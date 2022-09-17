أسماء بنات من الجنة أكثر من 50 اسم ومعناه

على الرغم من انتشار الأسماء الحديثة في الأونة الأخيرة، إلا أن اختيار الاسم الصحيح سيُحدد حياة طفلتك، وربما ستُؤثر على شخصيتها فيما بعد، يُمكنك اختيار أفضل أسماء بنات من الجنة والتي تحمل العديد من المعاني الجميلة والفريدة من نوعها، العديد من هذه الأسماء ذُكرت في القرآن الكريم والبعض الآخر مأخوذ من الأحاديث الشريفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقًا للشعائر الإسلامية، لكل طفل الحق في الحصول على اسم ذي معنى، ولهذا السبب بالتحديد يُحاول الوالدين منح أطفالهم الاسم المناسب الذي سيُحدد شخصيتهم الرائعة في المستقبل.

أفضل أسماء بنات من الجنة

تُعتبر تسمية الطفل من أصعب القرارات التي يتعين على كل والد اتخاذها، خاصةً أن الاسم الجميل والمناسب هو أول هدية يمكن للوالدين تقديمها لطفلتهم والتي ستبقى معها إلى الأبد، لكن لا داعي للحيرة أو القلق؛ هناك العديد من أسماء بنات من القرآن ذات معنى جميل ورائع، إليك أفضل أسماء بنات من الجنة نادرة وفريدة من نوعها يُمكنك الاختيار من بينها.

أسماء بنات من الجنة بحرف الألف

هل تبحث عن اسم رائع لطفلتك يُناسب القيم الدينية وفي نفس الوقت ذات معنى جميل؟! حسنًا، هذه قائمة بأفضل أسماء بنات من الجنة بحرف الألف التي تحمل معاني فريدة ونادرة، يُمكنك اختيار اسم طفلتك من هذه القائمة:

أفنان: من أسماء بنات ذكرت في الجنة والتي تعني كثرة الخير ومنبع الرزق ويُشار إلى الأفنان في المعاجم العربية أنها أغصان وفروع الشجر التي تنمو عليها الثمار.

من أسماء بنات ذكرت في الجنة والتي تعني كثرة الخير ومنبع الرزق ويُشار إلى الأفنان في المعاجم العربية أنها أغصان وفروع الشجر التي تنمو عليها الثمار. آلاء: ذُكر هذا الاسم في الكثير من آيات القرآن الكريم في سورة الرحمن منها قوله تعالى (فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، ويُقصد بها النعم الي لا تُعد ولا تُحصى وكثرة الرزق والخير التي ينعم بها الله عز وجل بها على عباده الصالحين.

ذُكر هذا الاسم في الكثير من آيات القرآن الكريم في سورة الرحمن منها قوله تعالى (فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، ويُقصد بها النعم الي لا تُعد ولا تُحصى وكثرة الرزق والخير التي ينعم بها الله عز وجل بها على عباده الصالحين. أنهار: تعني مجرى الماء العذب الذي يروي عطش الإنسان، وذُكر هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)، وصاحبة هذا الاسم تتسم بالمحبة والحنان والصدق وحفظ الأسرار.

تعني مجرى الماء العذب الذي يروي عطش الإنسان، وذُكر هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)، وصاحبة هذا الاسم تتسم بالمحبة والحنان والصدق وحفظ الأسرار. آيات: تعني العلامة أو الإشارة على شيء ما، وهي كلمة لكلمة آية في المعجم العربي.

تعني العلامة أو الإشارة على شيء ما، وهي كلمة لكلمة آية في المعجم العربي. إسراء: يُشار بهذا الاسم إلى أحد سور القرآن الكريم عندما أسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

يُشار بهذا الاسم إلى أحد سور القرآن الكريم عندما أسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أبرار: تعني طهارة النفس والجسد كما ورد في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)، وتمتاز شخصية هذا الاسم بالصدق والوفاء وحب الغير.

تعني طهارة النفس والجسد كما ورد في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)، وتمتاز شخصية هذا الاسم بالصدق والوفاء وحب الغير. إستبرق: إذا كنت تبحث عن أسماء من الجنة للبنات، فهذا من أفضل الأسماء الدينية والتي تعني ملابس أهل الجنة التي أُعدت من الحرير الذي تم نسجه بخيوط الذهب الخالص، وتم ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الكهف.

