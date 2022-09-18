أسماء بنات بحرف الطاء جميلة وذات معنى راقي

هناك العديد من عمليات البحث عن أسماء بنات بحرف الطاء، ويرجع ذلك إلى جمال تلك الأسماء، بالإضافة إلى سهولة نطقها على اللسان، بجانب معناها الطيب ومصدرها الفخم، وبدلاً من تكبدكم عناء البحث عن أفضل أسماء بنات بحرف ط نحن بحثنا لكم، ووفرنا لكم في هذا المقال أسماء بنات بحرف الطاء عربية وأجنبية وجديدة أيضاً، كما وفرنا لكم المعنى الخاص بتلك الأسماء.

أفضل أسماء بنات بحرف الطاء

جميعنا يحب الأطفال ويكن لهم قدر كبير من الحب واللين ومشاعر التودد والاهتمام، ومن ضمن ذلك الاهتمام هو اهتمام الآباء باختيار أسماء جميلة لهم، فينطلقوا للبحث عن أسماء مميزة ومن ضمن ما يبحثون عنه هو أسماء بنات بحرف الطاء جديدة، وهي الأسماء التي ذكرناها لكم مع معناها في السطور التالية.

أسماء بنات بحرف الطاء من القرآن الكريم

تلك السطور التالية تحتوي على أسماء بنات دينية وردت في القرآن الكريم، والتي يكثر البحث عنها وهي:

طيبة : ويعني المرأة صاحبة الطبع اللين والخلق السمح، وهو واحد من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( كلمة طيبة كشجرة طيبة).

: ويعني المرأة صاحبة الطبع اللين والخلق السمح، وهو واحد من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( كلمة طيبة كشجرة طيبة). طوفان : الطوفان هو اضطرابات تحدث للمياه فتفيض من منبعها لتغرق ما حولها، وهو واحد من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( فأخذهم الطوفان وهم ظالمون).

: الطوفان هو اضطرابات تحدث للمياه فتفيض من منبعها لتغرق ما حولها، وهو واحد من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( فأخذهم الطوفان وهم ظالمون). طوق : وهو لفافة معدن توضع حول العنق لتقيده، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به).

: وهو لفافة معدن توضع حول العنق لتقيده، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به). طامة: الطامة هو يوم اجتماع الناس ليحاسبوا على ما فعلوه، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ( فإذا جاءت الطامة الكبرى).

أسماء بنات بحرف الطاء غريبة

سنجد في الفقرة التالية أسماء البنات ومعانيها كلها مكتوبة ، وذلك فيما يخص الأسماء الغريبة، وهي من الأسماء التي تحمل معنى مميز وهذه الأسماء هي:

طرب : وهو صوت المغنى الذي يسبب استمتاع المستمعين.

: وهو صوت المغنى الذي يسبب استمتاع المستمعين. طروب : وهو يعني الشخص كثير الغناء، أو صاحب الخلق الصبور.

: وهو يعني الشخص كثير الغناء، أو صاحب الخلق الصبور. طوبى : هو اسم واحدة من شجار الجنة، كما أنه يعني الجنة نفسها، وذلك بلغة الهند والحبشة.

: هو اسم واحدة من شجار الجنة، كما أنه يعني الجنة نفسها، وذلك بلغة الهند والحبشة. طيوف : هو اسم يعني الجنون، كما كان يطلق على طيف الشمس، او ريح النسيم الطيبة.

: هو اسم يعني الجنون، كما كان يطلق على طيف الشمس، او ريح النسيم الطيبة. طلحة : هو اسم لشجرة قوية الثبات في الأرض، كما أنها لذيذة الثمار ويستظل بها الناس.

: هو اسم لشجرة قوية الثبات في الأرض، كما أنها لذيذة الثمار ويستظل بها الناس. طاهرة : وهو واحد من اقدم الأسماء، والطاهرة هي التقية المحافظة على نفسها.

: وهو واحد من اقدم الأسماء، والطاهرة هي التقية المحافظة على نفسها. طافية : وهو اسم مأخوذ من لفظ الطفو والفعل يطفو، ويعني صاحبة المكانة العالية والشأن الكبير.

: وهو اسم مأخوذ من لفظ الطفو والفعل يطفو، ويعني صاحبة المكانة العالية والشأن الكبير. طلة : ويعني المرأة الجميلة الجذابة التي يلتفت الجميع لها عندما تحضر.

: ويعني المرأة الجميلة الجذابة التي يلتفت الجميع لها عندما تحضر. طريفة : وهو يعني صاحبة الأسلوب المرح وصانعة البسمة بقولها وفعلها.

: وهو يعني صاحبة الأسلوب المرح وصانعة البسمة بقولها وفعلها. طفيلة: وهو لفظ مصغر من لفظ طفل، وكان واحد من الأسماء كثيرة الاستخدام عند العرب قديماً.

أسماء بنات بحرف الطاء عربية

يوجد عدة أسماء بنات من ثلاث حروف ، ومن ضمنها أسماء تبدأ بحرف الطاء، وهي:

طلا : وهو واحد من الأسماء التي يندر استخدامها، ومأخوذة من فعل يطل، والذي معناه يثار أو يعجب، ويدل الاسم على صاحبة الشخصية الجذابة بطبعها وخلقها.

