المسلسلات والدراما التركية بشكل أكبر من ذي قبل، وتعلقت الكثير من السيدات بالأسماء التركية وبدأن بالبحث عن معاني هذه الأسماء، ولذلك جمعنا لكم أفضل قائمة تضم أسماء أولاد بحرف النون تركية:

نْيَار: اسم مشتق من كلمة نار، ويعني النار المحتدة العالية.

اسم مشتق من كلمة نار، ويعني النار المحتدة العالية. نُهَيْر: اسم مذكر ويعني الكثرة والغزارة ومؤنثه نهيرة، وتعني أيضًا الناقة التي لديها حليب كثير.

اسم مذكر ويعني الكثرة والغزارة ومؤنثه نهيرة، وتعني أيضًا الناقة التي لديها حليب كثير. نُورتِين: اسم يدل على الذكرى ويعني تذكار مميز، كما أنه يعتبر اسم غير تقليدي.

اسم يدل على الذكرى ويعني تذكار مميز، كما أنه يعتبر اسم غير تقليدي. نْيهَان: اسم مركب يصلح للإناث والذكور أيضًا، ويعني الشيء الذي يخفى عن الأعين ولا يظهر في العلانية.

أسماء أولاد بحرف النون مسيحية

تعرفنا معكم على أسماء أولاد بحرف النون، وعرفنا منها أسماء من أصل عربي وتركي وأجنبي، وحان الآن موعد أن نتعرف على أسماء أولاد بحرف النون مسيحية حرصًا منا على إرضاء جميع الأشخاص وهوياتهم المختلفة، وتعتبر أجمل أسماء الأولاد المسيحية هي الأسماء التي تبدأ بحرف النون، كما أن هناك العديد من أسماء القديسين المميزة التي تبدأ بالنون، وفيما يلي سوف نتعرف على بعض هذه الأسماء:

ناثان: من أجمل الأسماء المسيحية ويعني عطية الله.

من أجمل الأسماء المسيحية ويعني عطية الله. نيقولاس: اسم مذكر ويعني الشخص المنتصر على أحد كما يعني المنتصر على الشعب.

اسم مذكر ويعني الشخص المنتصر على أحد كما يعني المنتصر على الشعب. ناحوم: يدل على عزاء الله للشخص.

يدل على عزاء الله للشخص. نعمان: اسم يعني النعيم الذي يفرح به صاحبه.

اسم يعني النعيم الذي يفرح به صاحبه. نوح: اسم جميل يدل على الراحة النفسية والاستقرار ومن أهم ما يميزه أنه اسم نبي بحرف النون.

بعد أن تناولنا قوائم جميلة ومختلفة الأصول فيما يخص أسماء أولاد بحرف النون، فلا بد أن ندرك أن أبناءنا وأحفادنا هم أغلى وأعظم ما نملك في الدنيا لذلك يجب التأني وعدم الاستعجال في اختيار أسماءهم، حيث أن لكل منا نصيب من أسمه واختيار اسم غير لائق لطفلك هو نوع من أنواع عقوق الأبناء، لذلك احرص دائمًا على اختيار اسم مميز وذو معنى قيم.