إذا كنت تبحث عن أسماء من الجنة للبنات، فهذا من أفضل الأسماء الدينية والتي تعني ملابس أهل الجنة التي أُعدت من الحرير الذي تم نسجه بخيوط الذهب الخالص، وتم ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الكهف. إشراق: تعني شروق الشمس والضوء الساطع، وتتمتع صاحبة هذا الاسم بخفة الظل والقبول من الآخرين وصفاء القلب.

أسماء بنات من الجنة بحرف الجيم

البنات من أجمل النعم التي ينعم بها الله عز وجل على الوالدين، فهي الحنونة والعطوفة التي تمتاز بطيبة القلب، وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار أفضل الأسماء للأبناء، لذا إليك مجموعة من أسماء بنات من طيور الجنة ستُساعدك في اختيار اسم طفلتك:

جودي: ذُكر في القرآن الكريم في سورة هود حيث قال تعالى: (واستوت على الجودي…)، وهو يُشير إلى الجبل الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام عندما أدركه الطوفان، ويعني الأمان والسلام ونقاء القلب.

ذُكر في القرآن الكريم في سورة هود حيث قال تعالى: (واستوت على الجودي…)، وهو يُشير إلى الجبل الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام عندما أدركه الطوفان، ويعني الأمان والسلام ونقاء القلب. جنى: من أسماء بنات من صفات الجنة والتي تعني البستان وذُكر في القرآن الكريم حين قال عز وجل في سورة الرحمن: (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان)، وهذا الاسم مشتق من الفعل يجني أو يحصد، أي أن المؤمنين يحصدون ثمار أعمالهم الصالحة في الجنة.

من أسماء بنات من صفات الجنة والتي تعني البستان وذُكر في القرآن الكريم حين قال عز وجل في سورة الرحمن: (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان)، وهذا الاسم مشتق من الفعل يجني أو يحصد، أي أن المؤمنين يحصدون ثمار أعمالهم الصالحة في الجنة. جنة: يُقصد بها في القرآن الكريم جنة الفردوس التي وعد بها الله عز وجل عباده المؤمنين، وهذا الاسم ذُكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع منها سورة النجم حين قال عز وجل: (عندها جنة المأوى).

يُقصد بها في القرآن الكريم جنة الفردوس التي وعد بها الله عز وجل عباده المؤمنين، وهذا الاسم ذُكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع منها سورة النجم حين قال عز وجل: (عندها جنة المأوى). جنات: أيضًا من أسماء بنات من الجنة فهو يعني أيضًا الحديقة أو البستان المليء بالنعم التي لا تُعد ولا تُحصى وهو أعلى منزلة في الجنة، وورد هذا الاسم في سورة المجادلة في الآية 22 في قوله تعالى: (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها).

أيضًا من أسماء بنات من الجنة فهو يعني أيضًا الحديقة أو البستان المليء بالنعم التي لا تُعد ولا تُحصى وهو أعلى منزلة في الجنة، وورد هذا الاسم في سورة المجادلة في الآية 22 في قوله تعالى: (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها). جنان: جمع كلمة جنة وهو مشتق أيضًا من الفعل جن، ويُشار هذا الاسم إلى الشيء المستور المخفي عن الأنظار مثل القلب الذي يستتر داخل الصدر، أو الليل الذي يستتر في الظلام.

جمع كلمة جنة وهو مشتق أيضًا من الفعل جن، ويُشار هذا الاسم إلى الشيء المستور المخفي عن الأنظار مثل القلب الذي يستتر داخل الصدر، أو الليل الذي يستتر في الظلام. جهاد: تم ذكر هذا الاسم في سورة الممتحنة حيث قال عز وجل: (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي)، ويُشير هذا الاسم إلى الجهاد في سبيل الله، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بالتضحية والإيثار عن النفس وتتمتع بنقاء القلب، وهو من أشهر أسماء بنات بمعنى أبواب الجنة والذي يدخل منه المجاهدون في سبيل الله.

