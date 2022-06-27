أسهل وصفة لعمل بيف ستروجانوف شرائح اللحم البقري بالكريمة اللذيذة أو كما تعرف عالمياً "بيف ستروجانوف". هذا الطبق رائحته رائعة ولذيذة لا مثيل لها بفضل إضافة الجبن الكريمي مع الكريمة الحامضة. يقدمي مع نودلز ساخنة ومدهونة بالزبدة.

أسهل وصفة لعمل بيف ستروجانوف

مكونات أسهل وصفة لعمل بيف ستروجانوف:

1 رطل مكعبات من مرق اللحم البقري

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

1 بصلة مفرومة

1 (10.75 أونصة) علبة كريمة مكثفة من شوربة الفطر

نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة الثوم المعمر المجفف

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير

1 مكعب مرق لحم بقري

½ كوب شراب العنب الأحمر

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

1 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الاستخدامات

1 حاوية (8 أونصة) كريمة حامضة

1 عبوة (8 أونصات) شرائح فطر طازج

4 أونصات جبنة كريمية

1 كوب بقدونس مفروم طازج

أسهل وصفة لعمل بيف ستروجانوف

الطريقة:

الخطوة 1

توضع شرائح اللحم البقري في قاع وعاء الطهي البطيء ؛ يتبل بالملح والفلفل. ضعي البصل فوق اللحم البقري. يصب حساء الفطر والماء على اللحم البقري. يضاف الثوم المعمر والثوم وصلصة رسيستيرشاير ومرق اللحم البقري.

الخطوة 2

يخفق العنب الأحمر ونشا الذرة والدقيق معًا في وعاء صغير ؛ يصب الخليط في الطباخ البطيء.

الخطوة 3

يُطهى على نار خفيفة لمدة 6 إلى 7 ساعات. تقلّب الكريمة الحامضة والفطر والجبن الكريمي والبقدونس في خليط اللحم البقري ؛ استمري في الطهي لمدة ساعة أخرى.

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