أكثر ما يشغل بال الأهل منذ لحظة علمهم بقدوم مولود هو الاسم فهي مسؤولية تقع على عاتق الأبوين وتشغل بالهما بشكل كبير، ويحرص أغلب الأهل على اختيار أسماء معروفة ومميزة لأولادهم.

هناك العديد من مشاهير العرب قاموا باختيار أسماء غريبة ومثيرة للجدل لأطفالهم عبر مرّ السنين، وفيما يلي يمكنك اختيار أسماء أبناء المشاهير العرب:

أسماء أبناء المشاهير العرب

أبناء نادين نسيب نجيم

ابنتها اسم هيفين تعني السموات أو الجنان جمع جنة، بينما ابنها اسم جيوفاني نسبة إلى اسم القديس يوحنا وهو في الديانة المسيحية.

أبناء المطربة داليا مبارك

ابنتها الكبرى اسمها ليلي سمر ووابنتها الصغرى اسمها جاز.

أبناء ميريام فارس

طفلها الأول اسم جايدن، ومعنى اسم جايدن هو الحجر الكريم أخضر اللون، وطفلها الثاني ديف.

أبناء رامي عياش وزوجته داليدا

اسم ابنتهما أيانا، وأيانا هو اسم أفريقي يعني الوردة الجميلة.

أبناء سيرين عبد النور

تاليا وكريستيانو .

بنات نانسي عجرم

ميلا هو اسم مشتقٌ من كلمة ميلاغروس أي المعجزة، بينما إيلا فهو اسم أيرلندي يعني ضوء القمر، وليا يعني الفتاة الحزينة.

ابن باسم ياخور

اسم ابن باسم ياخور اسمه روي، وهو اسم فرنسي يعني الملك.

بنات تامر حسني

تاليا وأمايا، واسم تاليا تعني ندى الجنة، أما اسم أمايا فهو اسم يوناني يعني المحبوبة

ابنة دنيا سمير غانم

اسم ابنتها اسم كيلا ومعناه التاج.

ابنة منى زكي والفنان أحمد حلمي

ولي لي يعني نوع من أنواع الزهور.

أبناء الدكتورة خلود

اختارت لتوأمها اسم ليان وليليان، يعني اسم ليان من أصول عربي مشتق من الفعل لان، أما اسم ليليان اسم مشتق من زهرة الليلي.

أسماء أطفال غير عادية لبعض مشاهير هوليوود

دريم: فل نجم الواقع روب كارداشيان.

فل نجم الواقع روب كارداشيان. جيو جريس وداستي روز: أبناء المغني ليل مو.

أبناء المغني ليل مو. خاي: ابن النجمة جيجي حديد ومالك زين.

ابن النجمة جيجي حديد ومالك زين. اكس إيه إي إيه 12: ابن إيلو ماسك.

ابن إيلو ماسك. ألف: ابنة الممثلة ناتالي بورتمان.

ابنة الممثلة ناتالي بورتمان. أبولو بوي فلين، كينغستون جيمس ماكجريجور، زوما نيستا روك: أبناء الموسيقي جوين ستيفاني وجافين روسديل.

أبناء الموسيقي جوين ستيفاني وجافين روسديل. آبل: طفل الممثلة جوينيث بالترو والموسيقي كريس مارتن.

طفل الممثلة جوينيث بالترو والموسيقي كريس مارتن. أوديو ساينس: طفل الممثلة شنين سوسامون.

طفل الممثلة شنين سوسامون. بانجو: ابنة الممثلة راشيل جريفيث.

ابنة الممثلة راشيل جريفيث. بير بليز: طفل الممثلة كيت وينسلت.

طفل الممثلة كيت وينسلت. بلو آيفي والرومي وسير: أطفال بيونسيه وجاي زي.

أطفال بيونسيه وجاي زي. برونكس ماوكلي وجاغر سنو: أطفال المغنية آشلي سيمبسون.

أغرب أسماء بنات المشاهير

آمندا: اسم زهرة نادرة الوجود.

اسم زهرة نادرة الوجود. نورسين: الفتاة ملكة جمال العالم.

الفتاة ملكة جمال العالم. شويكار: الفتاة الطموح والمجتهدة في العمل.

الفتاة الطموح والمجتهدة في العمل. أماليا: الفتاة المحبوبة.

أسماء أولاد المشاهير الأجانب

النجمة بيونسيه اختارت على طفليها التوأم اسمي "سير كارتر" و "رومي"

اختارت على طفليها التوأم اسمي "سير كارتر" و "رومي" المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين اختارت اسم إيلا وألكسندر.

النجمة الأمريكية جانيت جاكسون أنجبت طفلها الأول عيسى وهو اسم عربي من زوجها رجل الأعمال القطري وسام المانع قبل الانفصال.

المطربة شاكيرا وزوجها لاعب فريق برشلونة جيرارد بيكيه علي طفلاهما الأول ميلان أما الطفل الثاني يدعى ساشا.

أنجبا ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا أربعة أولاد أطلقا عليهما أسماء بروكلين جوسيف وروميو جيمس وديفيد وهاربر سيفين وبروكلين Brooklyn

كيم كارداشيان لديها طفلان من كاني ويست اسم البنت نورث أما طفلها سينت.

المغنية البريطانية جيري هاليويل اختارت اسم مونتاغو هورنر وهو الثاني من زوجها كريستيان هورنر.

الثنائي الأمريكي الشهير براد بيت وأنجيلينا جولي أنجبت ابنتها لويز من صديقها الممثل والمخرج غيّوم كانيه وهواسم علم مذكر جرماني الأصل يعني الأمير المحارب الشهير.

المغنية الأميركية السمراء سيارا أنجبت طفلتها الثانية Cienna princess من صديقها لاعب الفوتبول الأمريكي راسل.

أسماء بنات المشاهير الأتراك

توناي Tünay يعني الهادئة

بالين Balın يعني الفتاة المحبوبة.

دورا Dora يعني القمة.

تولين Tülin يعني المراة.

بهار bahar يعني الربيع

سربين Serpin يعني المطر.

هيلين Helin يعني العش.

يشيم Yeşim يعني حجر كريم.

أبناء مشاهير لبنانية وخليجية وسورية