أسماء بنات من الجنة بحرف الراء

إذا كنت تبحث عن أسماء بنات إسلامية تحمل الكثير من المعاني الجميل، إليك قائمة يُمكنك الاختيار من بينها الاسم المميز لطفلتك:

روضة: يُقصد بها أراضي الجنة التي تتمتع بكثرة النباتات ذات منظر خلاب، وهو من أجمل أسماء بنات مذكورة في الجنة حيث تتمتع صاحبة هذا الاسم بالكثير من الصفات الرائعة مثل كثرة الاطلاع والمعرفة والقوة والشجاعة، كما أنها تمتاز بالمرح وخفة الظل والمحبة من الآخرين.

يُقصد بها أراضي الجنة التي تتمتع بكثرة النباتات ذات منظر خلاب، وهو من أجمل أسماء بنات مذكورة في الجنة حيث تتمتع صاحبة هذا الاسم بالكثير من الصفات الرائعة مثل كثرة الاطلاع والمعرفة والقوة والشجاعة، كما أنها تمتاز بالمرح وخفة الظل والمحبة من الآخرين. رغد: إذا كنت تبحث عن أسماء بنات من الجنة لأميرتك المستقبلية، هذا الاسم الرائع يُشير إلى كثرة النعم التي ى تُعد ولا تُحصى التي ينعم بها الله عز وجل على عباده الصالحين، تتسم شخصية صاحبة هذا الاسم بحبها لممارسة الرياضة والألعاب والتواضع والإخلاص وحفظ الأسرار ومساعدة الآخرين.

إذا كنت تبحث عن أسماء بنات من الجنة لأميرتك المستقبلية، هذا الاسم الرائع يُشير إلى كثرة النعم التي ى تُعد ولا تُحصى التي ينعم بها الله عز وجل على عباده الصالحين، تتسم شخصية صاحبة هذا الاسم بحبها لممارسة الرياضة والألعاب والتواضع والإخلاص وحفظ الأسرار ومساعدة الآخرين. ربوة: من الأسماء النادرة الغيرة منتشرة في عصرنا الحالي، ويعني هذا الاسم في اللغة العربية ما ارتفع عن الأرض بين نهرين أو سهلين، أما بالنسبة للصفات الشخصية؛ فهذه الفتاة تتمتع بمزيج من القوة والرقة في نفس الوقت، على الرغم من أنها شخصية صارمة وحازمة في قراراتها؛ إلا أنها عطوفة مع الآخرين، كما أنها تهتم كثيرًا بمظهرها الخارجي.

من الأسماء النادرة الغيرة منتشرة في عصرنا الحالي، ويعني هذا الاسم في اللغة العربية ما ارتفع عن الأرض بين نهرين أو سهلين، أما بالنسبة للصفات الشخصية؛ فهذه الفتاة تتمتع بمزيج من القوة والرقة في نفس الوقت، على الرغم من أنها شخصية صارمة وحازمة في قراراتها؛ إلا أنها عطوفة مع الآخرين، كما أنها تهتم كثيرًا بمظهرها الخارجي. رحيل: يعني الذهاب أو القدرة على الترك والترحال والسفر، وهو من الأسماء التي تُطلق على كلا من الذكور والإناث، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بالقدرة على الانطلاق وتحقيق الذات والاعتماد على النفس، كما أنها تحترم الخصوصية سواء لنفسها أو للآخرين فهي لا تُحب التدخل في أمور الآخرين.

يعني الذهاب أو القدرة على الترك والترحال والسفر، وهو من الأسماء التي تُطلق على كلا من الذكور والإناث، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بالقدرة على الانطلاق وتحقيق الذات والاعتماد على النفس، كما أنها تحترم الخصوصية سواء لنفسها أو للآخرين فهي لا تُحب التدخل في أمور الآخرين. روان: من الأسماء الحديثة التي انتشرت في العصر الحالي، ويُشار بهذا الاسم إلى نهر من أنهار الجنة، وعلى الرغم من تعدد معاني هذا الاسم في معاجم اللغة العربية إلى أنه يُشار إلى البنت عفوية طيبة القلب التي تُحب مساعدة الآخرين، كما أنها تعشق المغامرة والنشاط، ودائمًا ما تُخصص وقت لنفسها بعيدًا عن العائلة والأصدقاء.

