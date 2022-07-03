أفكار للعيد: أكياس هدايا عيد الأضحى للأطفال مع اقتراب حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك لا بد من أن نهيئ أنفسنا ومنازلنا وأطفالنا لاستقبال العيد بأحلى وأجمل الثياب والضيافة والهدايا، نعم يمكنكم تقديم الهدايا للأطفال في هذا العيد على غرار هدايا عيد الفطر.

أفكار للعيد: أكياس هدايا عيد الأضحى للأطفال

أكياس ملونة وهدايا سرية

نقترح أن تقومي بتحضير أكياس الهدايا مع الأطفال أولاً، حتى يختار الأطفال الأشكال والألوان التي يفضلونها للأكياس، بعد ذلك قومي بتعبئة هذه الأكياس بالحلويات أو القصص القصيرة أو الألعاب حسب رغبتك، بعيداً عن عيون الأطفال، ضعيها على مائدة الإفطار في صباح العيد ليستمتع الأطفال بالمفاجأة الموجودة في الكيس..

ملاحظة: اخترنا أكياس بنية صديقة للبيئة حتى يتعلم الأطفال المحافظة على بيئة صحية.

أفكار للعيد: أكياس هدايا عيد الأضحى للأطفال

والآن دعونا نبدأ:

أنت بحاجة الى: ورق مقوى ملون (أنا اخترت الأبيض والأسود يمكنك اختيار ألوان مختلفة حسب رغبة الطفل)- مقص – صمغ - قلم رصاص - مقص بحواف

الطريقة:

قومي برسم دائرتان متساويتان على ورق أبيض اللون، قومي بقص الدوائر بحذر. الآن قومي بقص الأطراف حسب الصورة بالمقص ذو الحواف للحصول على شكل مختلف. قومي برسم وقص وجه الخروف على ورق أسود اللون، لا تنسي الارجل. قومي بجمع ولصق القطع حسب الشكل للحصول على خروف ظريف. يمكنك رسم العيون أو تثبيت عيون بلاستيكية متحركة (متوفرة في محلات القرطاسية والاشغال اليدوية) الآن أصبح الخروف جاهزاً للتثبيت بالصمغ على الأكياس البنية.

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