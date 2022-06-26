وصفة مقبلات: سيفيتشي المكسيكي هذا هو السيفيتشي Ceviche المكسيكي الأصيل ، لن تجد مثله إلا في المكسيك. جربيه اليوم إذا كنت تحبين النكهات الحامضة الشهية. سيفيتشي هو طبق من المأكولات البحرية حيث تتبل مكعبات من السمك النيء في خليط عصير الليمون أو الحمضيات ، وتفاعل عصائر الحمضيات يطهو بروتين السمك ويصبح معتمًا وثابتًا أثناء امتصاص النكهة. ولا يعتبر هذا الطبق نيئاَ فكل من الحرارة وحمض الستريك هما عاملان في عملية كيميائية تسمى طهي حمضي.

وصفة مقبلات: سيفيتشي المكسيكي

مكونات سيفيتشي المكسيكي:

5 حبات ليمون كبيرة ، معصورة

1 رطل جمبري جامبو مقشر ومنزوع العرق

1 كوب كزبرة طازجة مفرومة أو حسب الرغبة

كوكتيل عصير الطماطم والبطلينوس

2 بصل أبيض مفروم ناعماً

1 خيار مقشر ومفروم ناعماً

1 طماطم كبيرة ، منزوعة البذور ومفرومة

3 فلفل هالابينو طازج ، مبذر ومفروم

1 حزمة فجل ، مفرومة ناعماً

2 حص ثوم طازج مفروم

رقائق التورتيا

طريقة سيفيتشي المكسيكي:

الخطوة 1

ضعي الجمبري في وعاء (يمكنك تقطيع الجمبري بخشونة أو تركه كاملاً حسب تفضيلاتك). أضيفي الليمون ، وغطي الجمبري تمامًا. يغطى ويوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ، أو حتى يصبح معتمًا وقويًا قليلاً.

الخطوة 2

أضيفي الطماطم والبصل والخيار والفجل والثوم. إرم للجمع. أضف الكزبرة والهلابينو تدريجيًا حسب المذاق المرغوب (ستزداد نكهة الهالبينو أثناء التتبيل). يُضاف عصير الطماطم والبطلينوس إلى القوام المطلوب. يغطى ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة. تقدم باردة مع رقائق التورتيلا.

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