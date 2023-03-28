أسماء أولاد بحرف الهاء جميلة مع معانيها

الولد هو ظل والديه ونتيجة تربيتهم الحسنة له، فهو مستقبل العائلة وكنزهم الأسري، وبه تتحقق أحلامهم وآمالهم، لذا يسعون لتربيته التربية الصالحة وتحقيق أمنياتهم فيه واختيار اسم ذو معنى يليق فيه، ومن أجمل نعم الله علينا عندما يمن علينا بذكر جميل، وأسماء الذكور كثيرة وجميلة، لذا سنطرق في مقالنا لذكر أسماء أولاد بحرف الهاء مع شرح معانيها جميعها.

وقد جاء في كتاب الله عز وجل (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)، ولأن أولادنا نعمة من نعم الله علينا، لذلك جعلهم فرحة أيامنا وحياتنا فواجب علينا أن نجعلهم ذرية صالحة ونحسن استخدام هذه الأمانة التي أنعمها الله علينا من نعمه التي لاتعد ولا تحصى، وقبل كل شيء وجب علينا أن ننسبهم باسم لطيف وجميل ذو معنى محبب إلى النفس وينال رضى الله تعالى.

أسماء أولاد بحرف الهاء

حرف الهاء هو الرقم ستة وعشرون بترتيب حروف اللغة العربية، وهو حرف لطيف خفيف يخرج من أقصى الحلق، يستخدمه الكثير من الآباء في اختيار أسماء أطفال ذكور، لسهولة لفظه وجمال إيقاعه وندرة الأسماء التي تسمى بهذا الحرف، لذا سنعرض عليكم في المقال التالي باقة من أجمل أسماء أولاد بحرف الهاء العربية منها والأجنبية، بالإضافة إلى معانيها الجميلة:

هنيء : الشخص المرفه والمسعد المنتشي من الشراب والطعام.

: الشخص المرفه والمسعد المنتشي من الشراب والطعام. هاد: صوت هدير البحر ومياه السواحل.

صوت هدير البحر ومياه السواحل. هتان: الامطار الخفيفة اللطيفة ودموع الإنسان التي تنزل ببطء وهدوء.

هيف: هو الرجل طويل القامة، من يمتلك جسدا ممشوقا طويلا ويشير معناه أيضا إلى القمر.

الامطار الخفيفة اللطيفة ودموع الإنسان التي تنزل ببطء وهدوء. هو الرجل طويل القامة، من يمتلك جسدا ممشوقا طويلا ويشير معناه أيضا إلى القمر. هادن: اسم من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويدل على الهدنة والهدوء، ويشير إلى فترة الاستراحة والسكينة.

اسم من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويدل على الهدنة والهدوء، ويشير إلى فترة الاستراحة والسكينة. هصور: يعد هذا الاسم من أجمل أسماء أولاد بحرف الهاء، وهو من أسماء حيوان الأسد، ويدل على الشخص المقدام الشجاع والقوي جدا.

يعد هذا الاسم من أجمل أسماء أولاد بحرف الهاء، وهو من أسماء حيوان الأسد، ويدل على الشخص المقدام الشجاع والقوي جدا. هتان: اسم علم مذكر مفخم يعود معناه إلى هطول المطر، ويشير إلى الشخص الذي يبكي بحرقة.

اسم علم مذكر مفخم يعود معناه إلى هطول المطر، ويشير إلى الشخص الذي يبكي بحرقة. هناد: يشير إلى الرجل الشجاع المستعد والمتأهب دوما للقتال، فهو يشحذ سيفه ويعده دائما للمعارك.

يشير إلى الرجل الشجاع المستعد والمتأهب دوما للقتال، فهو يشحذ سيفه ويعده دائما للمعارك. هواد: الاسم جمع لمفرد هادي، وهو الشخص الرزين الحكيم ذو العقل الراجح.

الاسم جمع لمفرد هادي، وهو الشخص الرزين الحكيم ذو العقل الراجح. هاشم: اسم علم مذكر من أسماء أولاد بحرف الهاء، يشير إلى كسر الشيء وتحطيمه إلى فتات وقطع صغيرة جدا.

