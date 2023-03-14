أسماء أولاد فخمة ملكية جميلة مع معانيها

إذا كنت تشعر بالحيرة في اختيار اسم طفلك يمكننا أن نساعدك قليلًا، حيث أننا قمنا بحصر عدة أسماء أولاد فخمة ملكية متنوعة، والتي نؤكد لك أنك سوف تجد ما تناسب ذوقك وتمنحك الرضا عن اختيارك، حيث أن القائمة سوف تضم الكثير من الأسماء من مختلف الدول مثل السعودية وتركيا وغيرها، ولكي تتعرف على ذلك بشيء من التفصيل يمكنك قراءة الفقرات التالية.

أسماء أولاد فخمة ملكية

عندما ترغب في اختيار اسم مميز لطفلك بغض الطرف عما كان حديث أو قديم، فسوف تجد أن هناك عدد لا بأس به من أسماء أولاد فخمة ملكية، ولذلك فإن الاختيار لن يكون سهلًا ولكن لمساعدتك فقد قمنا بحصر الأسماء في بعض النقاط التالية:

تمّام: اسم رائع يشير إلى الرجل الذي قد أتمّ عمله للنهاية.

اسم رائع يشير إلى الرجل الذي قد أتمّ عمله للنهاية. عبّاد: اسم يحمل معنى عظيم ويقصد به كثير التعبد لله دون انقطاع.

اسم يحمل معنى عظيم ويقصد به كثير التعبد لله دون انقطاع. فيصل: ويقصد به القادر على الفصل والتفريق بين الحق والباطل.

ويقصد به القادر على الفصل والتفريق بين الحق والباطل. فهد: وهو اسم حيوان يتصف الشجاعة والسرعة، وهو دلالة على امتلاك صاحب الاسم نفس الصفات أيضًا.

وهو اسم حيوان يتصف الشجاعة والسرعة، وهو دلالة على امتلاك صاحب الاسم نفس الصفات أيضًا. آسر: معناه من الأسر، ويدل على الشخص الذي يأسر بقوته جميع أعدائه.

معناه من الأسر، ويدل على الشخص الذي يأسر بقوته جميع أعدائه. فيّاض: اسم جميل يؤخذ معناه من الفيض والكرم، وهو يشير للأشخاص دائمي العطاء.

اسم جميل يؤخذ معناه من الفيض والكرم، وهو يشير للأشخاص دائمي العطاء. إيهاب: اسم قديم ولكنه مميز ويقصد به صانع الخير وواهبه لغيره.

اسم قديم ولكنه مميز ويقصد به صانع الخير وواهبه لغيره. تيم الله: من أكثر الأسماء روعة، وهو العابد ربه باستمرار ويقين.

من أكثر الأسماء روعة، وهو العابد ربه باستمرار ويقين. كيان: اسم يحمل في طياته الطموح، ويعني الشخص الذي ترك ورائه أثر واضح، وهو ذو قيمة.

اسم يحمل في طياته الطموح، ويعني الشخص الذي ترك ورائه أثر واضح، وهو ذو قيمة. جسار: اسم قوي للغاية ويجمل بين معانيه الجرأة، ويقصد به الرجل الشجاع القادر على التقدم.

اسم قوي للغاية ويجمل بين معانيه الجرأة، ويقصد به الرجل الشجاع القادر على التقدم. خالد: وهو من الأسماء المنتشرة في المملكة السعودية، ويعني طول العمر والبركة به.

وهو من الأسماء المنتشرة في المملكة السعودية، ويعني طول العمر والبركة به. رسلان: اسم من الأسماء التي يطلق على الآَسد، ولذلك فهو يشير لصفاته مثل الشجاعة والقوة.

اسم من الأسماء التي يطلق على الآَسد، ولذلك فهو يشير لصفاته مثل الشجاعة والقوة. عز: الرجل صاحب عزة نفس وكرامة.

أسماء أولاد فخمة ملكية بحرف الميم

كثيرًا ما نجد السيدات يتساءلن عن أسماء أطفال ذكور تتسم بالفخامة والرُقي، بالإضافة لكونها تبدأ بحرف الميم وهو منتشر للغاية فهناك الكثير منها، وهنا سوف نستعرض الكثير منها حتى يمكنكِ الاختيار بسهولة، وذلك فيما يلي:

منصور: ويقصد به الشخص الذي قادر على هزيمة جميع أعدائهم، ويكون النصر حليفه طوال حياته.

