وصفة كرات اللحم المقرمشة السريعة هل تتوق لتناول وجبة خفيفة مقرمشة من اللحم؟ نقدم لكم وصفة كرات اللحم البسيطة والمدهشة ، والتي يمكن لأي شخص صنعها في المنزل. مصنوعة من خيرات الدجاج المسلوق والتوابل والأعشاب ، يمكن لكرات اللحم المقرمشة المصنوعة منزليًا أن تقدم لك وجبة رائعة تستحق أن تقدمها لعائلتك وضيوفك. ما عليك سوى اتباع هذه الوصفة البسيطة الموضحة أدناه والتمتع بها.

وصفة كرات اللحم المقرمشة السريعة

مكونات كرات اللحم المقرمشة:

300 جرام دجاج

4 فلفل أخضر

1 ملعقة صغيرة معجون الزنجبيل

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

ماء حسب الحاجة

فلفل أسود حسب الحاجة

6 فصوص ثوم

2 حفنة من أوراق الكزبرة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة دقيق ذرة

ملح حسب الحاجة

زيت حسب الحاجة

وصفة كرات اللحم المقرمشة السريعة

طريقة عمل كرات اللحم المقرمشة:

الخطوة 1 اسلقي الدجاج

لعمل هذا الطبق البسيط ، اغسلي ونظفي واطبخي الدجاج في قدر الضغط لمدة 2-3 صفارات. بمجرد وصول الدجاج إلى درجة حرارة الغرفة.

الخطوة 2 اصنعي خليطًا ناعمًا

نأخذ مطحنة ونضيف الدجاج بعد تقطيعه بالسكين. اصنعي مزيجًا من الفلفل الحار وأوراق الكزبرة وعصير الليمون والزنجبيل والثوم والفلفل الحلو والملح والفلفل. اصنعي خليطًا ناعمًا وخشنًا واخلطيه بدقيق الذرة.

الخطوة 3 تقلى وتقدم ساخنة

اصنعي كرات لحم صغيرة. في غضون ذلك ، خذي مقلاة وأضيفي الزيت. بمجرد أن يصبح الزيت ساخنًا بدرجة كافية ، حركي كرات اللحم برفق ، واقليها عن طريق تقليب الجوانب. قدميها ساخنة مع الغموس أو الصلصة واستمتعي بها.

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