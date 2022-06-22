أسهل طريقة لعمل الفريكة بالدجاج الفريكة بالدجاج هي وجبة لذيذة ومتوازنة مصنوعة من الحبوب القديمة وتقدم مع المكسرات والأعشاب المحمصة. إنها وصفة لبنانية شهيرة!

مكونات وصفة الفريكة بالدجاج الشهية:

لصنع الفريكة:

2 كوب فريكة مشقوقة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 بصلة متوسطة الحجم ، مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 أكواب ماء

للدجاج والمكسرات

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز مقسمة

نصف كوب لوز مقشر

1.5 – 2 رطل من صدور الدجاج منزوعة الجلد أو الأفخاذ

ملح وفلفل حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة 7 بهارات أو قرفة

بقدونس مفروم للتقديم

طريقة صنع وصفة الفريكة بالدجاج الشهية:

تنظف الفريكة لإزالة أي بقايا، تشطف في الماء البارد حتى يصبح الماء صافياً. تُنقع الفريكة في ماء بارد لمدة 30 دقيقة ، ثم تُصفّى وتُترك جانباً .

يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة ثقيلة القاع أو في فرن هولندي على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، لحوالي 5 إلى 10 دقائق. تنقل الفريكة فوق البصل المطبوخ وتتبل بالملح والفلفل .

يُضاف الماء ويُشعل النار على نار عالية ويُغلى المزيج. قم بتغطيته وتحويل الحرارة إلى درجة حرارة منخفضة. يُطهى المزيج حتى تنضج الفريكة ، حوالي 20 إلى 25 دقيقة ، مع التحريك مرتين .

يتبل الدجاج على كلا الجانبين بسخاء بالملح والفلفل و 7 بهارات .

تنقل الفريكة المطبوخة على طبق التقديم وتغطى للتدفئة .

امسحي المقلاة بمنشفة ورقية ثم سخني ملعقة كبيرة زيت زيتون على نار متوسطة. يُضاف اللوز ويُقلى مع التحريك حتى يصبح لونه ذهبياً ، من 3 إلى 4 دقائق. يُستخرج اللوز ويوضع جانباً .

يُضاف زيت الزيتون المتبقي إلى المقلاة على نار متوسطة ويُنقل الدجاج المتبل إلى المقلاة. يُطهى لمدة 5-7 دقائق على جانب واحد دون لمسه ، ثم يُقلب ويُطهى لمدة 3-5 دقائق إضافية حتى تنضج العصائر وينضج الدجاج .