ويقصد به الشخص الذي قادر على هزيمة جميع أعدائهم، ويكون النصر حليفه طوال حياته. مؤنس: وهو أحد الأسماء التي لها معنى جميل، حيث يعني الرجل الذي يؤنس بصحبته، ومن ناحية أخرى فإنه ينادى به الخدم لأن مهمتهم تقتضي تسلية سيدهم.

وهو أحد الأسماء التي لها معنى جميل، حيث يعني الرجل الذي يؤنس بصحبته، ومن ناحية أخرى فإنه ينادى به الخدم لأن مهمتهم تقتضي تسلية سيدهم. مهدي: وهو يشير لمن رزقه الله الهدى.

وهو يشير لمن رزقه الله الهدى. مناف: وهو يشير لمدى رُقي تعامل الشخص.

وهو يشير لمدى رُقي تعامل الشخص. محجوب: ويعني أن الشخص قد منّ الله عليه بالستر.

ويعني أن الشخص قد منّ الله عليه بالستر. محسن: اسم يجمل معنى عظيم، حيث يدل على أن الشخص يحب الإحسان لكل للمحيطين به، ويرغب في تقديم الخير لهم.

اسم يجمل معنى عظيم، حيث يدل على أن الشخص يحب الإحسان لكل للمحيطين به، ويرغب في تقديم الخير لهم. محفوظ: وبشير في طياته لأن الله قد أفاض على الشخص وحفظه من الوقوع في المعاصي، وكذلك التعرض الأذى.

وبشير في طياته لأن الله قد أفاض على الشخص وحفظه من الوقوع في المعاصي، وكذلك التعرض الأذى. مهران: وهو أحد الأسماء الفارسية الأصل، وبشير الشجاعة والبطولة.

وهو أحد الأسماء الفارسية الأصل، وبشير الشجاعة والبطولة. مندور: ويعد الشخص المسمى بهذا الاسم يمتلك بعض الصفات النادرة، وهو ما يجعله فريد دون شبيه له.

ويعد الشخص المسمى بهذا الاسم يمتلك بعض الصفات النادرة، وهو ما يجعله فريد دون شبيه له. مرتضى: جاء معناه من فعل الرضا، ويعني أن الشخص قد نال رضا ربه وكذلك المحيطين به.

جاء معناه من فعل الرضا، ويعني أن الشخص قد نال رضا ربه وكذلك المحيطين به. مجدي: أُخذ الاسم من المجد وهو يعني السمو وحصول الشخص على قيمة ومكانة عالية.

أُخذ الاسم من المجد وهو يعني السمو وحصول الشخص على قيمة ومكانة عالية. محرز: ويعني الاسم أن الشخص يسعى بشكل دائم للوصول لأهدافه وتحقيقها.

ويعني الاسم أن الشخص يسعى بشكل دائم للوصول لأهدافه وتحقيقها. متولي: وهو من يقوم بتولي أمور من حوله، ويقوم بإنجازها بكل دقة.

وهو من يقوم بتولي أمور من حوله، ويقوم بإنجازها بكل دقة. مجاهد: اسم مميز يشير لأن الشخص يجاهد في سبيل ربه، وفي سبيل التوصل للحق.

اسم مميز يشير لأن الشخص يجاهد في سبيل ربه، وفي سبيل التوصل للحق. مختار: اسم جميل يعني بأن الشخص قد اختياره من قِبل الجميع من حوله، أو انتخابه.

أسماء أولاد فخمة ملكية عربية

الأسماء العربية متنوعة وكثيرة للغاية، بل وجميعها تحمل معاني مميزة، وإن كنت تؤمن أن لكل شخص نصيبًا من اسمه فأنت بالتأكيد سوف تحاول اختيار اسم رائع لطفلك، وهنا سوف نستعرض أسماء أولاد حلوة وفخمة فيما يلي:

علي: ويعد من أكثر الأسماء العربية شيوعًا، ويعني الرفعة في الشأن والعلو ة.

ويعد من أكثر الأسماء العربية شيوعًا، ويعني الرفعة في الشأن والعلو ة. عباس: أحد أسماء الأسد وهو منتشر في البلاد العربية، ويقال أن أصله فارسي.

