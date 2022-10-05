يبدأ موسم المكدوس مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر ويمتد في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ويعتبر نوع من أنواع المخللات التقليدية وهو مكون من الباذنجان المسلوق والجوز والثوم.

وتختلف طرق تحضير الباذنجان وحشوه من شخص لآخر، حيث يتمّ حشوه بالجوز "عين الجمل" والثوم والبقدونس ويمكن إضافة الشطة الحمراء الحارة حسب الرغبة، ويمكن أن نضعه بجانب العديد من المأكولات اللذيذة ومن الممكن وضعه على مائدة الفطور أو العشاء، ويحتوي المكدوس على العديد من الفوائد لجسم الإنسان لأنه يحتوي على كمية كبيرة من زيت الزيتون النقيّ والثوم.

أسهل طريقة لعمل مكدوس الباذنجان في المنزل

مقادير مكدوس الباذنجان في المنزل

كيلو من الباذنجان الطازج صغير الحجم.

برطمان.

كوب من زيت الزيتون النقيّ.

ثمانية أكواب من الماء النقي.

خمس أكواب من ملح الطعام.

ملعقتان كبيرتان من الخلّ الأبيض أو خلّ التفاح.

ملعقة حجم كبير من السكر الأبيض الخشن.

ستة فصوص من الثوم.

طريقة تحضير مكدوس الباذنجان في المنزل

أولاً نغسل الباذنجان جيداً ونقطع الرأس الأخضر أو نتركه حسب الرغبة.

ثم نضع كمية كبيرة من الماء النقي في قدر ونتركه على نار عالية حتى يغلي جيداً.

ثمّ نضيف الباذنجان ونضعه على نار هادئة حتى يصبح الباذنجان طرياً ويتغيّر لونه بالكامل.

نضع الباذنجان في مصفاة مناسبة، ونتركه حتى نتخلّص من الماء بشكل كامل.

ثم نفتح الباذنجان من الطرف ونحشوه بالحشوة التي نرغب بها.

ثم نضع نصف كمية زيت الزيتون في قاع البرطمان الخاصّ، ونرتب فوقه المكدوس مع إضافة العديد من فصوص الثوم بينهم.

ثم نضع ثمانية أكواب من الماء مع خمس ملاعق كبيرة من ملح الطعام، والخلّ الأبيض، أو خلّ التفاح، والسكر الأبيض، ونخلطهم جيداً حتى يذوب الملح جيداً.

ثم نضع خليط الماء فوق المكدوس الجاهز، ونضع على وجه النصف الآخر من كمية زيت الزيتون النقيّ.

وأخيراً نترك البرطمان في مكان تصل إليه الشمس لمدة أسبوعين أو أكثر حتى ينضج المكدوس، وصحتين وعافية.

حشوة البقدونس والثوم للمكدوس

مقادير حشوة البقدونس والثوم للمكدوس

- حبتان من الطماطم الخضراء.

- عشرون فصاً من الثوم.

- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الحلو.

- ضمّة من البقدونس.

- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

- فنجان من زيت الزيتون النقيّ.

- ملعقة كبيرة من الشطة الحارّة.

- حبة من الفلفل الأخضر الحارّ أو أكثر حسب الرغبة.

طريقة تحضير حشوة البقدونس والثوم للمكدوس

نقطّع جميع المقاديرالمذكورة مسبقاً بشكل قطع صغيرة الحجم، ونضعها في وعاء مناسب.

ثمّ نضيف إليها زيت الزيتون النقيّ، وملح الطعام.

ثم نفرك جميع المقادير مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بحشو الباذنجان بهذه الحشوة اللذيذة.

ثم نضع كمية من الحشوة على وجه البرطمان.

فوائد الباذنجان

يحتوي على الكثير من الحديد

تناول الباذنجان يرفع من إنتاج الهيموجلوبين

يحتوي الباذنجان على المغنيسيوم

يحتوي الباذنجان على الكثير من العناصر والفيتامينات التي تعزز المناعة

الباذنجان يحسن الدورة الدموية

يعالج هشاشة العظام

يعالج الباذنجان ضعف الأسنان

فوائد الباذنجان للمعدة

فوائد الباذنجان المشوي للجنس