من الأسماء الحديثة التي انتشرت في العصر الحالي، ويُشار بهذا الاسم إلى نهر من أنهار الجنة، وعلى الرغم من تعدد معاني هذا الاسم في معاجم اللغة العربية إلى أنه يُشار إلى البنت عفوية طيبة القلب التي تُحب مساعدة الآخرين، كما أنها تعشق المغامرة والنشاط، ودائمًا ما تُخصص وقت لنفسها بعيدًا عن العائلة والأصدقاء. رحمة: إذا كنت تُريد أسماء بنات من صفات الجنة فهذا الاسم أيضًا مشتق من أسماء الله الحسنى، ويعني طيبة القلب والحنان، ومن أجمل صفات هذه الفتاة الصدق والهدوء، هي لا تُحب الاختلاط وتُحافظ على خصوصيتها، خاصةً وأنها فتاة خجولة وحساسة جدًا.

إذا كنت تُريد أسماء بنات من صفات الجنة فهذا الاسم أيضًا مشتق من أسماء الله الحسنى، ويعني طيبة القلب والحنان، ومن أجمل صفات هذه الفتاة الصدق والهدوء، هي لا تُحب الاختلاط وتُحافظ على خصوصيتها، خاصةً وأنها فتاة خجولة وحساسة جدًا. ربيحة: من أسماء بنات من الجنة التي تعني الربح، فهي البنت الغنية الفائزة التي تحصد ما زرعته من أعمال صالحة، وهذه الفتاة تتمتع بجمال جذاب وكثرة اهتمامها بمظهرها الخارجي بما يُرضي الله عز وجل، كما أنها مُحبة للسعى ومحاولة تحقيق الذات، فهي تكره الكسل وتُحب النشاط والمثابرة.

من أسماء بنات من الجنة التي تعني الربح، فهي البنت الغنية الفائزة التي تحصد ما زرعته من أعمال صالحة، وهذه الفتاة تتمتع بجمال جذاب وكثرة اهتمامها بمظهرها الخارجي بما يُرضي الله عز وجل، كما أنها مُحبة للسعى ومحاولة تحقيق الذات، فهي تكره الكسل وتُحب النشاط والمثابرة. روح: هي الفتاة التي تمتاز بالقبول والمحبة من الآخرين، كما أنها تتمتع برقة المشاعر وطيبة القلب، وعلى الرغم من حبها للحياة إلا أنها تعشق الهدوء والسكينة وتتجنب الضوضاء.

هي الفتاة التي تمتاز بالقبول والمحبة من الآخرين، كما أنها تتمتع برقة المشاعر وطيبة القلب، وعلى الرغم من حبها للحياة إلا أنها تعشق الهدوء والسكينة وتتجنب الضوضاء. ريم: يُطلق هذا الاسم على الفتاة ذات جمال فريد وعيون ساحرة، هي فتاة حنونة وطيبة القلب وعطوفة، تعشق القراءة وتهتم كثيرًا بجمالها، من الشخصيات الاجتماعية التي لا تُحب العزلة وإنما تستمتع كثيرًا بمشاركة الآخرين ومساعدتهم.

يُطلق هذا الاسم على الفتاة ذات جمال فريد وعيون ساحرة، هي فتاة حنونة وطيبة القلب وعطوفة، تعشق القراءة وتهتم كثيرًا بجمالها، من الشخصيات الاجتماعية التي لا تُحب العزلة وإنما تستمتع كثيرًا بمشاركة الآخرين ومساعدتهم. رئال: ويُشار بهذا الاسم إلى النبات الطويل، ويرمز به للقوة والشجاعة والجرأة، صاحبة هذا الاسم تمتاز بقوة الشخصية والنشاط والحيوية التي تُساعدها في السعي لتحقيق أحلامها.

ويُشار بهذا الاسم إلى النبات الطويل، ويرمز به للقوة والشجاعة والجرأة، صاحبة هذا الاسم تمتاز بقوة الشخصية والنشاط والحيوية التي تُساعدها في السعي لتحقيق أحلامها. رؤى: من الأسماء الإسلامية الجميلة التي تعني الأحلام الجميلة أو البشرى، والرؤى هي الأمور الجميلة التي يراها القلب في المنام، وتتمتع صاحبة هذا الاسم بالعديد من الصفات الرائعة منها خفة الظل والمرح والمحبة ورزانة العقل.

