ما هي أهم فوائد الباذنجان للمعدة؟ ما هي فوائد الباذنجان للقولون؟ ما هي أضرار الباذنجان؟ ما هي فوائد الباذنجان المشوي للجنس؟ ما هي فوائد الباذنجان الني؟ ما هي أضرار الباذنجان النيء؟ ما هي فوائد الباذنجان للكلى؟ ما هي أضرار الباذنجان على القولون؟ ما هي فوائد الباذنجان للشعر؟

فوائد الباذنجان للمعدة والقولون

من فوائد الباذنجان للمعدة والقولون أن مادة البكتين الموجودة في الباذنجان تعمل على تحسن نبيت الأمعاء وحركتها الدودية.

من فوائد الباذنجان للمعدة تعالج التهاب المعدة المزمن ومرضى القولون العصبي.

فوائد الباذنجان للمعدة أيضاً تعالج أمراض الكبد والبنكرياس وقنوات الصفراء.

فوائد الباذنجان للمعدة تنشط إفراز الصفراء.

أضرار الباذنجان

من أضرار الباذنجان يسبب الحساسية للبعض

يساهم في تكون حصى الكلى

يحتوي الباذنجان على مادة الناسونين التي تقوم بالارتباط بعنصر الحديد وإزالته من الخلايا.

من أضرار الباذنجان يسبب تسمم السولانين

يحفز ظهور أعراض التهاب المفاصل

فوائد الباذنجان المشوي للجنس

الباذنجان المشوي مليء بفيتامين C والمنغنيز اللذين يلعبان دورًا في دعم الصحة الجنسية.

من فوائد الباذنجان المشوي زيادة الطاقة وزيادة الرغبة الجنسية.

من فوائد الباذنجان المشوي أنه يحسن فيتامين ج على وجه التحديد تدفق الدم الذي يمكن أن يساعد في وظيفة الانتصاب.

إنزيم البروميلين الموجود في الباذنجان المشوي يؤدي إلى إنتاج هرمون التستوستيرون الذي يمكن أن يرفع الدافع الجنسي للرجل.

فوائد الباذنجان الني

من فوائد الباذنجان الني علاج مرض السكري النوع الثاني، لأن الباذنجان يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الألياف الغذائية، ونسبةٍ منخفضة من المواد الكربوهيدراتية، بالإضافة إلى الفينولات التي تتحكم في إفراز الإنزيمات التي تسيطر على نسبة سكر الجلوكوز في الجسم.

من فوائد الباذنجان الني التقليل من نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الجسم، مما يقي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين الدموية، مثل الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية.

من فوائد الباذنجان الني تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي جعل الجسم أكثر قوة وقدرة على التصدي للأمراض والعدوات المختلفة، وتحديداً الفايروسية، والبكتيرية، ويعود ذلك إلى احتوائه على المواد المضادة للأكسدة مثل الناسونين، بالإضافة إلى المواد المثبطة لتكون الخلايا السرطانية، والأورام الخبيثة.

من فوائد الباذنجان الني تحسين المزاج والتخلص من المشاعر السلبية مثل القلق والتوتر والاكتئاب؛ حيث إنّه يحتوي على مادتي السكوبارون، والسكوبولتين اللتين تحاربان مرض الصرع، وتقللان الأعراض المصاحبة للتعب وقلة النوم.

من فوائد الباذنجان الني مساعدة الدماغ على القيام بوظائفه المختلفة؛ ويعود ذلك إلى احتوائه على مادة الأليناسين بالإضافة إلى حمض النيكوتيك الشبيه في تركيبه الكيميائي بمادة النيكوتين الموجودة في التبغ.

من فوائد الباذنجان الني التقليل من ضغط الدم المرتفع بسبب مادة البوتاسيوم الموجودة في الباذنجان بكميات كبيرة بعكس الصوديوم.

تطهير الجسم، ووقايته من الإصابة بالعدوات الميكروبية، حيث إنّه يحتوي على الفينولات والأحماض المفيدة، مثل الكلوروجينيك.

من فوائد الباذنجان الني زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية الخبيثة، وتحديداً التي تصيب الجلد، والثدي، والبروستات، والقولون وغيرها، والفضل في ذلك يعود إلى مادة الجلوكاسايد سولاسودين.

من فوائد الباذنجان الني علاج اضطرابات ومشاكل الجهاز الهضمي، والتي تشمل الإمساك، والإسهال، والغازات المحتبسة وعسر الهضم وغيرها، إذ إنّه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل عملية مرور الطعام في الأمعاء.