اسم علم مذكر من أسماء أولاد بحرف الهاء، يشير إلى كسر الشيء وتحطيمه إلى فتات وقطع صغيرة جدا. هدوان: هو السير في طريق الحق والطريق المستقيم ويعني التقوى والصلاح.

هو السير في طريق الحق والطريق المستقيم ويعني التقوى والصلاح. هفال : يعني الشخص اللطيف الرقيق صاحب القلب الطيب والمحب.

: يعني الشخص اللطيف الرقيق صاحب القلب الطيب والمحب. هوزان: هو الشخص الحكيم الفيلسوف وهو أيضا اسم إحدى الفصائل وأنواع الطيور.

هو الشخص الحكيم الفيلسوف وهو أيضا اسم إحدى الفصائل وأنواع الطيور. هيمان: هو الشخص الهائم في الحب من يحب ويعشق بشدة.

أسماء أولاد بحرف الهاء من القرآن

الله عز وجل وضع لنا القرآن الكريم ليفسر لنا كل شيء أبدع في خلقه على الأرض، فما أجمل كلام الله، وما أجمل معانيه، وتلك الأسماء المذكورة في كتابه جل جلاله، فإن كنت تبحث عن أسماء أولاد إسلامية حديثة تليق بالمولود الذكر الجديد بحرف الهاء، فإليك قائمة من أجمل الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم

هاروت: من أسماء أولاد بحرف الهاء والتي تعد أسماء عربية قديمة جدا، والتي ذكرت في القرآن الكريم، وهو اسم أحد ملوك السحر الذي نزل ليعلم الناس السحر.

من أسماء أولاد بحرف الهاء والتي تعد أسماء عربية قديمة جدا، والتي ذكرت في القرآن الكريم، وهو اسم أحد ملوك السحر الذي نزل ليعلم الناس السحر. هارون: اسم علم مذكر عبري وهو من أصول عربية سمي به النبي هارون عليه السلام شقيق سيدنا موسى عليه السلام والذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.

اسم علم مذكر عبري وهو من أصول عربية سمي به النبي هارون عليه السلام شقيق سيدنا موسى عليه السلام والذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. هريرة: اسم عربي قديم من أسماء الذكور ويطلق هذا الاسم على القط، وهو اسم الصحابي الجليل أبا هريرة ويعني صغير.

اسم عربي قديم من أسماء الذكور ويطلق هذا الاسم على القط، وهو اسم الصحابي الجليل أبا هريرة ويعني صغير. همام: اسم عربي الاصل من أسماء أولاد بحرف الهاء يشير إلى الشخص الشجاع صاحب الإصرار والعزيمة والإرادة في قضاء حوائج الناس.

اسم عربي الاصل من أسماء أولاد بحرف الهاء يشير إلى الشخص الشجاع صاحب الإصرار والعزيمة والإرادة في قضاء حوائج الناس. هلال: الهلال هو القمر أول أيام ظهوره ويعني باللغة العربية وقواميسها أول أيام ظهور الشيء وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانت تهلل وتبتهج فرحا وسعادة عند ظهور القمر.

الهلال هو القمر أول أيام ظهوره ويعني باللغة العربية وقواميسها أول أيام ظهور الشيء وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانت تهلل وتبتهج فرحا وسعادة عند ظهور القمر. هجرس: اسم عربي من الأسماء القديمة جدا في اللغة العربية، وهو يعني صغير الثعلب أو الدب ويعني أيضا القرد.

أسماء أولاد بحرف الهاء أجنبية

تطول باقة الأسماء الحديثة الأجنبية التي دخلت عالمنا العربي مؤخرا، من هذه الأسماء المميزة مجموعة من أسماء أولاد بحرف الهاء، يختارها الكثير من الآباء الذين ينتظرون مولودهم الجديد إليكم البعض منها

هاري: اسم علم من أصل أجنبي ويعني قائد الجيش ومن يحمي الأهل والديار وهو اسم يدل على القوة والشجاعة.

اسم علم من أصل أجنبي ويعني قائد الجيش ومن يحمي الأهل والديار وهو اسم يدل على القوة والشجاعة. هازار: اسم مذكر اجنبي من أسماء أولاد بحرف الهاء وهو من أصول تركية، وينسب إلى أحد القبائل التركية التي استوطنت بالقرب من بحر قزوين، ويطلق الاسم أيضا على الإناث.

