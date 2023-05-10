هل أنت من محبي الأسامي الأردنية القديمة والشعبية؟ إذا كنتِ تنتظر مولودتك الجديدة، وتبحث عن أجمل الأسماء الأردنية التي ستختار إحداها لابنتك، فأنت في المكان الصحيح، إليكِ أجمل أسماء بنات أردنية ومعانيها.

اسماء بنات أردنية ومعانيها

ايناس: معنى اسم ايناس الملاطفة الطمأنينة أو اليقين، والإبصار.

معنى اسم ايناس الملاطفة الطمأنينة أو اليقين، والإبصار. ميساء: معنى اسم ميساء هي المتماثلة في مشيها ، ويظهر عليها أثر الجمال.

معنى اسم ميساء هي المتماثلة في مشيها ، ويظهر عليها أثر الجمال. هدى : معنى اسم هدى هي الرشد والطاعة.

معنى اسم هدى هي الرشد والطاعة. جود: معنى اسم جود العطاء، الكرم والسخاء وهو اسم يطلق على أصحاب الأعناق الطويلة الحسنة.

معنى اسم جود العطاء، الكرم والسخاء وهو اسم يطلق على أصحاب الأعناق الطويلة الحسنة. بيان: معنى اسم بيان الدلالة والمنطق الفصيح والحُجَّة والإشراق، والوضوح.

معنى اسم بيان الدلالة والمنطق الفصيح والحُجَّة والإشراق، والوضوح. رحيق: معنى اسم رحيق هو الصافي من خمر الجنة لا يشوبه شائبة.

معنى اسم رحيق هو الصافي من خمر الجنة لا يشوبه شائبة. لمى : معنى اسم سمرة الشفتين ويعد من علامات الجمال عند العرب.

معنى اسم سمرة الشفتين ويعد من علامات الجمال عند العرب. ليلى: معنى اسم ليلى نشوة الخمر أو بداية السكر من الخمر ويعني ايضاً السواد الشديد.

معنى اسم ليلى نشوة الخمر أو بداية السكر من الخمر ويعني ايضاً السواد الشديد. غفران: معنى اسم غفران المسامحة والعفو والرحمة وهو التغطية والإصلاح.

معنى اسم غفران المسامحة والعفو والرحمة وهو التغطية والإصلاح. أسيل: معنى اسم أسيل الشيء الناعم والأملس.

معنى اسم أسيل الشيء الناعم والأملس. بيسان: معنى اسم بيسان قرية فلسطينية إلى الجنوب من بحيرة طبرية.

معنى اسم بيسان قرية فلسطينية إلى الجنوب من بحيرة طبرية. رهف: معنى اسم رهف الرقة واللطافة.

معنى اسم رهف الرقة واللطافة. روان: جمع اسم رانية وهي التي تطيل النظر إلى مَن تُحب أو التي تكون محدقة إلى شيء كثير الجمال دون أن ترمش أجفانها.

جمع اسم رانية وهي التي تطيل النظر إلى مَن تُحب أو التي تكون محدقة إلى شيء كثير الجمال دون أن ترمش أجفانها. مروة: معنى اسم مروة هي أحجار بيضاء اللون وتكون براقة.

أسماء بنات فلسطينية

كرمل

يافا

صفد

مجدل

بيسان

أسماء اردنية بدوية

عنود

نوف

مزنة

مضاوي

جازي

اسماء بنات بدوية عمانية

أبيا: معنى اسم أبيا ذات العزة والعلو.

معنى اسم أبيا ذات العزة والعلو. عقيلة: معنى اسم عقيلة هي الفتاة الذكية.

معنى اسم عقيلة هي الفتاة الذكية. رهف: معنى اسم رهف هي اللطف والرقة.

معنى اسم رهف هي اللطف والرقة. هبة: معنى اسم هبة هدية ووهبة من الله تعالى.

معنى اسم هبة هدية ووهبة من الله تعالى. هدى: معنى اسم هدى هي الطريق المستقيم.

معنى اسم هدى هي الطريق المستقيم. لينا: معنى اسم لينا النخلة قصيرة الجذع، ويشير إلى الفتاة الجميلة.

معنى اسم لينا النخلة قصيرة الجذع، ويشير إلى الفتاة الجميلة. جوان: معنى اسم جوان هو نهر من انهار الجنة، ويشير إلى الفتاة الخجولة والتي يحمر وجهها من الخجل.

أسماء بنات شعبية في الأردن

مرح

مجد

مرام

مرج

مروج

مادلين

ماجدالين

مشيرة

مهجة

مهرة

ميادة

مودة

نوارة

نورا

نهلة

نرجس

نداوي

وجن

وفاء

وله

ورود

وردة

وصال

وجدان

يسرا

يمنى

نغم

انغام

نورية

نادين

ندى

نوف

هاجر

هجير

هبة

هديل

هويدا

هالة

هتان

هتاف

هيفاء

هيام

هلا

وسن

وجد

أسماء بنات اردنية قديمة

ماسا

زينة

فيليا

سلمى

ايلينا

بيرنا

ناديا

لوسيانا

حفصة

رانيا

امارة

سيرين

رينان

ريناتا

ديما

نيكول

رؤيان

كاترينا

مانويلا

نور

يارا

ليليان

مايا

رند

رنيم

لانا

روزاليندا

الاء

تيا

مونيا

افنان

ميرجام

ساندرين

ليندا

سورا

رهف

سيلفيا

ريم

ايفانا

ريما

سابين

ايلا

ايمان

اديلين

سناء

ديلارا

سحر

اسما

بارفين

تاتيانا

مها

سارة

هافانا

بياندا

ديما

عطارة

تيلما

أسماء بنات قديمة ملكية