أحد أسماء الأسد وهو منتشر في البلاد العربية، ويقال أن أصله فارسي. عادل: وهو ما يؤخذ من العدل ويعني أن الشخص ذو أخلاق فاضلة

وهو ما يؤخذ من العدل ويعني أن الشخص ذو أخلاق فاضلة راشد: وهو اسم مميز يشير لما فيه من النضج والعقل.

وهو اسم مميز يشير لما فيه من النضج والعقل. أحمد: أكثر الأسماء انتشاراً بين العرب، وهو الشخص الذي يحمد الله ويشكره باستمرار.

أكثر الأسماء انتشاراً بين العرب، وهو الشخص الذي يحمد الله ويشكره باستمرار. عمر: وهو يشير لأن صاحب الاسم ذو عمر طويل، فضلًا عن أن لديه القدرة على التفريق بين الحق والباطل.

وهو يشير لأن صاحب الاسم ذو عمر طويل، فضلًا عن أن لديه القدرة على التفريق بين الحق والباطل. حسين: ي عد هذا الاسم من الأسماء المنتشرة عند الغرب، ويعني أن صاحبه ذو نظر مميز، وهو وسيم للغاية.

عد هذا الاسم من الأسماء المنتشرة عند الغرب، ويعني أن صاحبه ذو نظر مميز، وهو وسيم للغاية. إلياس: بالرغم من أنه امس قديم إلا أنه انتشر مؤخرًا مرة أخرى فأصبح عصري، وبشير لـ إيليا.

بالرغم من أنه امس قديم إلا أنه انتشر مؤخرًا مرة أخرى فأصبح عصري، وبشير لـ إيليا. إدريس: ويعني الرجل المجتهد، وما يمتلك من مقومات تجعله سيد القوم بأكملهم.

ويعني الرجل المجتهد، وما يمتلك من مقومات تجعله سيد القوم بأكملهم. إمام: ويقصد به القائد أو الرئيس، وبشير لأن حامله يقدر على تحمل المسؤولية.

ويقصد به القائد أو الرئيس، وبشير لأن حامله يقدر على تحمل المسؤولية. سمير: إن كان لك شخص نصيب من اسمه فإن يعني أن الشخص مرح ومحب للمزح والضحك.

إن كان لك شخص نصيب من اسمه فإن يعني أن الشخص مرح ومحب للمزح والضحك. ماهر: قصد به الرجل الشجاع والمبدع في أداء مهامه، والذكي بشكل ملحوظ.

قصد به الرجل الشجاع والمبدع في أداء مهامه، والذكي بشكل ملحوظ. ناصر: وقد أخذ من النصر، ويعني أن الشخص دائم الانتصار في جميع معاركه.

وقد أخذ من النصر، ويعني أن الشخص دائم الانتصار في جميع معاركه. إيمان: ويعني أن الرجل قد أخلص لله عز وجل وآمن به، ويعني أنه شخص تقي.

ويعني أن الرجل قد أخلص لله عز وجل وآمن به، ويعني أنه شخص تقي. قابيل: وهو اسم مميز وفريد حتى في معناه؛ حيث أنه يعني القبول والرضا.

وهو اسم مميز وفريد حتى في معناه؛ حيث أنه يعني القبول والرضا. قاسم: وهو اسم رائع يعني أن الرجل جواد كريم يتشارك ما له مع للمحيطين به بكل رضا.

وهو اسم رائع يعني أن الرجل جواد كريم يتشارك ما له مع للمحيطين به بكل رضا. نديم: وهو اسم جميل ويعني كثرة الرجوع لله، والتوبة بصدق، بالإضافة للإشارة لأنه لبق ومهذب.

أسماء أولاد فخمة ملكية أجنبية

تنتشر الأسماء الأجنبية بشكل أو بأخر، حيث أن هناك فئة ليست قليلة من الأشخاص تميل لها، ولذلك قمنا تجهيز قائمة مبهرة بالكثير من الأسماء تختار من بينها دون الشعور بالحيرة، وهي كما يلي:

أركون: ويعني أن الرجل يمتلك صفات القائد أو الرئيس.