المساعدة على التخلص من الوزن الزائد بسبب نسبة الألياف العالية الموجودة فيه والتي تشعر الجسم بالشبع لفترة طويلة، وتقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم، بالإضافة إلى أنّ تناوله يحفز عملية إدرار البول والتخلص من السوائل المحتبسة في الجسم، والتي تعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى اكتساب الوزن الزائد.

أضرار الباذنجان النيء

من أضرار الباذنجان النيء تناول السولانأن ين بتركيز معين وبكميات كبيرة يؤدي إلى حدوث إضطرابات هضمية وإصابة الجسم بالتسمم ومن أعراضها القيء والغثيان.

ينصح بعدم تناول السولانين لأنه يؤدي إلى حدوث أوجاع في البطن التي نحن في غنى عنها.

الباذنجان على يحتوي مادة اسمها السولانين وهي سامة جداً وتعمل على حماية الباذنجان أثناء النمو من العوامل الخارجية.

فوائد الباذنجان للشعر

من فوائد الباذنجان للشعر أنه يجعل الشعر قوي لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المياه بداخله حيث تساعد على تغذية فروة الرأس من الداخل مما يجعل بصيلات الشعر أكثر قوة.

من فوائد الباذنجان للشعر أنه يحافظ على صحة فروة الرأس.

من فوائد الباذنجان للشعر أنه يُعزز نمو الشعر

من فوائد الباذنجان للشعر أنه يجعل الشعر أنعم.

أضرار الباذنجان على القولون

من أضرار الباذنجان على القولون انتفاخ القولون

أضرار الباذنجان على القولون الضيق والإنزعاج عند تناول الباذنجان

الباذنجان يسبب سوء الهضم والإمساك الشعور بالغازات

من أضرار الباذنجان على القولون خروج أصوات البطن مما يزيد من مشكلة القولون

فوائد الباذنجان للكلى

من فوائد الباذنجان للكلى أنه يحسن الدورة الدموية

يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم لذلك يمنع مشاكل الكلى.

يساعد على تنزيل الوزن

المقلوبة الفلسطينية

مقادير المقلوبة الفلسطينية:

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة واحدة من الهال المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة واخدة من الزيت النباتي.

ماء لسلق الدجاج.

دجاجة واحدة حجمها متوسط ومقطعة إلى أربع قطع.

ثلاثة أكواب من الأرز.

بصلة واحدة مقطعة إلى مربعات.

ورقة واحدة من ورق الغار.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ثلاث حبات من بطاطا.

حبتان من الباذنجان.

حبة واحدة من الزهرة.

طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية:

أولاً قومي بفرم البصل جيداً وضعيه في قدر على الناء.

ثم قومي بوضعه فوقه ملعقة من الزيت النباتي.

ثم قومي بتقليبه جيداً وأضيفي الدجاج ثم قلّيه جيداً.

ثم أضيفي عود القرفة، وورقة الغار، وملعقة القرفة

ثم ضعي الماء حتى يغمر الدجاج واتركيها على النار حتى تنضج.

بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة، صفيه جيداً من الماء.

ثم ضعي عليه البهارات الباقية وملعقتين من الملح.

ثم اقطعي البطاطا دوائر ثم اقليها، وذلك أيضاً بالنسبة للباذنجان والزهرة، بحيث نقطعها ونقليها.

ثم أخرجي الدجاج من المرق بعد نضجه وصفيها من البهارات ثم اقليها.

أحضري قدر واسع، ثم ضعي القليل من الأرز المبهر في القاع

ثم ضعي قطع الدجاج المقلية.

ثم ضعي البطاطا ثم الزهرة وضعي ما تبقى من الأرز فوق المقادير.

ثم اسكبي كمية من مرق الدجاج بعد تصفيته من البهارات حتى تغمري الأرز كله.

ثم ضعي القدر على النار، وعندما تغلي ويبدأ الأرز بامتصاص المرقة.

ثم قومي بتخفيف النار إلى أقل درجة، واتركيها حتى تنضج.

ثم اقلبي القدر في صينية كبيرة

اتركيها لمدة عشر دقائق وهي مقلوبة ثم قومي برفع القدر وقدميها ساخنة، مع السلطة أو اللبن أو خيار باللبن.

فوائد الباذنجان للقولون

فوائد الباذنجان للرجال