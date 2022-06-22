أسهل طريقة لعمل الفريكة بالدجاج الفريكة بالدجاج هي وجبة لذيذة ومتوازنة مصنوعة من الحبوب القديمة وتقدم مع المكسرات والأعشاب المحمصة. إنها وصفة لبنانية شهيرة!
أسهل طريقة لعمل الفريكة بالدجاج
مكونات وصفة الفريكة بالدجاج الشهية:
لصنع الفريكة:
2 كوب فريكة مشقوقة
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
1 بصلة متوسطة الحجم ، مقطعة إلى مكعبات
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 أكواب ماء
للدجاج والمكسرات
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز مقسمة
نصف كوب لوز مقشر
1.5 – 2 رطل من صدور الدجاج منزوعة الجلد أو الأفخاذ
ملح وفلفل حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة 7 بهارات أو قرفة
بقدونس مفروم للتقديم
أسهل طريقة لعمل الفريكة بالدجاج
طريقة صنع وصفة الفريكة بالدجاج الشهية:
- تنظف الفريكة لإزالة أي بقايا، تشطف في الماء البارد حتى يصبح الماء صافياً. تُنقع الفريكة في ماء بارد لمدة 30 دقيقة ، ثم تُصفّى وتُترك جانباً.
- يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة ثقيلة القاع أو في فرن هولندي على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، لحوالي 5 إلى 10 دقائق. تنقل الفريكة فوق البصل المطبوخ وتتبل بالملح والفلفل.
- يُضاف الماء ويُشعل النار على نار عالية ويُغلى المزيج. قم بتغطيته وتحويل الحرارة إلى درجة حرارة منخفضة. يُطهى المزيج حتى تنضج الفريكة ، حوالي 20 إلى 25 دقيقة ، مع التحريك مرتين.
- يتبل الدجاج على كلا الجانبين بسخاء بالملح والفلفل و 7 بهارات.
- تنقل الفريكة المطبوخة على طبق التقديم وتغطى للتدفئة.
- امسحي المقلاة بمنشفة ورقية ثم سخني ملعقة كبيرة زيت زيتون على نار متوسطة. يُضاف اللوز ويُقلى مع التحريك حتى يصبح لونه ذهبياً ، من 3 إلى 4 دقائق. يُستخرج اللوز ويوضع جانباً.
- يُضاف زيت الزيتون المتبقي إلى المقلاة على نار متوسطة ويُنقل الدجاج المتبل إلى المقلاة. يُطهى لمدة 5-7 دقائق على جانب واحد دون لمسه ، ثم يُقلب ويُطهى لمدة 3-5 دقائق إضافية حتى تنضج العصائر وينضج الدجاج.
- ضعي الدجاج فوق الفريكة المطبوخة. ضعي فوقها لوز مقلي وزيّني بالبقدونس.
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