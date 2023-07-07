يعتقد بعض الأهالي ان هناك بعض من الأسماء تجلب المال والرزق، ويبحثون عنها بشكل دائم، "البوابة" سنذكر لكم بعض الأسماء التي يعتقد الأهل أنها تجلب الرزق والمال: وهي:

أسماء بنات تجلب الرزق والمال

لمى: معنى اسم لمى السعادة والحظ الجيد.

سارة: معنى اسم سارة الثروة والنجاح المادي.

ريم: معنى اسم ريم الاستقرار المالي والرفاهية.

زهرة: معنى اسم زهرة الثراء والازدهار.

نور: معنى اسم نور الإيجابية والتوفيق.

جود: معنى اسم جود الكرم والسخاء ويشير أيضاً إلى الرزق والنعمة.

فاطمة: معنى اسم فاطمة مرتبط بالبركة والسعادة.

سلمى: معنى اسم سلمى السلام والتوفيق ومن المعتقد أنه يمنح الراحة والازدهار.

حوراء: معنى اسم المرأة البيضاء وهو اسم زوجة أول الخلق آدم عليه السلام ومعناه جالب للرزق والمال.

فاطمة: معنى اسم فاطمة إتمام الشيء ونهايته مثل فطام الطفل أي انتهاء رضاعته.

خلود: معنى اسم خلود العمر المديد وعدم انتهاء الشيء، ومعنى المال الكثير الذي لا ينضب.

هبة: معنى اسم هبة الهدية أو العطية.

ليلى: معنى اسم ليلى لينة القلب.

ماسة: معنى اسم ماسة الأحجار الكريمة.

لؤلؤة: معنى اسم لؤلؤة الجوهرة التي تُستخرج من المحارة في البحر.

سارة: معنى اسم سارة الأميرة أو السيدة النبيلة،.

ثروة: معنى اسم ثروة المال الوفير.

غنى: معنى اسم غنى المال والثروة وغنى النفس وهو من الأسماء التي تجلب الرزق لصاحبها.

كنزي: معنى اسم كنزي الثروة والثراء.

أحلام: معنى اسم أحلام طاقة إيجابية كبيرة وهي من الأسماء التي تجلب الرزق لصاحبها.

أميرة: معنى اسم أميرة من الأسماء الجميلة التي تجلب الخير والرزق لصاحبته.

ما هي الاسماء المحظوظة؟

جال : الفتاة ذات المكانة الرفيعة.

فيولا : له معنى اللون البنفسجي وهو من الالوان الرائعة.

تاليا : نور الجنة.

كنزي : يجذب الاسم لصاحبته الرزق الوفير.

كايسي : الرزانة والعقل الراجح.

جوليا : الفتاة التي تملك طاقة وحيوية.

اسماء بنات قوية الشخصية

علياء: معنى اسم علياء الفتاة ذات العزة والعلاء والشرف.

ناديرا: معنى اسم نادرا الفريدة أو النادرة.

أمل: معنى اسم أمل التفاؤل والحب.

أميرة: معنى اسم أميرة الفتاة الرقيقة ذات سلطة وحكم تستطيع أن تأمر من حولها.

مليكة: معنى اسم مليكة القوية ويغني الحاكة والإمبراطورة الصغيرة.

اسماء بنات فيها بركة

بركة: معنى اسم بركة الرزق الوفير والزيادة والنماء في كل خير.

نعمة: معنى اسم نعمة من الأسماء الرقيقة والتي تدل على اليمن والخير والبركة والرزق.

يمن: معنى اسم يمن الخير والبركة والسعادة.

أسماء بنات مميزة

لوليا: معنى اسم لوليا دلع خفيف مشتق من اللؤلؤ.

أوركيدة: معنى اسم اوركيدة زهرة جميلة.

بيسان: معنى اسم بيسان لا شبيه له ولا مثيل له.

آريانا: معنى اسم آريانا البنت العفيفة.

إلينار: معنى اسم إلينار بريق الشمس.

أسيل: معنى اسم اسيل النعومة.

وجد: معنى اسم وجد الحب الشديد.

ميرال: معنى اسم ميرال عيون الغزال الصغير.

أسماء تدل على التفاؤل

أمل: معنى اسم أمل الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل في المستقبل.

أمنية: معنى اسم أمنية البغية والرغبة والقصد والمراد.

آمال: معنى اسم آمال جمع أمل ويحمل نفس المعنى من الأمنية والرغبة والطموح.

منية: معنى اسم منية الأمنية والرغبة والقصد والأمل.

أسماء بنات تدل على الشموخ