يعتقد بعض الأهالي ان هناك بعض من الأسماء تجلب المال والرزق، ويبحثون عنها بشكل دائم، "البوابة" سنذكر لكم بعض الأسماء التي يعتقد الأهل أنها تجلب الرزق والمال: وهي:
أسماء بنات تجلب الرزق والمال
- لمى: معنى اسم لمى السعادة والحظ الجيد.
- سارة: معنى اسم سارة الثروة والنجاح المادي.
- ريم: معنى اسم ريم الاستقرار المالي والرفاهية.
- زهرة: معنى اسم زهرة الثراء والازدهار.
- نور: معنى اسم نور الإيجابية والتوفيق.
- جود: معنى اسم جود الكرم والسخاء ويشير أيضاً إلى الرزق والنعمة.
- فاطمة: معنى اسم فاطمة مرتبط بالبركة والسعادة.
- سلمى: معنى اسم سلمى السلام والتوفيق ومن المعتقد أنه يمنح الراحة والازدهار.
- حوراء: معنى اسم المرأة البيضاء وهو اسم زوجة أول الخلق آدم عليه السلام ومعناه جالب للرزق والمال.
- فاطمة: معنى اسم فاطمة إتمام الشيء ونهايته مثل فطام الطفل أي انتهاء رضاعته.
- خلود: معنى اسم خلود العمر المديد وعدم انتهاء الشيء، ومعنى المال الكثير الذي لا ينضب.
- هبة: معنى اسم هبة الهدية أو العطية.
- ليلى: معنى اسم ليلى لينة القلب.
- ماسة: معنى اسم ماسة الأحجار الكريمة.
- لؤلؤة: معنى اسم لؤلؤة الجوهرة التي تُستخرج من المحارة في البحر.
- سارة: معنى اسم سارة الأميرة أو السيدة النبيلة،.
- ثروة: معنى اسم ثروة المال الوفير.
- غنى: معنى اسم غنى المال والثروة وغنى النفس وهو من الأسماء التي تجلب الرزق لصاحبها.
- كنزي: معنى اسم كنزي الثروة والثراء.
- أحلام: معنى اسم أحلام طاقة إيجابية كبيرة وهي من الأسماء التي تجلب الرزق لصاحبها.
- أميرة: معنى اسم أميرة من الأسماء الجميلة التي تجلب الخير والرزق لصاحبته.
ما هي الاسماء المحظوظة؟
- جال : الفتاة ذات المكانة الرفيعة.
- فيولا : له معنى اللون البنفسجي وهو من الالوان الرائعة.
- تاليا : نور الجنة.
- كنزي : يجذب الاسم لصاحبته الرزق الوفير.
- كايسي : الرزانة والعقل الراجح.
- جوليا : الفتاة التي تملك طاقة وحيوية.
اسماء بنات قوية الشخصية
- علياء: معنى اسم علياء الفتاة ذات العزة والعلاء والشرف.
- ناديرا: معنى اسم نادرا الفريدة أو النادرة.
- أمل: معنى اسم أمل التفاؤل والحب.
- أميرة: معنى اسم أميرة الفتاة الرقيقة ذات سلطة وحكم تستطيع أن تأمر من حولها.
- مليكة: معنى اسم مليكة القوية ويغني الحاكة والإمبراطورة الصغيرة.
اسماء بنات فيها بركة
- بركة: معنى اسم بركة الرزق الوفير والزيادة والنماء في كل خير.
- نعمة: معنى اسم نعمة من الأسماء الرقيقة والتي تدل على اليمن والخير والبركة والرزق.
- يمن: معنى اسم يمن الخير والبركة والسعادة.
أسماء بنات مميزة
- لوليا: معنى اسم لوليا دلع خفيف مشتق من اللؤلؤ.
- أوركيدة: معنى اسم اوركيدة زهرة جميلة.
- بيسان: معنى اسم بيسان لا شبيه له ولا مثيل له.
- آريانا: معنى اسم آريانا البنت العفيفة.
- إلينار: معنى اسم إلينار بريق الشمس.
- أسيل: معنى اسم اسيل النعومة.
- وجد: معنى اسم وجد الحب الشديد.
- ميرال: معنى اسم ميرال عيون الغزال الصغير.
أسماء تدل على التفاؤل
- أمل: معنى اسم أمل الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل في المستقبل.
- أمنية: معنى اسم أمنية البغية والرغبة والقصد والمراد.
- آمال: معنى اسم آمال جمع أمل ويحمل نفس المعنى من الأمنية والرغبة والطموح.
- منية: معنى اسم منية الأمنية والرغبة والقصد والأمل.
أسماء بنات تدل على الشموخ
- علا: الرفعة والعظمة والشرف والمجد والسيادة.
- مجد: الشموخ والعزة والرفعة والكرم والشرف والمروءة.
- نسيبة: الشريفة صاحية الحسب والنسب.