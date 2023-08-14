إذا كنت تبحث عن قائمة أسماء أولاد حلوة وفخمة، فأنت في المكان الصحيح، إذ قمنا يجمع قائمة مميزة من أجدد الأسماء مرفقة مع معانيها،انتقي من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك.

أسماء أولاد حلوة وفخمة

عمر

زياد

جاد

فارس

طارق

عبدالله

حسين

يوسف

كريم

سامي

أسامة

ناصر

محمود

ريان

أحمد

محمد

ريمون

ليث

كمال

جواد

أسماء جميلة وحلوة للأولاد

ريمي

ميكيل

جيسون

كيان

آدم

يوسف

ليان

زياد

جاد

سامي

ميلان

نور

كريم

ريان

ليث

مايكل

إيلياس

رافاييل

أليكس

ماكس

اسماء اولاد نادرة

أبيل يعني اسم أبيل الشخص الجميل.

نوفل يعني اسم نوفل الخص المعطاء.

ساهر يعني اسم ساهر المتأخر في النوم.

ملهم يعني اسم ملهم مشتق من الإلهام.

لؤي يعني اسم لؤي الثور الوحشي.

تيام يعني اسم تيام ذهاب العقل من شدة الهوى.

براء يعني اسم براء الشخص السليم من الأسقام.

بشر يعني اسم بشر الشخص طليق الوجه.

داغر يعني اسم داغر المهاجم بقوة.

معاذ يعني اسم معاذ الشخص المُحصن بالله.

نيروز يعني اسم نيروز مشتق من عيد الربيع.

رائف يعني اسم رائف مشتق من الرأفة والرحمة.

تائب هو اسم مشتق من التوبة وهو الطائع.

أسمر يعني اسم أسمر اللون الأسمر.

باهي يعني اسم باهي شديد الجمال.

يامن يعني اسم يامن المبارك والميمون.

دالي يعني اسم دالي العنب الأسود.

آسر يعني اسم آسر هو القوي الشديد.

ذو الفقار يعني اسم ذو الفقار هو اسم سيف.

ثائر يعني اسم ثائر هو مُعلن الثورة.

اسماء اولاد من الجنة

بلال

يحيى

صالح

جاد

جلال

جبرائيل

ذاكر

تائب

بسام

جاسر

براء

صابر

كاظم

جهاد

أسماء أولاد عربية أصيلة

محمد

أحمد

علي

حسن

حسين

عبدالله

عبدالرحمن

عبدالعزيز

مصطفى

خالد

أيمن

فارس

عمر

يوسف

طارق

خليل

رامي

جمال

ناصر

مجدي

اسماء اولاد أميرية

أرسلان :الفتى الشجاع المقدام الذي لا يهاب أحداً إلا الله.

:الفتى الشجاع المقدام الذي لا يهاب أحداً إلا الله. زاجل: لعسكري القائد.

لعسكري القائد. أمير : ابن الملك الصغير.

: ابن الملك الصغير. صهيب: الشخص الذي لون شعره يميل إلى اللون الأحمر

الشخص الذي لون شعره يميل إلى اللون الأحمر براء: الشخص الذى شُفي من مرض ما.

الشخص الذى شُفي من مرض ما. أشهم: من الشهامة وعزة النفس.

من الشهامة وعزة النفس. آفاق: الشخص المثقف واسع المعرفة

الشخص المثقف واسع المعرفة بجاد: ملابس مخططة من الملابس العربية.

ملابس مخططة من الملابس العربية. حيدر: من أسماء الأسد ويعني الشخص الشجاع.

من أسماء الأسد ويعني الشخص الشجاع. مصعب : الشيء العسير

: الشيء العسير حمزة: الشخص الشجاع الأسد.

الشخص الشجاع الأسد. راشد: الذي يتبع الحق والهدى

الذي يتبع الحق والهدى معاذ: الشخص المحصن.

الشخص المحصن. مداح: الذي يتمتع بالسيرة الطيبة بين الناس.

الذي يتمتع بالسيرة الطيبة بين الناس. حامز: خفيف الروح.

خفيف الروح. أحيل: الملك أو الحاكم العظيم.

الملك أو الحاكم العظيم. بندر: المدينة الكبيرة.

المدينة الكبيرة. أريز: الشخص الخلوق المحترم.

الشخص الخلوق المحترم. البهاء: الجيد والظريف.

الجيد والظريف. آقاع: الشخص صاحب السلطة والمكانة الرفيعة في المجتمع

الشخص صاحب السلطة والمكانة الرفيعة في المجتمع باهي: الخير واللطيف.

كتالوج اسماء اولاد

فاروق

جابر

منصور

حمد

رائف

نايف

غياث

نوفل

زبير

فراس

إلهامي

عصام

رشاد

خليفة

أمير

جاسم

جواد

مشعل

سراج

صقر

طه

تائب

صابر

بشر

حامد

جود

إحسان

عبادة

إسلام

إيمان

بلال

اسماء اولاد اسلامية