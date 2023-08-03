قبل أن تختار اسم مولودك، اطلع أولاً على قائمة أسماء أولاد من القرآن والصحابة جديدة ونادرة مميزة، وانتقي من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك، إذ قمنا يجمع قائمة طويلة من أجدد الأسماء مرفقة مع معانيها، فقط تابعي القراءة.

اسماء اولاد من القران والصحابة

فيما يلي بعض أسماء الأولاد المأخوذة من القرآن الكريم والصحابة:

أسماء أولاد من القرآن

1. آدم

2. إدريس

3. نوح

4. هود

5. صالح

6. إبراهيم

7. إسماعيل

8. إسحاق

9. يعقوب

10. يوسف

11. أيوب

12. ذو الكفل (ذو الكفل هو اسم ذكر في القرآن، ولكن ليس هناك معلومات كثيرة عنه)

13. شعيب

14. داود

15. سليمان

16. يونس

17. زكريا

18. يحيى

19. عيسى

20. موسى

21. هارون

أسماء أولاد من الصحابة

1. أبو بَكر الصِّدِّيق

2. عمر بن الخطاب

3. عثمان بن عفَّان

4. علي بن أبي طالب

5. طلحة بن عبيد الله

6. الزبير بن العوام

7. سعد بن أبي وقاص

8. سعيد بن زَيد

9. سلمان الفارسي

10. بلال بن أبي بكر

11. أبو هريرة

12. أبو هريرة

13. خالد بن الوليد

14. أبو بكر الصديق

أسماء مسلمة وجميلة

فيما يلي إليك بعض الأسماء المسلمة الجميلة والتي يمكن أن تكون مناسبة للأولاد:

1. محمد

2. أحمد

3. عبدالله

4. عبدالرحمن

5. علي

6. حسن

7. حسين

8. يوسف

9. عمر

10. زيد

11. عبدالوهاب

12. ناصر

13. رضوان

14. إياد

15. مؤيد

16. حكم

17. أمجد

18. نصر

19. سليم

20. سعيد

21. جلال

22. طارق

23. وسام

24. حافظ

25. رشيد

اسماء اولاد حلوة وفخمة

تيمور يعني اسم تيمور هو أحد أسماء الملوك القدماء.

رافع يعني اسم رافع هو النور الساطع.

اكر يعني اسم ذاكر أسماء أولاد من الجنة ومعناه كثير الذكر لله.

حبيب يعني اسم حبيب الشخص المحبوب من الجميع.

صفي يعني اسم صفي هو الشخص النقي.

صفوان يعني اسم صفوان الصخر الأملس.

كريم يعني اسم كريم الشخص المعطاء.

زهير يعني اسم زهير نوع الشجر المتفتح.

ضرغام يعني اسم ضرغام الأسد أو الشجاع.

ريان يعني اسم ريان المرتوي بعد العطش.

فيصل يعني اسم فيصل الفاصل بين الحق والباطل.

هارون يعني اسم هارون الهر المشتق من القطة.

حازم يعني اسم حازم الشخص الذي يفصل في الأمور بشدة.

آدم يعني اسم آدم الشخص ذو الأخلاق الحميدة.

باسل يعني اسم باسل هو الرجل الشجاع.

رضوان يعني اسم رضوان دائم الرضا والقناعة.

يامن يعني اسم يامن صاحب اليمن والبركات.

أبسم يعني اسم أبسم دائم الابتسامة.

تميم يعني اسم تميم هو الرجل ذو الخلق.

ملهم يعني اسم ملهم هو الدال على فعل الخير.

فاهد يعني اسم فاهد هو الذي يقوم بأشياء جميلة للآخرين.

أسماء أولاد الأنبياء

فيما يلي بعض أسماء أولاد الأنبياء التي ذُكرت في القرآن الكريم:

1. قابيل - ابن آدم

2. هابيل - ابن آدم

3. شيث - ابن آدم

4. إسحاق - ابن إبراهيم

5. إسماعيل - ابن إبراهيم

6. يعقوب - ابن إسحاق (إسرائيل)

7. يوسف - ابن يعقوب

8. شعيب - ابن من أنبياء مدين

9. أيوب - نبي الصبر

10. ذو الكفل - نبي غير معروف في القرآن

11. يونس - نبي الحوت

12. إلياس - نبي مشهور بالمعجزات

13. اليسع - نبي من بني إسرائيل

14. داود - نبي وملك

15. سليمان - نبي وملك

16. إسماعيل - ابن إبراهيم

17. آزر - والد إبراهيم

18. إسحاق - ابن إبراهيم

19. موسى - نبي الله ومرسل

20. هارون - نبي الله وأخو موسى

21. يوشع - خليفة موسى

22. داود - نبي وملك

23. سليمان - نبي وملك

24. يحيى - نبي الله وابن زكريا

25. عيسى - نبي الله

كتالوج اسماء اولاد

1. محمد

2. أحمد

3. عبدالله

4. عبدالرحمن

5. يوسف

6. علي

7. عمر

8. زيد

9. حسين

10. حسن

11. مصطفى

12. أمجد

13. ريان

14. جهاد

15. طارق

16. سامي

17. ناصر

18. رامي

19. عماد

20. كريم

21. فهد

22. طلال

23. مجد

24. حافظ

25. ليث

اسماء اولاد 2023 من القران

فيما يلي إليك بعض الأسماء المأخوذة من القرآن الكريم والتي يمكن أن تكون مناسبة للأولاد:

1. آدم

2. إدريس

3. نوح

4. يونس

5. إبراهيم

6. إسماعيل

7. إسحاق

8. موسى

9. هارون

10. يوسف

11. أيوب

12. زكريا

13. يحيى

14. عيسى

15. لوط

16. يوسف

17. أسامة

18. ذو الكفل

19. سليمان

اسماء ذكور اسلامية نادرة

فيما يلي إليك بعض الأسماء الذكور الإسلامية النادرة:

1. آفاق

2. أذهان

3. إشراق

4. أنسام

5. إيلاف

6. جواد

7. حازم

8. خازن

9. داهر

10. رشاد

11. ساهر

12. شاكر

13. طارق

14. عابد

15. فايز

16. قيس

17. ليث

18. مالك

19. نادر

20. همام