ويعني أن الرجل يمتلك صفات القائد أو الرئيس. جيوم: وهو أحد الأسماء الأجنبية المميزة، حيث يعني أن الشخص شجاع وقادر على مواجهة مصاعبه.

وهو أحد الأسماء الأجنبية المميزة، حيث يعني أن الشخص شجاع وقادر على مواجهة مصاعبه. بيلين: ويشير إلى السهم أو الرمح، مما يعني أن قد يعني الشخص السريع.

ويشير إلى السهم أو الرمح، مما يعني أن قد يعني الشخص السريع. سيفاك: اسم مميز يدل على أن صاحبه يمتلك عينين سوداء مزينة بالحمل.

اسم مميز يدل على أن صاحبه يمتلك عينين سوداء مزينة بالحمل. أبيك: اسم رائع يعني أن الشخص يتميز بوجهه الحسن، المشرق بوضوح.

اسم رائع يعني أن الشخص يتميز بوجهه الحسن، المشرق بوضوح. فريدي: من الأسماء المذهلة التي تحمل بين طياتها السكينة، وتعني أن الشخص يرغب في الحصول السلام.

من الأسماء المذهلة التي تحمل بين طياتها السكينة، وتعني أن الشخص يرغب في الحصول السلام. هارولان: من معانيه هو الأرض الصلبة، ويشير للرجل الذي يمتلك قوة وشجاعة لا مثيل لها.

من معانيه هو الأرض الصلبة، ويشير للرجل الذي يمتلك قوة وشجاعة لا مثيل لها. روبرت: من أكثر الأسماء انتشاراً عند الأجانب وهو يعني الشئ اللامع، ويعني أن الشخص سوف يكون مشهور للغاية.

من أكثر الأسماء انتشاراً عند الأجانب وهو يعني الشئ اللامع، ويعني أن الشخص سوف يكون مشهور للغاية. سالار: ويعني المقام العالي وكذلك المكانة والمناصب السامي، وقد يقصد به القائد.

ويعني المقام العالي وكذلك المكانة والمناصب السامي، وقد يقصد به القائد. أمادي: اسم رائع يقصد به الحرية، وأن الرجل لا تحكمه قيود.

اسم رائع يقصد به الحرية، وأن الرجل لا تحكمه قيود. أديلان: وهو دلالة على الشرف وأن الشخص نبيل ويحمل صفات رائعة تميزه.

وهو دلالة على الشرف وأن الشخص نبيل ويحمل صفات رائعة تميزه. لوان: اسم مميز نظرًا لأنه يشير للضوء اللامع فهو دلالة على شهرة شخصًا ما.

اسم مميز نظرًا لأنه يشير للضوء اللامع فهو دلالة على شهرة شخصًا ما. اليرون: أحد الأسماء المنتشرة أيضًا ويعني أن الشخص يحمل صفات الفرسان الشجعان.

أحد الأسماء المنتشرة أيضًا ويعني أن الشخص يحمل صفات الفرسان الشجعان. هتان: يقصد به نزول حبات المطر الخفيفة، بالإضافة لمعناه في أن الدموع تسيل ببطء.

يقصد به نزول حبات المطر الخفيفة، بالإضافة لمعناه في أن الدموع تسيل ببطء. أركان: وهو أحد الأسماء التي تحمل في معانيها العزة، لذلك كان يطلق على علية القوم وأسيادهم.

وهو أحد الأسماء التي تحمل في معانيها العزة، لذلك كان يطلق على علية القوم وأسيادهم. ايوان: أحد المعاني التي يتم إطلاقها على البيت الواسع، وتشير بأن الشخص كريم يحمل من الجود الكثير.

أحد المعاني التي يتم إطلاقها على البيت الواسع، وتشير بأن الشخص كريم يحمل من الجود الكثير. أوجين: وهو اسم رائع قد يُطلق على الأطفال التي ولدت في عائلات له سلطة ونفوذ، تمتلك النسب المشرف.

وهو اسم رائع قد يُطلق على الأطفال التي ولدت في عائلات له سلطة ونفوذ، تمتلك النسب المشرف. آزر: ويعني أن الرجل مستعد لتقديم المساعدات لكل الناس من حوله، ولا يتأخر عن ذلك مهما كانت الأسباب.

