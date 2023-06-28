يتميّز المطبخ المصري بأكلاته التقليدية والبسيطة والبعيدة عن التكلف، وتتنوع مائدة الطعام في العيد بالأكلات المصرية بأنّها دسمة وتعتمد بشكل كبير على الأرز والأنواع الأخرى من النّشويّات، ومن أشهر الأكلات في مصر الكشري فهي تتربّع على عرش الأكلات المصرية، والملوخية وهي أحد الأكلات المشهورة والشعبية في مختلف المناطق في مصر، وبالإضافة إلى المسقعة والكبدة الأسكندراني والحمام المحشي، الفول والطعمية وغيره الكثير من الأكلات، وفي هذا المقال نقدم لكم أشهر أكلات عيد الأضحى في مصر وسنشرح لكم طريقة عمل كل طبق بالتفصيل.

أشهر أكلات عيد الأضحى في مصر

ملوخية بالدجاج

مقادير ملوخية الدجاج

300 غرام من الملوخية الورق المفرومة ناعماً.

دجاجة مقطعة إلى أربع قطع أو حسب الرغبة.

نصف كوب من الأرز العادي ذي الحبة المتوسطة.

حبة متوسطة الحجم من البندورة.

خمسة فصوص من الثوم.

ملعقتان من الشعيرية.

بهارات أرز.

زيت نباتي.

ورق غار.

ملح "حسب الرغبة".

بهارات دجاج "حسب الرغبة".

طريقة تحضير ملوخية الدجاج

قم بغسل الملوخية بشكل جيد ونتركها جانباً.

ثم نقوم بغسل قطع الدجاج بالماء وننقعها في القليل من الخلّ وزيت الزيتون لفترة قصيرة.

ثمّ نقوم بغسلها بشكل جيد بواسطة الماء ونتركها جانباً لتتصفّى من الماء.

ثم نقوم بغسل الارز بالماء البارد أكثر من مرة.

ثم ننقعه في الماء الفاتر لمدة لا تقلّ عن ثلث ساعة.

ثم نقوم بوضع ماء في وعاء للطهي على النار.

ثم نضع فيه قطع الدجاج مع رشة ملح وورق الغار.

ثم نتركها على النار حتى تغلي ونتخلص من الرغوة التي تتجمع على الوجه.

وبعد أن تغلي نصفي مرق الدجاج من أجل تحضير الملوخية.

ثم نغسل قطع الدجاج ونعمل على تتبيلها ببهارات الدجاج الموجودة لدينا.

ثم نضع مرقة الدجاج في وعاء الطهي للملوخية ونضيف إليها الملوخية المفرومة.

ثم نتركها على نار عالية في البداية حتى تغلي.

ثم نتخلص من الرغوة التي تتجمع على الوجه باستمرار.

ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة ونقلي قطع الدجاج حتى تتحمر من الجهتين.

ثم نضيف حبة البندورة فوق الملوخية ونضيف إليها الملح.

ثم نضيف قطع الدجاج المحمر إليها ونخفف النار ونتركها تغلي قليلاً مع بعض.

ثم نقلي فصوص الثوم في الزيت الذي قلينا به الدجاج مسبقاً، ونضيفها إلى الملوخية.

ثم نغطيها ونتركها جانباً.

ونقوم بتنحضير الأرز من خلال غسله بالماء البارد جيداً.

ثم نتركه حتى يتصفى من الماء، ثم نضيف إليه الملح وبهارات الدجاج.

ثم نضع القليل من الزيت النباتي في وعاء الطهي، وبعد أن يسخن نقوم بقلي الشعيرية حتى يأخذ اللون البني.

ثم نضيف الأرز ونحرك المكونات معاً.

ثم نغمره بالماء ونتركه حتى يغلي على النار العالية.

ثم نتركه على النار الهادئة حتى ينضج، وصحتين وعافية.

الكشري

مقادير الكشري

مقادير الأرز

100 غرامٍ من الشعيرية.

كوب من الأرز قصير الحبة المغسول والمنقوع.

خمس حبّات من المستكة.

ملح

فلفل أسود.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوبان من ماء سلق العدس.

مقادير العدس

6 أكواب من الماء.

كوبان من العدس الأخضر.