: وهو واحد من الأسماء التي يندر استخدامها، ومأخوذة من فعل يطل، والذي معناه يثار أو يعجب، ويدل الاسم على صاحبة الشخصية الجذابة بطبعها وخلقها. طمة : وهو واحد من الأسماء التي تتميز بنطق بسيط، والطمة هي التمور الطيبة، او النخل المثمر.

: وهو واحد من الأسماء التي تتميز بنطق بسيط، والطمة هي التمور الطيبة، او النخل المثمر. طلة : وهو من الفعل يطل، ويعني المرأة الظاهرة بجمالها وخصالها، أو الحياة الطيبة المرفهة.

: وهو من الفعل يطل، ويعني المرأة الظاهرة بجمالها وخصالها، أو الحياة الطيبة المرفهة. طاب : وهو لفظ من الماضي الخاص بالفعل يطيب، ويوحي الاسم بالحسن والخصال اللينة السمحة.

: وهو لفظ من الماضي الخاص بالفعل يطيب، ويوحي الاسم بالحسن والخصال اللينة السمحة. طلى: وهو واحد من الأسماء نادرة الاستخدام، والطلي هو صغير الظبي.

أسماء بنات بحرف الطاء مميزة

هناك عدة أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف الطاء، وتتميز بكونها مميزة للغاية، وهذه الأسماء هي:

طعمة : ويعني الاسم الفتاة الجميلة لطيفة التعامل ورقيقة الطباع.

: ويعني الاسم الفتاة الجميلة لطيفة التعامل ورقيقة الطباع. طريم : هو واحد من الأسماء التي تحمل معاني عديدة، فيدل على الفتاة ذات القوام الطويل، كما يدل على السحاب غزير التواجد في السماء والذي يتجمع بشكل متقارب مع بعضه البعض.

: هو واحد من الأسماء التي تحمل معاني عديدة، فيدل على الفتاة ذات القوام الطويل، كما يدل على السحاب غزير التواجد في السماء والذي يتجمع بشكل متقارب مع بعضه البعض. طوزي : وهو خيار مناسب عند البحث عن أسماء بنات بحرف الطاء أجنبية، ويعني النفيس الغالي الذي ليس هناك ثمن يقدر حقه وقيمته.

: وهو خيار مناسب عند البحث عن أسماء بنات بحرف الطاء أجنبية، ويعني النفيس الغالي الذي ليس هناك ثمن يقدر حقه وقيمته. طوسا : وهو أيضاً خيار مناسب عند البحث عن أسماء بنات بحرف الطاء أجنبية، وهو اسم القمر، ويدل على الفتاة صاحبة الوجه الجميل والمظهر الحسن.

: وهو أيضاً خيار مناسب عند البحث عن أسماء بنات بحرف الطاء أجنبية، وهو اسم القمر، ويدل على الفتاة صاحبة الوجه الجميل والمظهر الحسن. طهور : وهو لفظ مأخوذ من النقاء والطهر.

: وهو لفظ مأخوذ من النقاء والطهر. طاطا : وهو لفظ محرف عن تاتينا، ويعني المرأة السمحاء الجميلة، ويعد من الأسماء التي بدأت في الظهور والانتشار.

: وهو لفظ محرف عن تاتينا، ويعني المرأة السمحاء الجميلة، ويعد من الأسماء التي بدأت في الظهور والانتشار. طاقة : وهي مقدرة الانسان، والتي يعجز عن أموره عندما تنفذ.

: وهي مقدرة الانسان، والتي يعجز عن أموره عندما تنفذ. طراف: وهو كلام المرح والتغزل بجميل القول وفصيح الوصف.

أسماء بنات بحرف الطاء من خمس حروف

هناك عدة أسماء بنات من 5 حروف تبدأ بحرف الطاء، وأكثر هذه الأسماء تميزاً هو:

طرفاء : وهو اسم لنوع من الشجر، وتتسم حاملة الاسم بالنعومة والطبع الهادئ.

: وهو اسم لنوع من الشجر، وتتسم حاملة الاسم بالنعومة والطبع الهادئ. طامحة : وهو لفظ من اسم الطموح، ويعني الراغبة في العظيم والعالي والراقي.

: وهو لفظ من اسم الطموح، ويعني الراغبة في العظيم والعالي والراقي. طريلة : وهو اسم قليل الاستخدام، ويعني النجم الساطع المضيء.

: وهو اسم قليل الاستخدام، ويعني النجم الساطع المضيء. طونيا : وهي المرأة الجميلة التي لا يقدر جمالها.

: وهي المرأة الجميلة التي لا يقدر جمالها. طالبة : وهو اسم يعني الطموحة الراغبة في هدف ما.

: وهو اسم يعني الطموحة الراغبة في هدف ما. طلامن : وهو واحد من الأسماء نادرة الاستخدام، وطلامن هي نوع من الخمور.

: وهو واحد من الأسماء نادرة الاستخدام، وطلامن هي نوع من الخمور. طائعة: وهو واحد من الأسماء الدينية المتميزة، ويعني المرأة التي تتميز بالخشوع، او التي لا تخرج عن الطوع.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر أسماء بنات بحرف الطاء مميزة وإسلامية وجديدة، كما ذكرنا لكم المعنى الخاص بتلك الأسماء بالإضافة إلى كافة المعلومات عنها، نرجو أن يكون ما ذكرناه مفيداً لكم.