ويعني أن الرجل مستعد لتقديم المساعدات لكل الناس من حوله، ولا يتأخر عن ذلك مهما كانت الأسباب. أيهم: وهو يعني أن الشخص نبيل ويحمل من الكرم، والشهامة ما تؤهله للقب نبيل.

وهو يعني أن الشخص نبيل ويحمل من الكرم، والشهامة ما تؤهله للقب نبيل. فاريس: ويقصد به الأفضلية، حيث أنه يعني أن الشخص تم اختياره بين الكثيرين، وهو المصطفى من بينهم.

ويقصد به الأفضلية، حيث أنه يعني أن الشخص تم اختياره بين الكثيرين، وهو المصطفى من بينهم. لامي: ويقصد نسمات الهواء الرقيقة، وتشير للشخص الرقيق الحساس.

ويقصد نسمات الهواء الرقيقة، وتشير للشخص الرقيق الحساس. لوني: ويعني أن الشخص لديه استعداد مطلق للدخول في المعركة والفوز به.

ويعني أن الشخص لديه استعداد مطلق للدخول في المعركة والفوز به. نالان: وهو أحد أسماء الملوك وبالتحديد الذي يحكم بالعدل والصدق في كافة الأمور.

وهو أحد أسماء الملوك وبالتحديد الذي يحكم بالعدل والصدق في كافة الأمور. كيران: وهو يشير للشعاع المنطلق من الضوء.

وهو يشير للشعاع المنطلق من الضوء. رفيد: ويقصد به مطلق الدعم المساندة، ويعني أن الشخص يدعم غيره ويسانده في كل وقت.

ويقصد به مطلق الدعم المساندة، ويعني أن الشخص يدعم غيره ويسانده في كل وقت. تولان: ويعني الشخص الشجاع الذي يحمل صفات النبلاء.

ويعني الشخص الشجاع الذي يحمل صفات النبلاء. مادي: وهو أحد الأسماء التي تشير على أن الشخص يمتلك مكانة عالية، ويُعرف عنه بالشرف والأمانة.

وهو أحد الأسماء التي تشير على أن الشخص يمتلك مكانة عالية، ويُعرف عنه بالشرف والأمانة. دري: من الأسماء التي ترمز الكنز المدفون، ويعني أن الشخص نادر ويحمل صفات غير منتشرة.

من الأسماء التي ترمز الكنز المدفون، ويعني أن الشخص نادر ويحمل صفات غير منتشرة. رال: أحد أسماء الشجر، ويعني أن الشخص طيب النفس رقيق.

أسماء أولاد فخمة ملكية سعودية

يهتم كل أب وأم باختيار أجمل الأسماء لأبنائهم، ويعرف عن الأشخاص في المملكة أن كثيرًا منهم يحب أن يختار أسماء أولاد الأمراء والملوك، وفيما يلي سوف نستعرض بعضًا منها:

رأفت: وهو يشير لكل معاني الرأفة والرحمة، ويقصد بأن الشخص ذو قلب رحيم.

وهو يشير لكل معاني الرأفة والرحمة، ويقصد بأن الشخص ذو قلب رحيم. رائد: وهو يعني أن الرجل لديه القدرة لمساعدة المحيطين به لزيادة نجاحهم.

وهو يعني أن الرجل لديه القدرة لمساعدة المحيطين به لزيادة نجاحهم. رشاد: ويعني أن الشخص قد منّ الله عليه الاستقامة والهدى.

ويعني أن الشخص قد منّ الله عليه الاستقامة والهدى. عمار: ويعني أن الشخص قوي الإيمان وقلبه مليء وعامر به.

ويعني أن الشخص قوي الإيمان وقلبه مليء وعامر به. راغب: ويعني أن الرجل متمسك بأحلام لن يتنازل عنها، وذلك لتصميمه عليها وسعيه لتحقيقها.

ويعني أن الرجل متمسك بأحلام لن يتنازل عنها، وذلك لتصميمه عليها وسعيه لتحقيقها. عاطف: اسم يعني اللطف وأن الشخص يتعاطف مع المحتاجين من حوله

اسم يعني اللطف وأن الشخص يتعاطف مع المحتاجين من حوله سلمان: ويعني أن الشخص لا يوجد به أي عيوب.

ويعني أن الشخص لا يوجد به أي عيوب. زبير: ويقصد به الرجل القوي، الذي يواجه متاعبه بشجاعة.

