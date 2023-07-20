إذا كنت تنتظر مولودتك الجديدة، وتبحث عن أجمل الأسماء المحظوظة التي سيختارها الآباء والأمهات الذين يبحثون عن كل ما هو جديد ليختاروا ما يروق لهم عند تسمية المواليد البنات التي تجلب الحظ السعيد والبركة، وليكون لبناتهم نصيباً كبيراً من معاني هذه الأسماء.

أسماء بنات تجلب الحظ السعيد والبركة

كنزي : اسم كنزي يعني الرزق الوفير.

: اسم كنزي يعني الرزق الوفير. كايسي : من أسماء بنات تجلب الحظ السعيد والبركة اسم كايسي يعني الرزانة والعقل الراجح.

: من أسماء بنات تجلب الحظ السعيد والبركة اسم كايسي يعني الرزانة والعقل الراجح. جال : اسم جال يعني الفتاة ذات المكانة الرفيعة.

: اسم جال يعني الفتاة ذات المكانة الرفيعة. شعاع : اسم شعاع يعني يعني الذكاء والاجتهاد وقوة الشخصية والثقة المطلقة بالنفس.

: اسم شعاع يعني يعني الذكاء والاجتهاد وقوة الشخصية والثقة المطلقة بالنفس. لينادرا : اسمٌ لينادرا هو يوناني وهو أنثى الأسد.

: اسمٌ لينادرا هو يوناني وهو أنثى الأسد. بريانا : اسم بريانا يعني الرقة والجمال.

: اسم بريانا يعني الرقة والجمال. لورا : اسم لورا يعني الزهرة أو الهضبة المرتفعة.

: اسم لورا يعني الزهرة أو الهضبة المرتفعة. ميليسا : اسم ميليسا يطلق هذا الاسم على الفتيات اللاتي يمتلكن شخصية قوية.

: اسم ميليسا يطلق هذا الاسم على الفتيات اللاتي يمتلكن شخصية قوية. فيولا : اسم فيولا يعني اللون البنفسجي وهو من الألوان الجميلة الرائعة.

: اسم فيولا يعني اللون البنفسجي وهو من الألوان الجميلة الرائعة. تاليا : اسم تاليا يعني نور الجنة.

أسماء تبعث الأمل

رجا: اسم رجاء يعني الرجاء وهو تمني حدوث الشيء.

اسم رجاء يعني الرجاء وهو تمني حدوث الشيء. آشر: اسم آشر هو غير عربي يعني السعادة والأمل وهو أجمل اسماء بنات قوية الحظ .

اسم آشر هو غير عربي يعني السعادة والأمل وهو أجمل اسماء بنات قوية الحظ . آسيا: اسم آسيا من أصل يوناني، ويعني التفاؤل والحب.

اسم آسيا من أصل يوناني، ويعني التفاؤل والحب. يمنى: اسم يمنى مؤنث عربي هو من الخير الكثير والتحلي بالبركة.

اسم يمنى مؤنث عربي هو من الخير الكثير والتحلي بالبركة. آرزو: اسم آرزو هو هندي الأصل، يعني الفرح والأمل.

اسماء بنات فيها بركة

يمن: اسم يمن من الأسماء الجميلة والرائعة التي تعني الخير والبركة والسعادة.

اسم يمن من الأسماء الجميلة والرائعة التي تعني الخير والبركة والسعادة. نعمة: اسم نعمة من الأسماء الخفيفة الرقيقة التي تدل على الخير واليمن والبركة والرزق الوفير.

اسم نعمة من الأسماء الخفيفة الرقيقة التي تدل على الخير واليمن والبركة والرزق الوفير. بركة: اسم بركة من أجمل أسماء البنات ويعني الخير الرزق الكبير الوفير والزيادة والنماء في كل خير.

أسماء بنات خفيفة ودلع

ريمان.

أجوان.

إلينا.

نادين

تيا.

مزن.

نورا

تالا

جوليا.

لوليا.

رزان.

اسم من أسماء الله يجلب الحظ

مريم: اسم مريم هو من الأسماء الدينية المعروفة وهو اسم السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام جالب للرزق وانتهاء زمن الظلم والفقر.

اسم مريم هو من الأسماء الدينية المعروفة وهو اسم السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام جالب للرزق وانتهاء زمن الظلم والفقر. نور: اسم نور هو الذي يضيء ما حوله، وهو جالبًا للخير والسعادة.

اسم نور هو الذي يضيء ما حوله، وهو جالبًا للخير والسعادة. أحلام: اسم أحلام يعني تمني الشيء وهو اسم جالب لكل ما تتمنى من السعادة والرزق.

أسماء بنات تجلب السعادة

بُشرى: استقبال الأخبار السعيدة أو التبليغ بها.

استقبال الأخبار السعيدة أو التبليغ بها. مرح: اللعب بالأشياء في سعادة.

