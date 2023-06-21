يتميّز المطبخ السعودي بأكلاته التقليدية والبعيدة عن التكلف، وتتنوع مائدة الطعام في العيد بالأكلات السعودية بأنّها دسمة وتعتمد كثيراً على الأرز واللحم، ومنها طبق الكبسة والعريس والمرقوق والمراهيف والمصابيب والمراصيع، وفي هذا المقال نقدم لكم أشهر أكلات عيد الأضحى في السعودية وسنشرح لكم طريقة عمل كل طبق بالتفصيل.

أشهر أكلات عيد الأضحى في السعودية

الكبسة

مقادير الكبسة السعودية

1 كيلو غرام دجاج يكون مقطع

½3 كوب أرز بسمتي منقوع

6 حبة طماطم مفرومة

2 حبة بصل مفروم ناعم

3 حبة هيل

2 ورق لورا

½3 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة حجم صغير شطة

1 ملعقة حجم صغير فلفل اسود

1 ملعقة حجم صغير كركم

1 ملعقة حجم صغير كاري

طريقة الكبسة السعودية

أولاً ضع في قدر عميق وسخن الزيت ثم أضف له البصل وقم بتقليبه جيدًا.

ثم أضف الطماطم المفرومة واتركه على النار حتى يتماسك الخليط.

ثم أضف الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق اللورا وباقى البهارات جميعها.

ثم قم بإضافة الدجاج بعد غسله بشكل جيد بالماء والملح والخل.

قم بتقليب الدجاج ليصبح نصف مطهي ثم أضف الأرز والماء الدافئ، وغطي القدر واتركه على نار عالية حتى يغلي الماء.

ثم قم بخفض النار، ثم اتركه حتى تنضج الكبسة.

اغرفها في طبق التقديم وقدمها ساخنة، وصحتين وعافية.

الهريس

مقادير الهريس السعودي

800 جرام من الدجاج.

عدد 2 كوب من حبوب القمح.

عدد 2 عود من القرفة.

وزن 2 لتر من الماء المغلي

4/1 ملعقة ملح ناعم

½ كوب من الحليب البودر.

عدد 1 بصلة مقطعة مكعبات.

طريقة تحضير الهريس السعودي

انقعي حبوب القمح في ماء ساخن لمدة ساعة وذلك بعد غسلها جيدًا.

يلي ذلك يتم تقطيع البصل والدجاج الى قطع.

بعد ذلك يفضل إزالة الجلد والدهون عن الدجاج حفاظًا على صحتكم.

أحضرى إناء كبير الحجم وواسع وضعي به كلاً من حبوب القمح مع قطع الدجاج والبصل المقطع إلى مكعبات مع القليل من القرفة.

بعد ذلك يتم إضافة الماء المغلي فوق المكونات السابق اعدادها، ووضع جميع ما سبق على درجة حرارة مرتفعة لمدة خمس دقائق.

يلي ذلك بعد مضى 5 دقائق، يتم خفض درجة الحرارة، واتركيها على نار منخفضة لمدة ثلاث ساعات.

راعى التقليب المستمر كل فترة للمكونات أثناء الطهي.

يتم بعد مرور ساعة ونصف من الوقت رفع الدجاج من النار لنزع العظم منه.

بعدها أعيدي الدجاج إلى الوعاء مع الضرب بالمضرب حتى تتفتت إلى قطع صغيرة جدًا.

بعد مرور وقت كافي وقبل انتهاء المدة ب 15 دقيقة، أضيفي الحليب البودر مع القليل من الملح إلى المكونات السابقة.

وأخيرا يقدم الهريس في صحون التقديم، مع إضافة القليل من السمن على الهريس.

المرقوق

مقادير المرقوق السعودي

1 كيلو لحم غنم مقطع بشكل مكعبات

‏2 بصل متوسط مفروم

6 فص ثوم مهروس

2 مكعب مرق لحمة

4 عود قرفة

2 معلقة حجم صغير كمون

معلقة حجم صغير من الكزبرة المطحونة

2 معلقة حجم صغير كركم مطحون

2 معلقة حجم صغير بهارات مشكلة مطحونة

1 معلقة حجم صغير حبهان

ماء حسب الرغبة

4 ورق غار

4 كبش قرنفل

6 معلقة حجم كبير معجون طماطم

مقادير عجين المرقوق

6 كوب دقيق

1/3 كوب زيت

¼ معلقة حجم صغير ملح

ماء حسب الرغبة

طريقة عمل المرقوق السعودي

أولاً نضع البصل والثوم ومزيج من البهارات المطحونة في قدر الضغط على حرارة متوسطة.

ثم اضف اللحم ومزيج من البهارات الصحيحة والمرق ومعجون الطماطم.

ثم اغمر المقادير بالماء.

ثم اضغط القدر لـ30-35 دقيقة حتى ينضج اللحم جيداً.

طريقة تحضير عجينة المرقوق

خلال طبخ اللحم ضع الدقيق والزيت والملح في وعاء.

ثم أضف الماء تدريجياً واخلط المقادير حتى تتماسك العجينة جيداً.

ثم غطي الوعاء بورق نايلون لاصق واتركه في زاوية دافئة لـ30 دقيقة تقريباً.

ثم شكل 8 كرات متساوية الحجم من العجينة.

قم بفرد الكرات على سطح منثور بالدقيق وقطعها إلى مكعبات.

ثم أضف مكعبات العجين إلى مزيج اللحم.

قم بطهي المقادير مدة 15 دقيقة دون تغطية القدر.

وأخيراً الطبق ساخناً، وصحتين وعافية.

المراهيف

مقادير المراهيف السعودي

1 كوب حليب بودرة

½ كوب زيت

قليل من الملح

2 بيض

2 كوب ماء

½ 1 كوب دقيق بر

½ كوب سكر

1 ملعقة حجم صغير بيكنج باودر

طريقة عمل المراهيف السعودي