البوابة – استغلي موسم الفواكه الموسمية لعمل مربى الفاكهة المشكلة الذي يمكنك استعماله في الخريف والشتاء لعمل أشهى الحلويات الشتوية اللذيذة. يحتوي مربى الفاكهة المشكلة على عدد كبير من المغذيات والفيتامينات الضرورية بالإضافة الى جرعة طاقة مناسبة للطقس البارد في الشتاء.

أسهل طريقة لعمل مربى الفاكهة المشكلة



المكونات:

2 رطل من الفواكه المشكلة ، مثل الفراولة والتوت والعليق (التوت الأحمر)

1 كوب سكر

½ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون



طريقة التحضير:

اغسل الفراولة وانزع قشرها. اشطف التوت وصفيه جيداً تُمزج جميع الفواكه في قدر كبير. أضف السكر والماء وعصير الليمون والقرفة وجوزة الطيب. يُغلى المزيج على نار متوسطة مع التحريك باستمرار. خفف النار واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى يتكاثف المربى. أبعد المربى عن الحرارة واتركه يبرد قليلاً. يُسكب المربى في برطمانات معقمة ويُغلق بإحكام. ضع المربى في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

بدائل السكر في المربى:

ستيفيا: ستيفيا هو محلي طبيعي لا يحتوي على سعرات حرارية ولا يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم. إنه اختيار جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يحاولون إنقاص الوزن.

العسل: العسل مُحلي طبيعي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من السكر. كما أن لها بعض الفوائد الصحية ، مثل مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا.

شراب القيقب: شراب القيقب هو محلي طبيعي له نكهة الكراميل. إنه اختيار جيد للأشخاص الذين يريدون مربى أكثر حلاوة.

رحيق الأغاف: مُحلي طبيعي منخفض السعرات الحرارية وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض. إنه اختيار جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يحاولون إنقاص الوزن.

الفاكهة: يمكن استخدام بعض الفواكه ، مثل الموز والتفاح والكمثرى ، لتحلية المربى دون إضافة سكر إضافي. هذا خيار جيد للأشخاص الذين يريدون مربى صحي أكثر.

عند استبدال السكر في المربى ، من المهم استخدام مُحلي بمستوى حلاوة مماثل. قد تحتاج إلى ضبط كمية التحلية التي تستخدمها وفقًا لنوع الفاكهة التي تستخدمها وتفضيلاتك الشخصية. من المهم أيضًا ملاحظة أن بعض المحليات ، مثل ستيفيا ، قد تحتاج إلى الطهي لفترة أطول من الوقت لتذوب تمامًا.



فيما يلي بعض النصائح لعمل خليط مربى الفاكهة:

استخدم مجموعة متنوعة من الفاكهة للحصول على مربى لذيذ.

تأكد من غسل الفراولة وتقشيرها قبل إضافتها إلى الخليط.

اشطف التوت الأحمر والتوت الأزرق والعليق لإزالة أي أوساخ.

أضف السكر تدريجيًا ، تذوق كما تذهب ، لتحصل على الحلاوة التي تريدها.

يُترك المربى على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة أو حتى يتكاثف. يمكنك اختبار السماكة عن طريق وضع القليل من المربى على طبق بالملعقة وتركه يبرد. إذا تجعد المربى عند تمرير إصبعك خلاله ، فهو جاهز.

دع المربى يبرد قليلاً قبل صبه في برطمانات معقمة. سيساعد هذا على منع انكسار البرطمانات.

أغلق البرطمانات بإحكام وقم بتبريد المربى لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

شاركونا وصفاتكم الخاصة لصنع أصناف المربى.