اسم مذكر اجنبي من أسماء أولاد بحرف الهاء وهو من أصول تركية، وينسب إلى أحد القبائل التركية التي استوطنت بالقرب من بحر قزوين، ويطلق الاسم أيضا على الإناث. هارفي: اسم فرنسي الأصل ويدل على الشجاعة والإقدام ويعني في اللغة العربية المعركة القوية.

اسم فرنسي الأصل ويدل على الشجاعة والإقدام ويعني في اللغة العربية المعركة القوية. هارلان: اسم ألماني الأصل من أسماء أولاد بحرف الهاء، يشير إلى الأرض الصخرية الصلبة ويطلق الاسم على الذكور والإناث أيضا.

اسم ألماني الأصل من أسماء أولاد بحرف الهاء، يشير إلى الأرض الصخرية الصلبة ويطلق الاسم على الذكور والإناث أيضا. هارلين: اسم علم انكليزي الأصل يطلق على الذكور والإناث ويعني باللغة العربية الأرض الرمادية وأرض المعارك الكبرى.

اسم علم انكليزي الأصل يطلق على الذكور والإناث ويعني باللغة العربية الأرض الرمادية وأرض المعارك الكبرى. هاريسون: يطلق على اسم ابن حاكم المنزل وابن حاكم القصر وابن الملك، ويعني الأمير أو ولي العهد.

أسماء أولاد مسيحية بحرف الهاء

الكثير من الآباء الذين ينتمون للديانة المسيحية يبحثون عن أسماء تنتمي لديانتهم وثقافتهم، لذا يفضلون اختيار أسماء أولاد بحرف الهاء من الدين المسيحي، هنا سنذكر مجموعة من الأسماء المسيحية مع ذكر معانيها

هاروتيون: تحريف لاسم هاروت وهو من أسماء القديسين.

تحريف لاسم هاروت وهو من أسماء القديسين. هنري: يطلق الاسم على حاكم الولاية او المنزل المميز الخاص به

يطلق الاسم على حاكم الولاية او المنزل المميز الخاص به هاكوب : يعني اللفظ الأرمني من اسم يعقوب، ومعناها الذي يخلف الآخر ويتبعه.

: يعني اللفظ الأرمني من اسم يعقوب، ومعناها الذي يخلف الآخر ويتبعه. هارفي: هو من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويشير الاسم إلى المعركة القوية.

هو من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويشير الاسم إلى المعركة القوية. هاري: هو الشخص الذي يحمي المنزل ويشير إلى قائد الجيش.

هو الشخص الذي يحمي المنزل ويشير إلى قائد الجيش. هارين: هو أرض الجيش أو الأرض الرمادية.

هو أرض الجيش أو الأرض الرمادية. هيرمان: يشير الاسم إلى رجل الجيش والمحارب القوي.

يشير الاسم إلى رجل الجيش والمحارب القوي. هارلان: يعني الاسم الأرض الصخرية

يعني الاسم الأرض الصخرية هنس: من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويعني هبة الله، وهو الصيغة المختصرة لاسم جونثان.

من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويعني هبة الله، وهو الصيغة المختصرة لاسم جونثان. هارمون: يدل الاسم على رجل الجيش أو المحارب والمقاتل.

أسماء أولاد بحرف الهاء مصرية

اذا كنت من مصر العربية، ومتمسك بالعادات والتقاليد في وطنك، وتريد اختيار أسماء أولاد بحرف الهاء من الأسماء المصرية الجميلة المتداولة، إليك أظرف الأسماء ومعانيها في هذه القائمة

هائل: اسم فاعل للفعل هال، ومعنى الاسم من أخاف وأفزع.

اسم فاعل للفعل هال، ومعنى الاسم من أخاف وأفزع. هائم: اسم مصري مذكر من أسماء اولاد بحرف الهاء ويعني الشخص التائه والضائع.

