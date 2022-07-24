تسهم الأشغال اليدوية في رفع مستوى القدرات الذهنية والعقلية للكثير من العاملين فيها، وذلك بسبب كونها أعمال تتطلب الكثير من العمل والجهد لإنجاز عمل متقن.

الأشغال اليدية تسهم في تطوير الذات وأيضاً التخفيف من الضغوط النفسية التي يعاني منها الكثير من الناس، وكما خلصت البعض من البطالة وأصبحت مصدر رزق للبعض.

طاولة كرة القدم للأطفال إن غالبية الأطفال يعشقون هذه اللعبة فمن الممكن ويبقوا مستمتعين بها لساعات طويلة، وفيما يلي بالأشغال يدوية طاولة كرة القدم للأطفال.

أشغال يدوية: طاولة كرة القدم للأطفال

أدوات طاولة كرة القدم

سكين.

مسطرة.

قلم.

ورق للتزيين.

عدد 4 عيدان خشبية.

غراء.

مشابك

ملابس عدد 10.

صندوق أحذية.

كرة طاولة.

طريقة عمل طاولة كرة القدم

أولاً قم بتزيين الصندوق من الخارج بورق التزيين.

ثم جهز مكان وضع العيدان الخشبية من خلال صنع ثقوب تناسبها عن طريق وضعها بأعلى الصندوق لمعرفة المكان المناسب لاختيارها حيث يرجع إلى حجم أبعاد الصندوق المتوفر.

ثم ضع مشابك الملابس على العيدان مع مراعاة ملامسة الكرة لأطرافهم عند وضعها.

قم استخدام القلم والمسطرة قم بتحديد مكان المرمى على الطرفين ثم قص الكرتون مكانها.

فوائد الأشغال اليدوية للأطفال

تساعد الأشغال اليدوية على التجربة وإيجاد بدائل وأفكار جديدة وتطلق العنان للمخيلات .

تساعد الأشغال اليدوية على التركيز فتحتاج هذه الأنشطة لطول البال والتركيز حتى يتمكن الإنسان من التفنن في عمله وبالتالي تزيد من درجات التركيز عند الأطفال.

تساعد الأطفال على استخدام حواسه اللمس فهو يقلب يقطع الورق يلون إلى آخره وحاسة النظر فهو منتبه متفطن للأشكال والألوان والأحجام.

تعلم التفاعل الإجتماعي وذلك عند العمل ضمن مجموعات صغيرة داخل الفصل.

الأطفال تعطي إحساس بالسعادة والراحة للطفل عند إنتهائه منها وتعطيه روح حب إكمال أعماله مع إتقانها.

تساعد على التعبير على المشاعر هذه النقطة مهمة وهي وسيلة علاج يستعملها أطباء النفس في كثير من الحلات.

تساعد الأشغال اليدوية على الاسترخاء وهي نوع من أنواع الترفيه الهادف.

تساعد الأشغال اليدوية على المحاولة والتكرار ففي الوهلة الأولى تكون الأعمال بسيطة فيسعى الطفل للتحسين من نفسه.

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