مقادير البصل المحمر

بصلتان كبيرتان مُقطّعتان إلى شرائح.

نصف كوبٍ من الزيت.

مقادير الدقّة

3 فصوصٍ من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الماء.

الملح والفلفل الأسود.

ربع كوبٍ من عصير الليمون.

مقادير صلصة الطماطم

ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الشطة البودرة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الكمون.

100 غرامٍ من الطماطم المُقشّرة.

ربع كوبٍ من الزيت النباتي.

4 فصوصٍ من الثوم المفروم.

نصف كوبٍ من الخل الأبيض.

التطبيق

كوب من الحمّص المطبوخ.

المعكرونة الحلزونية المطبوخة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير العدس

غسل العدس، وسلقِه على حرارة منخفضة لمدّة ثلث ساعة.

أخذ كوبين من ماء سلق العدس، ووضعهما جانباً من أجل طهي الأرز، وإضافة الملح حسب الرغبة.

تحضير الأرز

وضع الشعيرية في الزيت في طبق، وتركها لتصبح مائلةً إلى اللون الذهبي.

إضافة الأرز المُصفّى، وتركه على النار لمدّة أربع دقائق ثمّ إضافة كلٍ من: المستكة، الملح والفلفل الأسود.

سكب ماء سلق العدس على الأرز، وتركها إلى أن تبدأ بالغليان ثمَّ خفض الحرارة.

طبخ العدس على حرارة مُنخفضة لمدّة عشر دقائق.

إضافة نصف كمية العدس المسلوق، وتغطية الطبق، وتركه لمدّة خمس دقائق.

تحضير صلصة الطماطم

تسخين القليل من الزيت النباتي، وإضافة الثوم ، وتقليبه لعدّة دقائق.

سكب الخل بالتدريج، وترك الخليط ليغلي.

إضافة كلٍ من:الماء، الطماطم، القليل من الملح، الفلفل، الكمون والشطّة.

ترك الخليط على النار ليغلي ثمَّ خفض الحرارة.

تحضير البصل المُحمّر

وضع الزيت في مقلاة ثانية ثمَّ إضافة البصل، وتقليبه إلى أن يصبح مقرمشاً.

تحضير الدقة

وضع الزيت مع الثوم على النار، وتقليبه قليلاً دون أن يتغير لونه.

إضافة كلٍ من: الملح، الماء، الفلفل، الثوم، الخل، عصير الليمون والكمون.

تحريك الخليط، ووضعه على حرارة متوسطة ليغلي ثمّ رفع الطبق مباشرة.

التطبيق:

وضع المعكرونة والحمّص في طبق على شكل طبقات وإضافة جميع المقادير.

إضافة البصل على الوجه، وتقديم الكشري بجانب صلصة الطماطم.

المسقعة

مقادير المسقعة المصرية

حبة من الطماطم مقطعة شرائح رفيعة.

حبة من البطاطس مقطعة أصابع.

حبتان من الباذنجان مقطعتان شرائح.

ملعقة حجم كبير من الشطة.

ملعقة حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

ملعقتان حجم من البقدونس المفروم للتزيين.

حبة من الفلفل الأخضر مقطعة شرائح.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم مذوبة في كوب من الماء.

ملعقتان حجم كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة حجم كبير من الخل.

طريقة التحضير

أولاً يقلى الباذنجان والفلفل والبطاطس في زيت عميق حتى تتحمر.

ثم تنشل وتوضع على الورق النشاف للتخلص من الزيت الفائض.

يوضع الزيت في قدر على النار.

ثم يضاف الثوم ويقلب بشكل جيد ثم تضاف الصلصة المذابة في الماء وتتبل بالملح والفلفل والشطة.

وتترك على نار هادئة حتى تصل إلى مرحلة الغليان ويشتد قوامها.

ثم ترص الخضروات في طاجن وتضاف فوقها الصلصة،وترص شرائح الطماطم فوق الباذنجان.

ثم توضع المسقعة المصرية بالفرن على درجة حرارة 230° وتترك لمدة 30 دقيقة مع الحرص بالحفاظ على الصلصة وزيادتها بالماء عند الحاجة كي لا تجف.

وأخيراً تزين المسقعة المصرية بالبقدونس المفروم وتقدم مع الخبز البلدي وصحتين وعافية.