يتميّز المطبخ الأردني بجزء من تراث الطهي المميز ومن المعروف أن الشعب الأردني يشتهر بـ كرم الضيافة، وتتنوع مائدة الطعام في العيد بالأكلات الأردنية بأنّها دسمة وتعتمد كثيراً على الأرز واللحم، ومنها طبق المنسف والمشاوي والمقلوبة، وفي هذا المقال نقدم لكم أشهر أكلات عيد الأضحى في الأردن وسنشرح لكم طريقة عمل كل طبق بالتفصيل.

أشهر أكلات عيد الأضحى في الأردن

المنسف

مقادير المنسف

1 ونصف كيلو أرز.

لحمة بلدية 7قطع متوسطة الحجم.

صنوبر 50غ.

خبز شراك عدد 5.

كركم معلقة صغيرة لتغير لون الأرز.

مكعب مرق.

2 رأس لبن جميد.

لبن سائل رائب 1 ليتر.

سمنة بلدية 1 ملعقة كبيرة.

لوز مبشور 200غ.

طريقة التحضير

يجب التأكد أولاً من غسل اللحمة بطريقة جيدة وسلقها بعد ذلك في وعاء مناسب وذلك بوضع في الماء ورق الغار وحب الهيل.

ثم ننقع الأرز بماء دافئ ومع قليل من الملح وملعقة الكركم وتركه لمدة عشر دقائق وتقريباً.

ثم ننقع رؤوس لبن الجميد لمدة ويفضل قبل ليلة.

وبعد انتهاء من سلق اللحمة نٱخد الماء ونصفيها من أي شوائب وبعذ ذلك نٱخد بمعيار نصف لتر من الماء ونخلطه مع واحد ليتر من اللبن الرائب واللبن الجميد المنقوع وخلطه في الخلاط لمدة خمس دقائق.

وبعد ذلك نتركه علئ نار هادئة مع التحريك المستمر في اتجاه واحد لمدة 15 دقيقة ونضع مكعب مرق ومعلقة سمنة لإضافة النكهة الرائعة.

يجب طبخ الأرز مع رعاية تحميصه جيدٱ وأن يكون لونه أصفر خفيف ويغطى ويترك على نار هادئة لمدة 20دقيقة.

ثم يسكب على سدر كبير مملوء بخبز الشراك "الصاج" ومن ثم ذلك فرد الأرز وبعد ذلك وضع اللحمة بطريقة أنيقة ومن ثم ذلك تزيينه باللوز والصنوبر وإذا رغبت يمكنك وضع البقدونس.

وأخيراً وضع اللبن في وعاء ويقدم بجانب المنسف، ولا تنسى وضع المقبلات مثل الزيتون الأخضر والجرجير والبصل الأخضر وبالإضافة إلى الفجلوصحتين وعافية.

المقلوبة

مقادير المقلوبة

ثلاثة أكواب من الأرز.

ثلاث حبات من بطاطا.

حبتان من الباذنجان.

حبة واحدة من الزهرة.

بصلة واحدة مقطعة إلى مربعات.

ورقة واحدة من ورق الغار.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة حجم صغير من القرفة الناعمة.

ملعقة حجم صغير واحدة من الهال المطحون.

ملعقة حجم كبير واخدة من الزيت النباتي.

ماء لسلق الدجاج.

دجاجة واحدة حجمها متوسط ومقطعة إلى أربع قطع.

ملعقة حجم صغير من الكاري.

طريقة تحضير المقلوبة

أولاً قم بفرم البصل جيداً وضعيه في قدر على الناء.

ثم قم بوضعه فوقه ملعقة من الزيت النباتي.

ثم قم بتقليبه جيداً وأضف الدجاج ثم قلّيه جيداً.

ثم أضف عود القرفة، وورقة الغار، وملعقة القرفة

ثم ضع الماء حتى يغمر الدجاج واتركها على النار حتى تنضج.

بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة، صفيه بطريقة جيده من الماء.

ثم ضع عليه البهارات الباقية وملعقتين صغيرتين من الملح.

ثم اقطع البطاطا دوائر ثم اقليها، وذلك أيضاً بالنسبة للباذنجان والزهرة، بحيث نقطعها ونقليها.

ثم أخرج الدجاج من المرق بعد نضجه وصفها من البهارات ثم اقليها.

أحضر قدر واسع، ثم ضع القليل من الأرز المبهر في القاع

ثم ضع قطع الدجاج المقلية.

ثم ضع البطاطا ثم الزهرة وضع ما تبقى من الأرز فوق المقادير.

ثم اسكب كمية من مرق الدجاج بعد تصفيته من البهارات حتى تغمر الأرز كله.

ثم ضع القدر على النار، وعندما تغلى ويبدأ الأرز بامتصاص المرقة.

ثم قم بتخفيف النار إلى أقل درجة، واتركها حتى تنضج.

ثم اقلب القدر في صينية كبيرة

أخيراً اتركها لمدة ربع ساعة وهي مقلوبة ثم قم برفع القدر وقدمها ساخنة، مع السلطة أو اللبن أو خيار باللبن وكل عام وأنت بخير.

المشاوي

مقادير المشاوي

800 غرام من شرائح اللحمة المقطعة.

225 غراماً من الفطر المقطع.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

3 حبات من الفلفل الملون المقطع.

حبة من البصل المقطع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقادير التتبيلة

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من صوص الصويا.

ملعقة حجم كبير ونصف من عصير الليمون.

ملعقة حجم كبير ونصف من الخل.

ملعقتان كبيرتان ونصف من صلصة رسيستيرشاير.

ملعقة حجم كبير من العسل.

ملعقتان صغيرتان من الديجون.

ملعقة حجم كبير من الثوم المفروم.

ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير المشاوي