أسماء بنات من الجنة بحرف السين

إذا كنت تبحث عن أسماء بنات من أنهار الجنة ذات معنى جميل، في هذه القائمة ستجد العديد من الأسماء التي تُعبر عن أنهار الجنة كما يلي:

سدرة: يُطلق على شجرة عظيمة في السماء السابعة في الجنة، كما أنه ذُكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى)، وتحمل صاحبة هذا الاسم العديد من الصفات الفريدة من نوعها مثل طيبة القلب والعطف والحنان.

يُطلق على شجرة عظيمة في السماء السابعة في الجنة، كما أنه ذُكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى)، وتحمل صاحبة هذا الاسم العديد من الصفات الفريدة من نوعها مثل طيبة القلب والعطف والحنان. سماء: يُقصد به السماء العليا وهي الفتاة التي تتمتع بنقاء وصفاء القلب، ومن أفضل أسماء بنات من الجنة لأميرتك المستقبلية.

يُقصد به السماء العليا وهي الفتاة التي تتمتع بنقاء وصفاء القلب، ومن أفضل أسماء بنات من الجنة لأميرتك المستقبلية. سراج: يعني النور أو الضوء الساطع.

يعني النور أو الضوء الساطع. سحر: وهو يُشير إلى المنتصف الأخير من الليل قرب طلوع الفجر.

وهو يُشير إلى المنتصف الأخير من الليل قرب طلوع الفجر. سندس: من الأسماء الإسلامية التي ذُكرت في القرآن الكريم وتعني الحرير الناعم، وصاحبة هذا الاسم تُحب مساعدة الغير وتتمتع بطيبة القلب وخفة الظل والصدق وحفظ أسرار الآخرين.

من الأسماء الإسلامية التي ذُكرت في القرآن الكريم وتعني الحرير الناعم، وصاحبة هذا الاسم تُحب مساعدة الغير وتتمتع بطيبة القلب وخفة الظل والصدق وحفظ أسرار الآخرين. سُبل: وهو الطريق الذي تسلكه في تحقيق الذات والأحلام، وتمتاز هذه الفتاة بالمثابرة والنشاط والسعي.

وهو الطريق الذي تسلكه في تحقيق الذات والأحلام، وتمتاز هذه الفتاة بالمثابرة والنشاط والسعي. سجود: من الأسماء الدينية التي تعني التقرب من الله عز وجل في كل وقت، وهذه الفتاة تحمل العديد من الصفات المميزة فهي شخصية متدينة مُحبة للأعمال التي تُقربها من الله عز وجل.

من الأسماء الدينية التي تعني التقرب من الله عز وجل في كل وقت، وهذه الفتاة تحمل العديد من الصفات المميزة فهي شخصية متدينة مُحبة للأعمال التي تُقربها من الله عز وجل. سلام: وهذا الاسم يعني الأمان والسكينة التي ينعم بها الإنسان.

وهذا الاسم يعني الأمان والسكينة التي ينعم بها الإنسان. سلسبيل: وهو يُطلق على أحد أنهار الجنة الذي يروى عطش العباد المخلصين، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بالمحبة والرقة وطيبة القلب.

أسماء بنات من الجنة بحرف الميم

لأن اختيار اسم أميرتك المستقبلية أمر مُرهق ومُحير للغاية، نحن سنُساعدك في هذا الأمر باختيار أفضل أسماء بنات تحمل صفات الجنة بمعنى مميز جدًا، كل ما عليك فعله هو اختيار الاسم الذي تُفضله:

مريم: هو الاسم الذي اُطلق على السيدة مريم بنت عمران والدة سيدنا عيسى عليه السلام، كما أنه اسم سورة من سور القرآن الكريم، وتحمل صاحبة هذا الاسم العديد من الصفات الرائعة مثل نقاء القلب والعطف والحنان والمثابرة.

