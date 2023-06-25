يتميّز المطبخ المغربي بأكلاته المميزة، وتتنوع مائدة الطعام في العيد بالأكلات المغربية بأنّها دسمة ومن أشهر الأكلات في المغرب البيصارة فهي تتربّع على عرش أكلات فصل الشتاء، ويُطلق عليها بعض المغاربة "حساء الطاقة" وهي أحد الأكلات المشهورة والشعبية في مختلف المناطق، وفي هذا المقال نقدم لكم أشهر أكلات عيد الأضحى في المغرب وسنشرح لكم طريقة عمل كل طبق بالتفصيل.

أشهر أكلات عيد الأضحى في المغرب

الكسكس المغربي بالمكسرات

مقادير الكسكس المغربي بالمكسرات

نصف كوب من اللوز.

ملعقتان حجم كبير من السكر البودرة.

ربع ملعقة حجم صغير من الملح.

ليمونة متوسطة الحجم.

كوبان من الكسكس.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من الصنوبر.

5 مكعبات مرق الدجاج.

4 ملاعق حجم كبير من الزبدة.

كوبان من الماء.

طريقة تحضير الكسكس المغربي بالمكسرات

أولاً ضع في مقلاة على النار ثم نضع الصنوبر ونقلبه جيداً إلى أن يتحمص بشكل جيد.

ثم نقوم برفع الصنوبر ونضيف إليه اللوز ونقلبه إلى أن يتحمص.

وبواسطة المبشرة نبشر الليمونة لنحصل على ملعقتين حجم كبير من بشر الليمون.

ثم قم بقطع الزبدة إلى قطع حجم صغير.

وفي قدر على النار قم بسكب كوبي الماء وونضع مكعبات من مرق الدجاج ونحركهم بشكل جيد إلى أن تذوب المكعبات تمامًا.

ثم نترك القدر على النار إلى أن يبدأ بالغليان.

ثم نرفع القدر عن النار.

ونقوم بغضافة الكسكس ثم نغطي القدر ونتركه لمدة دقيقتين إلى أن ينضج الكسكس.

ثم نضيف الزبدة ونقوم بالتحريك إلى أن تذوب بشكل.

ثم نضع الكسكس في طبق التقديم ونضيف الملح وبشر الليمون ونحرك جيدًا.

ثم نزين الطبق بالصنوبر المحمص والزبيب واللوز والسكر البودرة.

وأخيراً يصبح الكسكس المغربي بالمكسرات جاهزاً ونقدمه ساخناً، وصحتين وعافية.

المروزية

مقادير المروزية

اثنان كيلو غرام من لحم الغنم ويفضل أن يكون من الرقبة أو الفخذ مع الحفاظ على العظم في اللحم.

حبة من البصل الجاف مفرومة فرماً ناعماً.

مئتان غرام من العنب الجاف.

مئة غرام من اللوز مقشر ومنقوع.

نصف فنجان من زيت الزيتون.

نصف فنجان من زيت الذرة الصافي.

ربع فنجان من السكر الناعم.

نصف فنجان من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الزبدة ويفضل أن تكون مذابة.

3 أعواد من القرفة.

ورقتان من ورق الغار.

حبة لومي أسود صغيرة.

ملعقة حجم كبير من بهارات الحانوت وهي مجموعة من البهارات المشكلة مخلوطة مع بعضها البعض وهي: "زعفران، وحب الهيل، والفلفل الحارالأبيض، والفلفل الأسود، ومطحون اليانسون، ومطحون القرنفل، والقرفة الناعمة، وجوزة الطيب الناعمة، وزنجبيل مطحون، ولسان الطير مطحون، كراويا، ومسحوق الحبة السوداء، وورد مجفف مطحون".

نصف ملعقة صغير من شعر الزعفران الطبيعي.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة حجم صغير من الكركم.

لتر من الماء.

طريقة تحضير المروزية