اللعب بالأشياء في سعادة. ليان: المرأة الجميلة المتفائلة دائمًا وهو أجمل اسماء بنات قوية الحظ .

المرأة الجميلة المتفائلة دائمًا وهو أجمل اسماء بنات قوية الحظ . يمنى: الاستبشار بالخير.

الاستبشار بالخير. نارا: الفرح والسعادة.

الفرح والسعادة. مسرورة : الفرح والسرور.

: الفرح والسرور. جوري : السعادة والفرح.

: السعادة والفرح. بشاير :الأخبار المفرحة.

:الأخبار المفرحة. تهاني : تهنئة الناس بعضهم لبعض بقدوم مناسبة سعيدة كالأعياد والأفراح.

: تهنئة الناس بعضهم لبعض بقدوم مناسبة سعيدة كالأعياد والأفراح. رغدة : العيش في هناء وفرح.

: العيش في هناء وفرح. هنا: السعادة ورغد العيش.

السعادة ورغد العيش. انشراح : انفراج القلب من السعادة المفرطة.

: انفراج القلب من السعادة المفرطة. أمل: الرجاء وتمني الخير.

الرجاء وتمني الخير. هلا: تقال هذه الكلمة عند استقبال الضيف وتقديم الخيرات له.

أسماء تجلب الحظ والرزق

نور: هو الذي يضيء ما حوله، وهو جالبًا للخير والسعادة.

هو الذي يضيء ما حوله، وهو جالبًا للخير والسعادة. أحلام: جمع حلم، وهو من تمني الشيء، وهو اسم جالب لكل ما تتمنى من السعادة والرزق.

جمع حلم، وهو من تمني الشيء، وهو اسم جالب لكل ما تتمنى من السعادة والرزق. شيرين : هو اسم فاسم ارسي الأصل، وهي الفتاة الجميلة التي تملك فائض من كل شيء، وهو اسم جالب للرزق والسعادة.

: هو اسم فاسم ارسي الأصل، وهي الفتاة الجميلة التي تملك فائض من كل شيء، وهو اسم جالب للرزق والسعادة. الاء: معناها النعم، وهي نعم الله التي يرزقها للبشر.

معناها النعم، وهي نعم الله التي يرزقها للبشر. حوراء : اسم حوراء من أسماء لديها حظ قوي للبنات ويعني المرأة البيضاء، وهو اسم زوجة أول الخلق آدم عليه السلام، وهو اسم جالب للرزق والمال.

: اسم حوراء من أسماء لديها حظ قوي للبنات ويعني المرأة البيضاء، وهو اسم زوجة أول الخلق آدم عليه السلام، وهو اسم جالب للرزق والمال. فاطمة: وهو من إتمام الشيء ونهايته، مثل فطام الطفل أي انتهاء رضاعته، وهو جالب للرزق ونهاية زمن الفقر.

وهو من إتمام الشيء ونهايته، مثل فطام الطفل أي انتهاء رضاعته، وهو جالب للرزق ونهاية زمن الفقر. خلود: وهو العمر المديد، وعدم انتهاء الشيء، ومعناه المال الكثير الذي لا ينضب.

وهو العمر المديد، وعدم انتهاء الشيء، ومعناه المال الكثير الذي لا ينضب. مريم: من الأسماء الدينية المشهورة، وهو اسم السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام، وهو اسم جالب للرزق وانتهاء زمن الظلم والفقر.

اسماء بنات قوية وغريبة

تولين: اسم فارسي ومعناه هالة الضوء حول القمر.

اسم فارسي ومعناه هالة الضوء حول القمر. مياسين: النجمة البعيدة.

النجمة البعيدة. نورسين: ضوء القمر.

ضوء القمر. قطوف: قطف من الثمار.

قطف من الثمار. آريا: الشريفة أو النبيلة.

الشريفة أو النبيلة. آيلا: ضوء القمر.

ضوء القمر. ريمان: المكان الشاهق والمرتفع.

المكان الشاهق والمرتفع. قمراء: الليلة المقمرة البيضاء.

الليلة المقمرة البيضاء. نانيس: زهرة فرعونية.

زهرة فرعونية. توفانا: أول قطرات المطر.

أول قطرات المطر. تالة: النخلة الصغيرة.

النخلة الصغيرة. آيسل :ضوء القمر.

:ضوء القمر. أريج: الريح الطيبة.

الريح الطيبة. أرينا: النشيطة والمرحة.

النشيطة والمرحة. شيرمين: الفتاة الخجولة.

الفتاة الخجولة. كارمن: اسم زهرة في إسبانيا.

اسم زهرة في إسبانيا. سيليا: الأرض الخضراء الواسعة.

الأرض الخضراء الواسعة. أرندة : قوة سحرية.

قوة سحرية. دانية: القريبة من العين والقلب.

القريبة من العين والقلب. يمامة: فصيلة من الحمام.

اسماء بنات قوية الشخصية

ياسمين

هيا

هند

زهرة

زكية

مشاعل

نورا