هو الاسم الذي اُطلق على السيدة مريم بنت عمران والدة سيدنا عيسى عليه السلام، كما أنه اسم سورة من سور القرآن الكريم، وتحمل صاحبة هذا الاسم العديد من الصفات الرائعة مثل نقاء القلب والعطف والحنان والمثابرة. ميمونة: من أجمل أسماء بنات من الجنة فهو الاسم الذي أُطلق على زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

من أجمل أسماء بنات من الجنة فهو الاسم الذي أُطلق على زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مارية : هو أيضًا اسم زوجة من زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يُشير إلى النقاء والرقة وصفاء القلب، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بالمحبة والقبول من الآخرين.

: هو أيضًا اسم زوجة من زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يُشير إلى النقاء والرقة وصفاء القلب، وتمتاز صاحبة هذا الاسم بالمحبة والقبول من الآخرين. مزن: من الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكرين والذي يُطلق على السحابة التي تحمل المطر، وصاحبة هذا الاسم تمتاز بالسعي والرزق الكثير والنشاط.

من الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكرين والذي يُطلق على السحابة التي تحمل المطر، وصاحبة هذا الاسم تمتاز بالسعي والرزق الكثير والنشاط. مودة: من الأسماء الدينية التي ذًكرت في القرآن الكريم وتعني القرب والرحمة والعطف، وهذه الفتاة تحمل الكثير من الحب ولين القلب.

من الأسماء الدينية التي ذًكرت في القرآن الكريم وتعني القرب والرحمة والعطف، وهذه الفتاة تحمل الكثير من الحب ولين القلب. مالكة: وهو يعني الانفراد في اتخاذ القرارات والاعتماد على النفس، وهذه الفتاة من الشخصيات القوية التي تسعى لتحقيق ذاتها دون الاعتماد على الآخرين، كما أنها فتاة نشيطة ومُثابرة.

وهو يعني الانفراد في اتخاذ القرارات والاعتماد على النفس، وهذه الفتاة من الشخصيات القوية التي تسعى لتحقيق ذاتها دون الاعتماد على الآخرين، كما أنها فتاة نشيطة ومُثابرة. مليكة: الفتاة التي تتمتع بالأخلاق الحسنة التي تُحب مساعدة الآخرين، كما أنها تُحب تخصيص بعض الوقت لنفسها بعيدًا عن الآخرين، تمتاز بالحيوية والنشاط.

الفتاة التي تتمتع بالأخلاق الحسنة التي تُحب مساعدة الآخرين، كما أنها تُحب تخصيص بعض الوقت لنفسها بعيدًا عن الآخرين، تمتاز بالحيوية والنشاط. منى: يعني الأماني وكل ما يتمناه القلب ويرغب في الحصول عليه، كما أنه يُطلق على الفتاة التي يحبها الجميع.

يعني الأماني وكل ما يتمناه القلب ويرغب في الحصول عليه، كما أنه يُطلق على الفتاة التي يحبها الجميع. منة الله: يعني كثرة النعم والرزق الذي يحصل عليه الإنسان من الله عز وجل.

يعني كثرة النعم والرزق الذي يحصل عليه الإنسان من الله عز وجل. مرام: يُقصد به الرغبة في طلب شيء ما والحصول عليه، وهذه الفتاة تمتاز بالنشاط والحيوية والمثابرة والسعي نحو تحقيق الذات.

يُقصد به الرغبة في طلب شيء ما والحصول عليه، وهذه الفتاة تمتاز بالنشاط والحيوية والمثابرة والسعي نحو تحقيق الذات. منار: يعني الضوء الذي يخرج من مكان ما، وفي اللغة العربية يُقصد به العلامة المنيرة بين نقطتين، ذُكر هذا الاسم في أحد أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لعنَ الله مَن غيَّرَ منارَ الأرض".

يعني الضوء الذي يخرج من مكان ما، وفي اللغة العربية يُقصد به العلامة المنيرة بين نقطتين، ذُكر هذا الاسم في أحد أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لعنَ الله مَن غيَّرَ منارَ الأرض". مسك: من الأسماء الدينية التي ذُكرت في القرآن الكريم وهي الفتاة الرقيقة التي تتمتع بنقاء القلب والطيبة والحنان.