ويقصد به الرجل القوي، الذي يواجه متاعبه بشجاعة. سراج: ويقصد به أن الشخص لديه وجه منير.

ويقصد به أن الشخص لديه وجه منير. ساري: ويعني أن الرجل يحب الأسير قليلًا.

ويعني أن الرجل يحب الأسير قليلًا. سامي: ويشير للشخص الذي يمتلك مستوى عالية ومكانة مرموقة.

ويشير للشخص الذي يمتلك مستوى عالية ومكانة مرموقة. زهير: وهو أحد الأسماء المميزة التي تعني أن الشخص طاهر.

وهو أحد الأسماء المميزة التي تعني أن الشخص طاهر. سلطان: وهو أحد الأسماء الرائعة التي تشير للسلطة والحجة.

وهو أحد الأسماء الرائعة التي تشير للسلطة والحجة. سامح: أحد الأسماء التي تعني أن الشخص قادر على مسامحة المحيطين على أخطائهم.

أحد الأسماء التي تعني أن الشخص قادر على مسامحة المحيطين على أخطائهم. شاهر: ويعني أن الرجل يقوم بنشر الخير لكل من حوله.

ويعني أن الرجل يقوم بنشر الخير لكل من حوله. شريف: أحد الأسماء التي تشير المكانة العالية.

أحد الأسماء التي تشير المكانة العالية. صفوان: وهو اسم لنوع من الأحجار الكريمة الغالية، ويشير امتلاك الشخص لكل الصفات النادرة.

أسماء أولاد فخمة ملكية تركية

منذ انتشار المسلسلات التركية في العالم العربي وقد أصبح لدى السيدات رغبة قوية في انتقاء أحد الأسماء التي يحملها أبطالها، وهنا سوف نقوم بسرد باقة مميزة يمكنك الاختيار منها دون حيرة، وهي كما يلي:

دينيز: اسم معروف في تركيا ويعني البحر ويمكن إطلاقه على الرجل والأنثى أيضًا.

اسم معروف في تركيا ويعني البحر ويمكن إطلاقه على الرجل والأنثى أيضًا. أصلان: أحد الأسماء التي تعني أن الشخص يحظى الشجاعة والقوة، وهو لا يخاف من مواجهة أي شيء.

أحد الأسماء التي تعني أن الشخص يحظى الشجاعة والقوة، وهو لا يخاف من مواجهة أي شيء. باريش: ويقصد به الشخص ذو القلب الطيب، ويمنح الأمان لكل المحيطين به

ويقصد به الشخص ذو القلب الطيب، ويمنح الأمان لكل المحيطين به جيفان: اسم رائع ويعني أن الشخص وسيم للغاية، وذو سن مشرق.

اسم رائع ويعني أن الشخص وسيم للغاية، وذو سن مشرق. زلال: وهو اسم لنوع شهير من الأحجار الكريمة، والذي يعرف عنه لونه الأخضر المبهر، وهو يشير للشخص الذي يحمل قلبًا طيب.

وهو اسم لنوع شهير من الأحجار الكريمة، والذي يعرف عنه لونه الأخضر المبهر، وهو يشير للشخص الذي يحمل قلبًا طيب. شيراز: هو اسم مدينة إيرانية، ويطلق على اللبن الصافي حيث أنه يشير لصفاء قلب الشخص.

هو اسم مدينة إيرانية، ويطلق على اللبن الصافي حيث أنه يشير لصفاء قلب الشخص. باران: يعني أن الشخص محارب بطبعه في كل معاركه.

يعني أن الشخص محارب بطبعه في كل معاركه. سيردار: وتلك رتبة عسكرية عالية، وهو بالفعل أحد الأسماء الفخمة ويعني القوة والعظمة.

وختامًا فقد ذكرنا قائمة بأسماء أولاد فخمة ملكية حتى يتسنى لك الاختيار من بينها بهدوء، ولذلك وجب الإشارة بأنه على الوالدين انتقاء اسم مميز يحمل معنى طيب، فقد ذُكر أن الوالدين يحاسبون على الأسماء التي يمنحوها أطفالهم لذلك يجب التأني في اختيارها حيث أمامك فترة الحمل بأكملها لذلك.