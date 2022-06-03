أسوأ 8 أطعمة للأسنان..تجنبها اليوم دون تردد

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تسبب تراكم البلاك، مما قد يكون له آثار صحية خطيرة على أسنانك، حيث أن البلاك لزج ومليء بالبكتيريا ويساهم في أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

وبعد تناول وجبة خفيفة أو وجبة سكرية، تتسبب السكريات في إطلاق البكتيريا للأحماض التي تهاجم مينا الأسنان، وعندما ينهار المينا، يمكن أن تتطور التجاويف، وقد تسبب التجاويف مضاعفات مثل الألم ومشاكل المضغ وخراجات الأسنان.

وفي الواقع، يمكنك منع البلاك من إحداث فوضى في فمك من خلال تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم، وتنظيف الأسنان بالخيط وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، إلى جانب تجنب الأطعمة التي سنذكرها من خلال هذه المقالة أو الحد منها.

أسوأ 8 أطعمة للأسنان

الحلوى الحامضة

ليس من المستغرب أن تكون الحلوى غير صحية لفمك، ولكن الحلوى الحامضة تحتوي على أنواع مختلفة من الأحماض التي تؤثر بشكل سيء على أسنانك، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها مطاطية، فإنها تلتصق بأسنانك لفترة أطول، لذلك من المرجح أن تسبب التسوس، لذلك إذا كنت تتوق إلى الحلويات، فاحصل على مربع من الشوكولاتة بدلاً من ذلك، حيث يمكنك مضغه بسرعة وسهولة.

الخبز

عندما تمضغ الخبز، يكسر لعابك النشويات إلى سكر، وعندما يصبح الخبز مادة تشبه المعجون في فمك، فإنه يلتصق بالشقوق بين الأسنان، لذلك، يمكن أن يسبب التجاويف، لذلك عندما تتوق إلى بعض الكربوهيدرات، استهدف أصنافًا أقل تكريرًا مثل القمح الكاملة، حيث تحتوي هذه على سكريات مضافة أقل ولا تتحلل بسهولة.

الكحول

قد يعرف الكثيرون أن شرب الكحول ليس صحيًا تمامًا، ولكن هل تعلم أن الكحول يمكن أن يسبب الجفاف في فمك ؟ في الحقيقة يفتقر جفاف الفم إلى اللعاب، والذي نحتاجه للحفاظ على صحة الأسنان، حيث يمنع اللعاب الطعام من الالتصاق بأسنانك ويغسل جزيئات الطعام، حتى أنه يساعد في إصلاح العلامات المبكرة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهابات الفم الأخرى، وللمساعدة في الحفاظ على رطوبة فمك، اشرب الكثير من الماء واستخدم غسول الفلوريد للفم ومحاليل الترطيب الأخرى.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية بكافة أنواعها ليست جيدة أبدًا للأسنان وصحة الفم، حيث وجدت دراسة قديمة أن شرب كميات كبيرة من الصودا الغازية يمكن أن يضر بأسنانك بقدر ما يتسبب في استخدام الميثامفيتامين والكوكايين.

وتمكن المشروبات الغازية المكربنة البلاك من إنتاج المزيد من الحمض لمهاجمة مينا الأسنان، لذلك، إذا كنت تشرب الصودا طوال اليوم، فإنك تغطي أسنانك بالحمض، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجف فمك، مما يعني أن لديك لعابًا أقل.

وأخيرًا وليس آخرًا، يمكن للمشروبات الغازية داكنة اللون تغيير اللون أو تلطيخ أسنانك، ومن المهم ملاحظة أن لا تنظف أسنانك بعد شرب الصودا مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي هذا في الواقع إلى تسريع حدوث الضرر لأسنانك.

الثلج

كل ما يحتويه هو الماء، لذلك من الجيد مضغ الثلج، أليس كذلك ؟ في الحقيقة لا تحسب الأمور بهذه الطريقة، فوفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، يمكن أن يؤدي مضغ مادة صلبة مثل مكعب الثلج إلى تلف المينا وجعلك عرضة لحالات طوارئ الأسنان مثل الأسنان المكسورة أو المتشققة.

لذلك يمكنك استخدام الثلج لتبريد المشروبات، ولكن من الجيد عدم مضغها، ولمقاومة الرغبة، اختر الماء المبرد أو المشروبات بدون ثلج.

الحمضيات

البرتقال والجريب فروت والليمون من الفواكه التي لديها الكثير من فيتامين سي، لكن محتواها الحمضي يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون حمض الحمضيات مزعجًا لتقرحات الفم، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على جرعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، فحاول تناولها وشربها باعتدال في وقت الوجبة والمضمضة بالماء بعد ذلك.

رقائق البطاطس

قد تكون رقائق البطاطس مرضية للكثيرين منا، لكن الرقائق بها الكثير من النشا، حيث يصبح النشا سكرًا محاصرًا بين الأسنان ويطعم البكتيريا الموجودة في اللويحة، ونظرًا لأنه تناول البطاطس قد يكون شبه مستمر بالنسبة للبعض، فإن إنتاج الحمض من الرقائق باقٍ ويستمر لفترة، لذلك بعد أن تأكل رقائق البطاطس، استخدم الخيط لإزالة الجسيمات المحاصرة.

الفواكه المجففة

قد تفترض أن الفواكه المجففة هي وجبة خفيفة صحية، وقد يكون هذا صحيحًا، لكن العديد من الفواكه المجففة مثل المشمش والبرقوق والتين والزبيب، على سبيل المثال لا الحصر لزجة.

وفي الواقع، تنص جمعية طب الأسنان الأمريكية على أن الفواكه المجففة تتشبث بسهولة بالأسنان وفي شقوقها بسبب لزوجتها، تاركة وراءها السكر، ومع ذلك، هناك بيانات محدودة حول هذا الموضوع، ويحتاج الخبراء إلى إكمال المزيد من البحث.

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