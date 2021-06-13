طرق لبدء حياة مختلفة بعد الطلاق

الطلاق تغيير جذري كبير في حياة أي انسان، وفي سعيك لبدء حياة جديدة بعد الطلاق عليك اتباع الخطوات التالية:

التنفس

توقفي وخذ نفسًا عميقًا، وامنحي نفسك الوقت الكافي للتكيف مع الوضع الجديد، لأن هذه ستكون طبيعتك الجديدة.

الحضور

لا تقعي في فخ العيش في الماضي، فاثناء النظر إلى الوراء ، يمكن أن يفوتك ما يحدث في الوقت الحاضر.

الحرية

اعتنقي حريتك وافعلي كل الأشياء التي كنت تحبين فعلها ، ولكن لم تفعليها لأن طليقك أراد فعل شيء آخر.

اكتشاف الذات

فكري فيما كنت عليه قبل زواجك، واقضي وقتًا في تقدير الشخص الذي أصبحت عليه واجعلي تطوير ذاتك من أولوياتك.

خبرات جديدة

إذا كنت ترغبين يوما ما في اعتماد قصة شعر معينة أو مظهر مختلف، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بذلك.

التدليل

دللي نفسك واذهبي إلى السبا والكوافير وغيرهم من الأماكن التي تساعد على الاعتناء بصحتك الجسدية والعقلية.

الارتباط

عندما يحين الوقت المناسب، قد ترغبي في البدء في المواعدة مرة أخرى، ويمكنك التواصل والتعرف على أصدقاء جدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواعدة عبر الانترنت.

الاتصال بأصدقائك

الآن بعد أن أصبحت مطلقة، يكون الوقت قد حان للتواصل مع أصدقائك مرة أخرى.

الراحة

يمكن أن يساعدك أخذ إجازة على تهدئة عقلك وروحك، ورؤية الأمور بوضوح.

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