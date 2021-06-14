يمكن أن يكون الطلاق تجربة مربكة ومرهقة للطرفين. ويمكن أن يؤدي إنهاء الزواج إلى العديد من الأسئلة، والشكوك حول الحب، والعلاقات وغير ذلك، والتي ليس لديك إجابات لها على الفور...

علاوة على ذلك، من الصعب التعامل مع كل شيء بعد الطلاق، لكن توجيه سلوكك والحصول على بعض المنظور يمكن أن يساعدك في التغلب على الألم. تذكر، هذه ليست نهاية الحياة ولديك القدرة على المضي قدمًا.

إليك أسوأ 7 أشياء يمكنك القيام بها بعد الطلاق:

الانغماس في سلوك اندفاعي

إذا كنت تعتقدين أن الحصول على وشم أو ثقب في السرة سيجعلك سعيدة ، فلدينا أخبار سيئة. تجنبي التسوق المجهد لأنك ستنتهين بالحزن في فستانك الجديد. يُنصح بالتفكير قبل القيام بأي شيء في كل موقف، خاصة بعد أن تكون عازبة حديثة.

الاستسلام ل ل حزن

حسنًا ، لديك أصدقاء حقيقيون وعائلة لمشاركة أفكارك معهم. إذا كنت تشعر بالحاجة إلى طلب المساعدة المهنية ، فاخترها دون أي تفكير ثانٍ. عدم الحديث عن مشاعرك سيجعلك تغرق أكثر في حفرة الحزن. افعل ما يجعلك تشعر بالرضا - اذهب في إجازة أو خذ إجازة لبضعة أيام من العمل أو ابكي من قلبك.

الفضفضة على وسائل التواصل الإجتماعي

بغض النظر عن مدى اعتقادك أن التعبير عن نفسك على وسائل التواصل الاجتماعي سوف يحقق لك الراحة ، فلن يحدث ذلك. إذا كنت تميل إلى الحديث عن تجربة طلاقك على انستغرام أو فيسبوك، فتوقف على الفور. ستؤدي مشاركة تفاصيل حياتك الشخصية مع الأصدقاء أو الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى النميمة وتشتيت انتباهك فقط.

قطع العلاقات والانعزال عن الناس

سيساعدك البقاء في المنزل وتناول الآيس كريم وتجنب التجمعات لبضع ليالٍ على النسيان. ولكن لوم نفسك أو الشريك السابق على الحاضر سيجعلك تشعر بالمرارة لاحقاً. الذهاب إلى حفلات أعياد الميلاد أو المناسبات العائلية سيمنحك نفحة من الهواء النقي وتجديداً للطاقة.

إهمال نفسك وشكلك

أنت الشخص الوحيد الذي يستحق الاهتمام. الغطس في مستنقع الكحول والاحزان، لن يقودك إلى المستقبل. بدلا من ذلك ركز على نفسك أكثر. اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو اذهب في رحلة، وتعلم مهارة جديدة ، وافعل ما يجعلك سعيدًا.

المواعدة والبحث عن شريك جديد

إذا كنت تعتقد أن المواعدة أو اللقاءات السريعة مع اشخاص جدد سيساعدك على المضي قدمًا ، فتوقف عن ذلك. ابتعد عن أفكار مثل "الحب الحقيقي على الأبواب" ، "نصيبك يبحث عنك." لأن هذا ليس صحيحا. تعلم كيفية التعامل مع الموقف وتقبل الحاضر ، مهما طال الوقت ، ولا تواعد أحداً لمجرد فكرة الخروج من البيت والنسيان.

الضغط على الأطفال

تعامل مع الطلاق بطريقة ناضجة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على العلاقات مع أقاربك أو أصدقائك السابقين. لا يزال بإمكانكما إقامة علاقة صحية مع الأصهار أو زيارة أصدقائك في المناسبات. لا تجبر الأطفال أو تطلب منهم الاختيار بينكما. الصدق هو أفضل طريقة لإخبار الأطفال عن الطلاق. ساعد الأطفال على توجيه مشاعرهم.

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