اسم مصري مذكر من أسماء اولاد بحرف الهاء ويعني الشخص التائه والضائع. هاجد: اسم فاعل من فعل هجد، من أسماء أولاد بحرف الهاء ويشير للشخص النائم.

أسماء أولاد بحرف الهاء عربية

يفضل الكثير من الآباء اللجوء إلى اللغة العربية وقواميسها في اختيار أسماء أولاد بحرف الهاء قديمة، وذات معاني قيمة ومعبرة، إليكم باقة من هذه الأسماء مع شرح كافي ومعبر عن معانيها العربية الجميلة

هادي: اسم علم مذكر عربي الأصل، من أسماء أولاد بحرف الهاء، يشتق من كلمة هدى التي تعني في قواميس اللغة العربية الواعظ أو المرشد إلى الطريق الصحيح، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم بقوله تعالى (وما أنت بهادي العميعن ضلالته فإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون). صدق الله العظيم

اسم علم مذكر عربي الأصل، من أسماء أولاد بحرف الهاء، يشتق من كلمة هدى التي تعني في قواميس اللغة العربية الواعظ أو المرشد إلى الطريق الصحيح، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم بقوله تعالى (وما أنت بهادي العميعن ضلالته فإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون). صدق الله العظيم هاد: اسم مذكر من أسماء أولاد بحرف الهاء، وهو من أصول عربية، يشير إلى صوت البحر الهادي أو ماء السواحل، وقد ذكر في القرآن الكريم في قوله جل جلاله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

اسم مذكر من أسماء أولاد بحرف الهاء، وهو من أصول عربية، يشير إلى صوت البحر الهادي أو ماء السواحل، وقد ذكر في القرآن الكريم في قوله جل جلاله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هشام: اسم عربي يشير إلى الضعف والرقة في بعض الأوقات، وهو الرجل المكسور أو الرجل الذي أوشك على السقوط.

اسم عربي يشير إلى الضعف والرقة في بعض الأوقات، وهو الرجل المكسور أو الرجل الذي أوشك على السقوط. هيثم: من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويدل الاسم على صغار النسر أو الصقر وهو اسم جميل قريب من القلب ومحبب جدا للفظ.

أسماء أولاد بحرف الهاء تركية

يبحث الكثير من الآباء عن التميز في اختيار أسماء أبنائهم الذكور، لذا يلجؤون للأسماء الحديثة والمعاصرة والغير مطروقة، في هذه الفقرة سنذكر لكم قائمة من أجمل أسماء أولاد بحرف الهاء من الثقافة التركية، واخترنا لكم الأسماء التركية حصراً، بما أن تركيا بلد إسلامي وثقافاتها إسلامية

هازار: اسم علم مذكر تركي الأصل ويعود الاسم إلى أحد القبائل التركية التي كانت تتواجد بالقرب من بحر قزوين.

اسم علم مذكر تركي الأصل ويعود الاسم إلى أحد القبائل التركية التي كانت تتواجد بالقرب من بحر قزوين. هيفار: من الأسماء التركية اللطيفة من قائمة أسماء أولاد بحرف الهاء، والتي تعني الليل.

من الأسماء التركية اللطيفة من قائمة أسماء أولاد بحرف الهاء، والتي تعني الليل. هوزن: اسم تركي يشير إلى الغبار.

اسم تركي يشير إلى الغبار. هفرون: من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويشير الاسم إلى النهار.

من أسماء أولاد بحرف الهاء، ويشير الاسم إلى النهار. هوري : يدل الاسم على الحوري أو الملك.

: يدل الاسم على الحوري أو الملك. هيف: من الأسماء التركية المميزة جدا من أسماء أولاد بحرف الهاء، وتشير إلى القمر وجماله المبدع

من الأسماء التركية المميزة جدا من أسماء أولاد بحرف الهاء، وتشير إلى القمر وجماله المبدع هيفين: اسم تركي يشير إلى الأمل والحلم الجميل.

في ختام مقالنا نقول، إن تسمية الأبناء واجب وفن علينا إتقانه، وذكرنا سابقا قائمة تطول من أسماء أولاء بحرف الهاء، نتمنى أن تجدوا ما ترغبون به، وأمنياتنا بحياة سعيدة للمولود الجديد.