من الأسماء الدينية التي ذُكرت في القرآن الكريم وهي الفتاة الرقيقة التي تتمتع بنقاء القلب والطيبة والحنان. مكة: يُشار هذا الاسم إلى المكان الذي يُوجد به بيت الله الحرام والذي يتوجه إليه المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، كما أنه من الأسماء المُفضلة التي انتشرت في الآونة الأخيرة على البنات.

يُشار هذا الاسم إلى المكان الذي يُوجد به بيت الله الحرام والذي يتوجه إليه المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، كما أنه من الأسماء المُفضلة التي انتشرت في الآونة الأخيرة على البنات. مروج: ذُكر هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ"، ويُشار إلى المساحات الخضراء الواسعة التي تحتوي على أنواع مختلفة من النباتات جميلة المظهر.

أسماء بنات من الجنة بحرف الهاء

قد ينال الإنسان حظًا من اسمه، ولذلك أوصانا رسولنا الكريم باختيار أفضل الأسماء لأطفالنا حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه"، لذا إليك أفضل أسماء من الجنة للبنات للاختيار منها:

هاجر : أُطلق هذا الاسم على زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكريم حين قال عز وجل في سورة الحشر: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ)، ويعني الهجرة والتنقل من مكان لأخر، وصاحبة هذا الاسم تمتاز بحبها للسفر وتحقيق الذات وطيبة القلب ومساعدة الآخرين.

: أُطلق هذا الاسم على زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكريم حين قال عز وجل في سورة الحشر: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ)، ويعني الهجرة والتنقل من مكان لأخر، وصاحبة هذا الاسم تمتاز بحبها للسفر وتحقيق الذات وطيبة القلب ومساعدة الآخرين. هنيء : ويعني السعادة والمرح والسرور، هذا بالإضافة إلى أنه من الأسماء الدينية التي ذُكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ).

: ويعني السعادة والمرح والسرور، هذا بالإضافة إلى أنه من الأسماء الدينية التي ذُكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ). هوى : وهو المودة والحب والعاطفة وذُكر في سورة النجم في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى).

: وهو المودة والحب والعاطفة وذُكر في سورة النجم في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى). هدى: وهو يعني طاعة الله وعدم الشرود والإغفال عنها، وأيضًا من الأسماء المفضلة التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة البقرة حيث قال عز وجل: " أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".

أسماء بنات من الجنة بحرف الياء

كثيرًا ما يبحث الآباء عن أجمل أسامي بنات من الجنة لأميرتهم المستقبلية، هذه الأسماء تحمل أطهر وأنقى المعاني التي تُفضلها لطفلتك يُمكنك الاختيار من بينها:

ياقوت: من أشهر أسماء بنات من الجنة وهو يُطلق على أحد الأحجار الكريمة التي تستخدمها الفتاة في التزين، وهذه الفتاة تتمتع بالعديد من الصفات الجميلة مثل نقاء القلب والمحبة.

من أشهر أسماء بنات من الجنة وهو يُطلق على أحد الأحجار الكريمة التي تستخدمها الفتاة في التزين، وهذه الفتاة تتمتع بالعديد من الصفات الجميلة مثل نقاء القلب والمحبة. يُسر: ويُقصد به التوفيق وتسهيل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، وصاحبة هذه الاسم تمتاز بطهارة النفس والجسد والغنى.

ويُقصد به التوفيق وتسهيل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، وصاحبة هذه الاسم تمتاز بطهارة النفس والجسد والغنى. يثرب: وهو الاسم الذي أُطلق على المدينة المنورة التي هاجر إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمتاز هذه الفتاة بمكانتها العالية وأخلاقها الحسنة التي تميزها بين الآخرين.

وهو الاسم الذي أُطلق على المدينة المنورة التي هاجر إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمتاز هذه الفتاة بمكانتها العالية وأخلاقها الحسنة التي تميزها بين الآخرين. يُمنى: ويعني الخير والبركات التي أنعم بها الله عز وجل على عباده المتقين، كما أنه ذُكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: " أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ".

إذا كنت تعتقد أن تسمية طفلتك أمر صعب أو مُحير، لا داعي للتفكير في ذلك، حيث ذكرنا في السطور السابقة أفضل أسماء بنات من الجنة تحمل العديد من المعاني الرائعة ستُساعدك في اختيار اسم مميز وفريد لطفلتك.